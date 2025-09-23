437

Эксперт Манаенков рассказал, как не нарваться на мошенников при покупке авто

В том случае, если вы решили заказать машину из-за рубежа

Во-первых, важно убедиться, что бизнес продавца официально зарегистрирован. Частный предприниматель легко подтвердит это, предоставив ОГРНИП, а компания — учредительные документы. Имея необходимые сведения, проверить торговца можно на сайте налоговой. И лучше сразу отказаться от сделки, если продавец находится на грани банкротства, судится или имеет долги.

Автор
Артем Князев

Как в беседе с «Российской газетой» рассказал руководитель службы по работе с профессиональными продавцами «Авто.ру» Максим Манаенков, классифайды обычно тоже проверяют тех, кто торгует машинами на их площадках. Если человек выкладывает много объявлений — от пяти до пятидесяти — ему нужно пройти дополнительные процедуры. Предоставить договор аренды офиса и документы юрлица. И чем больше автомобилей продается, тем тщательнее будет модерация.

Кроме того, эксперт рекомендует собирать информацию об импортере в проверенных источниках. Некоторые сайты по продаже машин сами отмечают надежных торговцев, в том числе тех, кто привозит автомобили под заказ из-за границы. Найти настоящие отзывы можно там же, так как сервис следит за подлинностью комментариев. Помимо прочего, стоит заглянуть в соцсети.

Недобросовестные продавцы часто играют на желании клиентов сэкономить. И тут поможет понимание реальных цен. Аналитики выяснили, что разница в стоимости между автомобилем из-за рубежа и купленным в России обычно не превышает 20-25%. И если прайс намного ниже, то это серьезный повод насторожиться. Слишком «вкусное» предложение может означать, что используются «серые» схемы растаможки, а это — большой риск для конечного покупателя.

Честные компании обычно показывают подробную смету со всеми этапами доставки. А если возникают сомнения, то можно перепроверить расчеты в таможенном калькуляторе. Открытость в общении — еще один признак надежности. Хороший знак, если продавец готов устроить видеозвонок с партнерами за границей, которые покажут конкретный автомобиль и ответят на все вопросы покупателя, подытожил эксперт.

