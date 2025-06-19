Цифровой призрак: как дипфейк обманывает покупателей авто с пробегом

Вы смотрите видео, на котором специалист хвалит кроссовер, типа — «живой, не битый». Продавец на связи, обещает скидку, показывает паспорт, присылает ПТС. Все вроде гладко. Слишком гладко и красиво. Кроссовер, эксперт, ПТС — как по голливудскому сценарию. Только машины нет. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как дипфейки делают из честных покупателей жертв.

«Видео сейчас пришлю. Там эксперт все показывает: двигатель, кузов, ПТС в кадре. Все честно, машина как новая», — говорит голос в месcенджере. И через минуту на вашем экране — породистый SUV. Человек с камерой обходит его кругом. Некто с хорошо поставленной дикцией комментирует «картинку»: «машина не крашеная, без ДТП, пробег реальный». Показывают документы. Паспорт продавца. Скан СТС. Фото с якобы документами «автосервиса». Все красиво. Даже слишком.

Покупатель скидывает задаток — 20 000 рублей. После этого пропадает не только продавец, но и все остальное. Чат, номер телефона, страница продажи автомобиля в интернете. Машины не было. Продавца тоже. Остается только чувство, что тебя обманули. И в данном случае обманул не человек, а алгоритм.

Добро пожаловать в 2025-й. Теперь машины «продает» цифровая тень. И если вы думаете, что вас обманул ушлый «перекуп», такое суждение не совсем верно. Это уже не совсем «перекуп»: в помощь ему нейросеть с чужим лицом и синтезированным голосом.

Фото: globallookpress.com

Юрист Шон Бетрозов, учредитель АК «Betrozoff и Законъ», объяснил порталу «АвтоВзгляд», что схемы работают по одной и той же матрице. Фото берутся с реальных досок объявлений, лицо и голос генерирует нейросеть, дальше записывается «экспертное» видео, накладываются комментарии, создается иллюзия живого общения. Скан паспорта владельца, СТС и «история машины» — тоже фейк.

Основной мотив преступников — создать у покупателя иллюзию доверия к продавцу, подкрепленную визуальными и аудиодоказательствами, которые выглядят убедительно, но на деле полностью сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта. После перевода денег исчезает все. Даже сомнения. Потому что уж больно гладко была подана информация. Но иногда маска сползает.

Один из читателей портала «АвтоВзгляда» (назовем его Андрей) чуть не попался на такую схему. Видео, документы, голос — на месте. Но что-то показалось ему неестественным.

— Продавец говорил слишком четко, — вспоминает Анаш собеседник. — Голос будто сгенерирован. А когда присмотрелся к видео, понял — артикуляция не совпадает со словами...

Андрей предложил видеозвонок. В ответ — отказ, типа «занят, не могу». Он не стал продолжать общение. На следующий день нашел ту же машину, но с другими контактами. Перевод не делал. Интуиция спасла деньги. А переписка могла стать уликой, если бы что-то пошло не так.

Фото: globallookpress.com

Таких историй, к сожалению, становится больше. И тенденция по всему миру тревожна. МВД РФ в 2024-м зафиксировало 486 000 кибермошенничеств. Общий ущерб — 200 миллиардов рублей. Только треть пострадавших обратились в полицию. Раскрываемость преступлений — 23%.

Сколько из этих дел связано с автомобилями, неизвестно. Но, по словам г-на Бетрозова, обращений по «машинам-призракам» с каждым месяцем становится больше. И в каждой истории одни и те же элементы: живое видео, уверенный голос, документы «как из МФЦ». Только нет ни ТС, ни продавца. И как правило, нет даже шанса доказать, что вы вообще с кем-то говорили.

— Люди сами зачищают следы, — говорит юрист. — Удаляют переписку, теряют чеки, не делают скрины. Без таких доказательств даже полиция бессильна. И чтобы не стать жертвой злодеев, нужно действовать сразу. Просите видеозвонок — дипфейк не выдержит реального времени. Требуйте фото машины с рукой на капоте и газетой сегодняшнего дня, номером телефона, который легко проверить прямо сейчас.

Пробивайте все контакты, документы и карты через телеграм-боты и поисковики. Сохраняйте каждый фрагмент общения, от голосовых до скринов. И если деньги уже ушли, не теряйте время, действуйте. Банк, полиция, Роскомнадзор — именно в таком порядке, — дает советы эксперт.