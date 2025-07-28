Упала с автовоза: стоит ли покупать новую, но поврежденную при перевозке машину

Изменение географии поставок в РФ новых автомобилей, а также популярность подобных перевозок фурой насытили доски объявлений предложениями о продаже абсолютно новых, буквально «не катанных» еще машин, но с поврежденными кузовами. Цены — весьма привлекательные, не чета дилерскому центру, однако перед заключением сделки стоит крепко задуматься. А почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Стоимость машин в ДЦ зачастую просто несуразная и никак не соответствующая самой покупке, приводит соискателя к поиску альтернативных вариантов: тут и «вторичка», и «параллельный импорт», и другие пути приобретения приличных «колес». В эту цепочку можно включить и еще одно звено: назовем его условно «новый биток». Дело в том, что загруженные на автовозы машины оттуда периодически падают: при погрузке и разгрузке, да и сами полуприцепы иногда переворачиваются. Порой — вместе с тягачом.

Таким нехитрым образом на рынке оказывается новый без всяких оговорок автомобиль, но с поврежденным кузовом и оттого суровым дисконтом. Для осознания порядка цен: абсолютно новый Tank 400 стоит около 6 000 000 рублей, а «паданку» отдают за 3,35 миллиона. Оба — свежачок, в одинаковых комплектациях, с нулем владельцев в ПТС. Представляется, что во втором случае еще и поторговаться можно будет, забрав «некондицию» за условные 3 млн. Профит? Соблазн велик, но и перспективы могут быть весьма мрачные. «Хэппи энд» не обещан.

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Очень многое зависит от личного осмотра: машина может завалиться на крышу так, что надо лишь поменять пару элементов — и целая, «не бита, не крашена». А может сложиться от удара, что дешевле и быстрее будет покупать новый кузов. Проводить такие осмотры стоит исключительно с опытным мастером-кузовщиком.

Заменить «скорлупу», верхний лист металла, каким бы изощренным он ни был, или восстанавливать геометрию — разные истории. По деньгам и по времени разные. В случае с «китайцами» следует быть аккуратным в квадрате: запчасти найти сложно, стоят они порой весьма недешево, а уж на новые машины, которые не успели еще добраться до «разборок» — и вовсе безнадежное занятие.

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке, а попытка «сыграть в демпинг» регулярно приводит к дополнительным тратам: чтобы копейку сэкономить — и рубля не жалко. «Паданки» — хороший вариант для авторазборки, да и то — далеко не все. С некоторых порой и снимать уже нечего.

Восстановление же таких ТС — долгое, сложное и очень затратное зачастую занятие, которые актуально для опытных автомобилистов, знающих и мастеров, и мастерские. А также умеющих искать, находить и доставлять нужные запчасти со всей России, а иногда — и всего мира. Если подобный «скил» на руках — можно и рискнуть, а если нет — смело пролистываем. Меньше головной боли.