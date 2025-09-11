До трех лет: как, покупая авто, не стать жертвой мошенников и самому не угодить в тюрьму

Преступники то и дело придумывают все более изощренные способы обмана добропорядочных россиян, в том числе и моторизованных. В итоге граждане, желающие приобрести новое транспортное средство, могут запросто остаться и без машины, и без денег. Более того — иногда они сами рискуют оказаться под уголовной статьей. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», как избежать обмана на авторынке.

Нарваться на мошенников при покупке машины сегодня совсем несложно, ведь многие модели даже в подержанном состоянии стоят миллионы рублей, а разных способов обмана доверчивых людей достаточно много, и их число продолжает расти. В этой связи эксперты предупреждают: первое, что сразу должно вызывать недоверие у покупателя при выборе авто, это цена, если она явно занижена относительно среднерыночной.

Понятно, что такой совет кажется простым и очевидным, и должен быть по умолчанию ясен каждому. Но желание ощутимо сэкономить может с кем угодно сыграть злую шутку. Также повышает риск быть обманутым соблазн обзавестись дефицитной популярной моделью «без очереди» или готовность доплатить «за скорость». Так же среди давно «обкатанных» приемов «развода» — «скручивание» пробега, искажение истории владения машиной и данных о ее реальном износе.

— Действительно, у злоумышленников сегодня в ходу много грязных приемов обмана, — констатирует директор по развитию онлайн-платформы финансирования автобизнеса Carcraft Борис Беленький. — Чтобы не попасть в эти схемы, следует выбирать исключительно официальные площадки, проверять документы и избегать переводов на личные карты...

Фото: freepik.com

Один из самых популярных приемов мошенников — предоплата за «содействие» в приобретении машины, замечает эксперт. Посредники обещают авто «без очереди», берут крупные авансы. Для большей убедительности они используют фальшивые сайты автосалонов, копируя реальные ресурсы официальных дилеров, на которых публикуют «спецпредложения». Итог — ни машины, ни денег. Как сообщила недавно прокуратура Москвы, именно эта «услуга» лишила одного из жителей столицы почти 20 млн рублей.

Явно заниженную цена на машину могут попытаться оправдать необходимостью срочного залога, рассказывает Беленький. Покупателю обещают авто «дешевле рынка», но требуют внести так называемый резерв, а после оплаты продавец пропадает. Также в ходу поддельные договоры и данные для оформления на покупателя кредита для приобретения ТС, которое фактически не существует.

— Отдельные риски сулит приобретение авто с пробегом из-за рубежа напрямую, — утверждает генеральный директор сервиса Migtorg Александр Коротков. — И тут следует проявлять особое внимание процессу приобретения машин на аукционах и при таможенном оформлении машины. Фальшивый аукцион — одна из наиболее распространенных сегодня мошеннических схем. Злоумышленники предлагают авто по очень низкой цене, требуя при этом предоплату в криптовалюте. Получив деньги, они, естественно, исчезают. Также предоплату могут потребовать за «банковский конфискат» и машину, ввезенную якобы по параллельному импорту...

— Сегодня особенно велики правовые риски при покупке авто с пробегом с доставкой из-за рубежа, — уточняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Даже если покупателя не обманули при заключении сделки, он рискует сам нарушить законодательство. Прямые переводы денежных средств нерезидентам за рубеж без участия уполномоченных банков РФ (будь то «крипта», наличные или счета третьих лиц) грозят, согласно ст. 15.25 КоАП, штрафами в пределах 20-40% от суммы сделки...

Фото: globallookpress.com

Возможны также доначисления: занижение таможенной стоимости влечет требования доплаты (иногда на миллионы рублей) и даже аннулирование регистрации. Более того, при крупных суммах возможна уголовная ответственность (до трех лет лишения свободы). Также есть риск аннулирования Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС): Росстандарт стал массово отзывать их из-за занижения таможенной стоимости, сокрытия расходов или неправильного оформления, — предостерегает эксперт.

Но и это еще не все риски, уточняют собеседники портала «АвтоВзгляд». Машины, ввезенные в Россию через третьих лиц (например, по доверенности), могут остаться в собственности иностранного продавца. При пропуске сроков временного ввоза (ежегодный выезд за границу) ТС могут конфисковать. Могут иметь место и скрытые платежи: к итоговой цене добавится 48-100% за «растаможку» (пошлины, НДС, утильсбор), транспортировку (до 150 000 рублей) и сертификацию. А недобросовестные перегонщики запросто продают одно авто двум покупателям.

— Кроме того, до 30% ввезенных в РФ транспортных средств могут иметь скрытые ограничения (залог, арест, угон и, следовательно, присутствие в базе Интерпола), и тогда такие экземпляры могут изъять, — уточняет г-н Морковкин. Отдельный риск — поставка «битой» машины. Для авто из-за рубежа недоступна их проверка через российские сервисы, а значит — отсутствует прозрачная история обслуживания...

— Впрочем, риск стать жертвой мошенников не всегда возникает при попытке купить ТС в России или с доставкой из-за границы, — замечает эксперт Коротков. — Иногда злоумышленники получают доступ к денежным средствам жертвы, предлагая разные «полезные услуги» — возможность приобрести полис ОСАГО опять же по низкой цене или новые запчасти со скидкой, получить недорогое обслуживание. В таких случаях обычно требуется оставить свои персональные данные на специально созданном сайте, которые становятся достоянием преступников...

Фото: freepik.com

— Понятно, что абсолютной гарантии от мошенничества на авторынке не существует, — признает г-н Беленький из Carcraft. — Но в любом случае полезно помнить о простых способах снижения рисков стать обманутым. Доверять следует лишь проверенным каналам покупки, используя прозрачные сервисы и способы оплаты, которые предоставляют уполномоченные банки РФ.

Если предложение выглядит слишком выгодным, это плохой сигнал: лучше скептически относиться к чрезмерно выгодным ценам. Необходимо также проверять информацию о юрлице, которое предлагает сделку: ИНН, ОГРН, историю судебных дел. Обязательно надо проверять подлинность документов и право продавца распоряжаться автомобилем. Лучше не переводить авансы на личные счета и карты. Использовать следует аккредитивы или безопасные расчеты через банки, — подчеркивает специалист.

В свою очередь, доцент Морковкин также рекомендует обязательно проверять номер VIN интересующего автомобиля через три независимых источника.