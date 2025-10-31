Эксперт рассказал, как купить машину гражданам со сложной кредитной историей

— Реальность рынка автокредитования сегодня ставит перед нами достаточно много вызовов. До 50% покупателей авто с пробегом, отправляющих заявки на кредит, получают отказы от банков, — говорит наш собеседник. — И в этой связи лизинг — оптимальный инструмент решения проблемы. И мы рады, что на рынке появился игрок, который, во-первых, смог адаптировать лизинг для физлиц, а во-вторых, разработал комплексный подход к скорингу клиентов, вернув их в автосалоны. После подключения всех наших партнеров мы планируем увеличить количество заключаемых сделок в сегменте бюджетных авто старше 7 лет на 20% до конца года.
Речь идет о нашем сотрудничестве с платформой Appruvo, ориентированной на физлиц со сложной кредитной историей. Важно, что эта платформа выступает не как агрегатор подобных предложений, а как независимый лизинговый оператор, самостоятельно финансирующий сделки клиентов, касающихся автомобилей старше 7 лет стоимостью до 1,5 млн руб.
Одна из ключевых особенностей нашего нового партнера — собственный AI-скоринг лизингополучателей, основанный на глубинном анализе поведенческих факторов конкретного заемщика. Иными словами, подобная схема покупки машины становится уверенной и безопасной для всех сторон, — подчеркивает специалист.