Машина со склада: имеет ли смысл покупать новое авто 2022-2023 годов выпуска

Складские запасы новых авто в России, насчитывающие на сегодняшний день сотни тысяч экземпляров, хотя и снижаются, но крайне медленно. В их числе и машины 2022-2023 годов выпуска. Стоят, болезные, ждут своих покупателей. И поскольку для дилера большой сток — всегда головная боль, он готов дать на залежалый товар скидку. Но чтобы размер дисконта стал действительно приличным, с автокупцом придется «повоевать». Да и никто не снимал с повестки вопрос, а каково техническое состояние вроде и новенького, но застоявшегося транспортного средств? Может быть, такое вообще не стоит брать, несмотря на все предложенные продавцом выгоды? Разобраться в этих и других вопросах порталу «АвтоВзгляд» помог разобраться президент «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

— Технически разницы между машинами 2022 и 2025 г.в. нет. Но, как говорится, есть нюанс. Иногда дилеры подают имеющиеся у них автомобили в отчет производителю как проданные, чтобы выполнить план. И именно с этого момента на ТС начинает действовать гарантия изготовителя. То есть может получиться так, что купив с финансовой точки зрения интересную машину 2023 года, гарантия у нее может быть почти на исходе. Поэтому решившись на такое приобретение, автолюбителю нужно проверить дату начала действия гарантийных обязательств в сервисной базе производителя. Дилер обязан ее показать.

Что же касается цены такого автомобиля, то безусловно, чем дольше он стоит на складе, тем большую скидку готов предложить дилер. Как правило, производитель также оказывает серьезную финансовую поддержку в таких случаях. Опытные покупатели этим успешно пользуются", — комментирует ситуацию Вячеслав Жигалов.

Однако в реальности все не так просто. Особенно с авто марок Chery, Haval, Geely, Changan. Популярные модели уходят практически без дополнительных скидок за «возраст». Дилеры делают вид, что ПТС с 2022 годом — мелочь, недостойная обсуждения. Тем более визуально машина, два года простоявшая на складе, выглядит, как правило, блестяще. Чистый салон, сверкающий кузов, идеальные швы и тот самый запах новья. Но внешность — это только половина правды о ее жизни.

Фото: globallookpress.com

Под капотом может открыться совсем другая история. Аккумулятор почти всегда в ноль или уже заменен сотрудниками ДЦ на самый бюджетный. Шины — с микротрещинами, а дата производства резины нередко вызывает нервный смех. Хотя даже возраст покрышек дает мощный козырь для торга.

Масло, антифриз и тормозная жидкость за время затянувшейся стоянки вполне способны превратиться в субстанцию с сомнительными характеристиками. Патрубки, ремни, уплотнители —пересохнуть, а местами даже потрескаться. Работающий кондиционер? Что вы, фреон давно ушел в отпуск.

А еще могут чудить датчики, мультимедийка, камеры и все, что питается электричеством. И, повторимся, если дилер когда-то бодро отчитался о продаже этого экземпляра, гарантийный срок уже идет. Поэтому, чтобы не только не попасть впросак, но выторговать те самые приличные скидки, не верьте дилеру на слово ни про техническое состояние «ласточки», ни про гарантию.

Пробейте ее, как уже было сказано, по базе производителя. Если она уже пошла с 2023-го, это не трагедия, но шикарный повод для крепкого торга: вы тут не для того, чтобы мяться как барышня на первом свидании, а взять свое. Ну и всесторонняя проверка машины — обязательна. Причем не на глазок и на слово, а с подключением всех сканеров и подъемников.

Фото: globallookpress.com

Под днищем ищите коррозию, подтеки, отслоение окраски, любые следы старения. Да, аккумулятор, шины, кондиционер, электрика и электроника в нашем случае — лотерея и все должно быть тщательно изучено. И лучше — в присутствии вашего доверенного специалиста. И даже если со всем этим хозяйством все в порядке — продолжайте торговаться.

Реальные 100 000-300 000 выгоды плюс зимняя резина, антикор, расширенная гарантия и полный бак, выбитые у дилера — это даже не скидка, а компенсация за риск. Если продавец не согласен с вашими условиями: развернулись и пошли дальше. А этот «новый автомобиль» будет висеть на шее продавца еще долгое время, пока он не поймет, что пора соглашаться на все.