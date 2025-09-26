Интересная сделка: таксопарки готовятся выбросить на рынок тысячи достаточно свежих машин

Необходимость в исправном и свежем автомобиле, который не дошел еще до стадии крупного ремонта, присутствует во многих российских семьях: увы, парк стар, а цены на новые авто — высоки. Но новый изгиб законодательства позволит самым ушлым из претендентов на относительно свежую и еще не укатанную машину решить поставленную задачу с куда меньшими инвестициями. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Изменения в российского законодательстве, в том числе и около автомобильном, происходят настолько часто, что многие даже перестали обращаться на них внимания: круги по воде — и то интереснее. Более того, чиновничьи инициативы, громко высказанные с той или иной трибунки, в трех случаях из четырех так и остаются инициативами. А их авторы в своей полемике пытаются лишь увеличить количество упоминаний своих имен, а не конкретных действий.

Тем не менее, некоторые «предложения» все же законами становятся, и на нашу реальность, быт и существование очень даже влияют. Одним из таких стал «закон о такси»: с 1 марта никаких вам Hyundai и Kia, Mercedes и даже Bestune, а все сплошная, но родная LADA с вкраплениями не менее отечественных «Москвичей», Solaris, ну и тех китайских брендов, что локализоваться успеют и в итоговые списки войдут. Поддержка отечественного автопрома, да, угадали.

И вот бдительные и любопытствующие автомобилисты уже прикинули, что в таксопарках, которые вынужденно обновятся или вовсе к первому марта закроются, есть чем поживиться: это вполне еще годные и довольно приличные модели Toyota («божественная» Camry, например), а также вполне привлекательный перечень корейских седанов. Есть и кроссоверы, но больше «поднебесные». Однако все они объединены сейчас одним «общим знаменателем» — для извозчицкого бизнеса они становятся «непроходными» через каких-то полгода.

Фото globallookpress.com

Следовательно, от них будут избавляться. Скажем больше: уже начинают. Сразу несколько общительных московских таксистов рассказали порталу «АвтоВзгляд», что автопарки предлагают сотрудничающим с ними водителям выкупить машины по весьма привлекательной цене. Не вызовет удивления и тот факт, что сотни тысяч московских и региональных «таксомоторов» единовременно вывалят на рынок.

Да, они с пробегами и с необходимостью ремонта, часто и кузовного. Да, придется в них вкладывать, и вкладывать немало. Да, салон с высокой долей вероятности потребует не только химчистки, но и восстановления. Хотя многие машины такси, надо отдать должное «железным паркам», ездят «под чехлами».

Однако все эти машины будут стоить ниже рынка! А «китайских сегмент» и вовсе станут распродавать «за остаток» и по очень привлекательным тарифам. Но чтобы взять лучшее, особенно для себя, задуматься о приобретении такого автомобиля стоит уже сегодня, пока выбор велик, а предложение не распространилось слишком широко, привлекая вполне себе платежеспособных покупателей из регионов. Согласитесь, Hyundai Sonata даже с пробегом в 200 000 км за миллион «деревянных» — интересная сделка.