Эксперты назвали минимальную сумму, позволяющую купить добротный автомобиль

Пока цены на новые машины высоки, рынком правит «вторичка»: большинство соискателей прямо сейчас выбирает подержанный автомобиль. Но и там — отнюдь не медом намазано: цены высоки, товар зачастую им не соответствует, а хорошая сделка — коктейль из удачи и гороскопа. Сколько же нужно отложить, чтобы приобрести по-настоящему стоящую машину, которая будет возить, а не бесконечно ремонтироваться, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Сколько сегодня стоит стать автомобилистом? Кто-то оперативно проверит цены на сайте LADA и выдаст скучный ответ — 750 000 рублей за новую Granta. Близок ли этот ответ, к истине? Далек, как солнце: большинство тех, кто ищет для себя машину на каждый день, пойдет на доску бесплатных объявлений, о чем твердит и статистика, и рейтинги продаж новых машин.

Нет, минимальная цена на машину, которая будет возить и не слишком часто требовать ремонта, сейчас не в салоне, а у частного продавца, что продает «бушку»: там и ценообразование либеральнее, и соотношение стоимость/качество/количество к истине ближе. Но сколько же реально стоит право быть водителем?

Теоретически, можно купить себе ТС и дешевле 100 000 рублей — они, хоть и не часто, встречаются в продаже. С документами, как правило, будет беда, двигатель — на последнем издыхании, а кузову поможет не сварка, а болгарка. Далеко ли такой автомобиль уедет? Более того: надежда на старый добрый советско-российский автопром, который можно приобрести за 100-150 тысяч рублей во вполне рабочем на первый взгляд состоянии, увы, разбивается о действительность: такая машина требует постоянного внимания, гаража и впечатляющих навыков авторемонта. Просто ездить в регулярном режиме на ней не выйдет.

Фото: globallookpress.com

Как показывает практика, «жизнь» начинается с отметки в 300 000 рублей. За эту сумму уже можно взять порядком потрепанный, но еще «живой» автомобиль, который позволит ездить, а не лежать под машиной.

Да, придется смириться и с коррозией и, возможно, с правым рулем, но это уже будет транспортное средство, а не набор ржавых деталей. Андрей Кочнев, руководитель отдела автопарка ГК Альфа-Лизинг, согласен с этим утверждением:

— За 300 000 рублей реально найти автомобиль для регулярной эксплуатации. Оптимальные варианты: ВАЗ-2114, LADA Granta, Renault Logan 2010-2015 годов с механической коробкой. Для любителей автоматических трансмиссий подойдут Nissan с двигателями QG или Honda D-серии благодаря доступности запчастей. Альтернативы: Honda Civic, Partner, Orthia конца 90-х- начала 2000-х, Mazda Demio...

Безусловно, каждый из вышеперечисленных «экспонатов» внимания и вложений потребует — сделать большое ТО, перетряхнуть тормоза и купить приличную резину с новыми аккумулятором уже потянет не сотню тысяч. Однако это обязательные процедуры для любой подержанной машины, от них никуда не уйти.