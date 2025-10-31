Эксперт рассказал, как купить машину гражданам со сложной кредитной историей

Сегодня, благодаря весьма жесткой финансовой политике ЦБ РФ, рассчитывать на одобрение автокредита не всегда могут даже абсолютно законопослушные граждане страны, не имевшие ранее каких-либо проблем с банками. Что уж говорить о людях, по тем или иным жизненным причинам оказавшихся в «черных списках» различных финансовых учреждений. Им денег не займут даже на покупку электрического чайника, не то, что автомобиля. Однако если нужда в собственных «колесах» действительно остра, а средств на их покупку нет, «красные флажки» можно обойти. Причем официально, законно и честно. Такую возможность, в частности, дает федеральная автомобильная экосистема Pango Cars, специализирующаяся на продаже машин с пробегом. Каким образом, порталу «АвтоВзгляд» рассказал ее гендиректор Александр Мякинников.

— Реальность рынка автокредитования сегодня ставит перед нами достаточно много вызовов. До 50% покупателей авто с пробегом, отправляющих заявки на кредит, получают отказы от банков, — говорит наш собеседник. — И в этой связи лизинг — оптимальный инструмент решения проблемы. И мы рады, что на рынке появился игрок, который, во-первых, смог адаптировать лизинг для физлиц, а во-вторых, разработал комплексный подход к скорингу клиентов, вернув их в автосалоны. После подключения всех наших партнеров мы планируем увеличить количество заключаемых сделок в сегменте бюджетных авто старше 7 лет на 20% до конца года.

Речь идет о нашем сотрудничестве с платформой Appruvo, ориентированной на физлиц со сложной кредитной историей. Важно, что эта платформа выступает не как агрегатор подобных предложений, а как независимый лизинговый оператор, самостоятельно финансирующий сделки клиентов, касающихся автомобилей старше 7 лет стоимостью до 1,5 млн руб.

Одна из ключевых особенностей нашего нового партнера — собственный AI-скоринг лизингополучателей, основанный на глубинном анализе поведенческих факторов конкретного заемщика. Иными словами, подобная схема покупки машины становится уверенной и безопасной для всех сторон, — подчеркивает специалист.