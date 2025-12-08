Грязные игры: что делать, если купленная у дилера новая машина оказалась битой

В соцсетях зачастили сообщения, что выданный дилером и по документам абсолютно новый автомобиль внезапно таковым не является: есть следы восстановительных работ. Как такое вообще возможно и что с этим делать, почему покупателя могут обмануть в автосалоне и виноват ли в этом производитель? И, конечно, ключевой вопрос: как самому в подобную проблему не вляпаться? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тысячу раз говорили, в тысячный повторим: нет интересней чтения, чем публикации на интернет-страничках отечественных автоклубов. Проблемы, там описанные, и вопросы, затронутые пользователями — не просто «соль земли», а самый искренний и честный срез происходящего прямо здесь и сейчас.

Только там можно найти часто скрываемые от посторонних глаз и ушей «темные стороны» автобизнеса, узнать о глубинных проблемах той или иной модели, а так же познакомиться с потребностями читателя, так сказать, «из первых рук». Одним словом, интереса ради и по долгу службы — следим и читаем внимательно. А пишут там зачастую воистину страшные вещи.

В частности, за последние пару дней появилось сразу несколько «постов» о пугающем событии в жизни нового автомобиля: с него, только приобретенного, буквально раз-другой помытого и еще первой тысячи на одометре не разменявшего, слезла краска. Иногда — до грунта, но в конкретном случае — до другой краски.

Фото аvtovzglyad.ru

Да-да, вы не ошиблись и глаза не врут: «колер» нанесли прямо поверх окрашенной и неподготовленной детали, поэтому, собственно, верхний слой и отпал как осиновый лист в октябре. Кидаем камни в огород производителя? Ведь вы ж уже догадались, о чьем творчестве идет речь — тут, как говорится, даже вслух называть не надо.

Однако производитель — последний, кому стоит предъявлять претензии в данном случае: на заводе ничего и нигде подкрашивать не будут, тем более — перекрашивать. Это финансово нецелесообразно, бессмысленно и затратно, поскольку все малярные работы на конвейере происходят исключительно в камере.

Гаража сбоку и пары «ценных специалистов» с краскопультами — нет. Случилась неприятность — спишут в брак и будут решать потом, а в товарную партию такой автомобиль не пойдет, на берегах какой бы реки его не собрали. То ли дело — дилер: у них регулярно случаются «обстоятельства», производящие на свет подобные истории.

Бывает, что машины роняют с автовозов, бьют при перестановке внутри ДЦ, стукают на парковке. И теоретически, машина еще новая, первый хозяин в ПТС не записан, но на деле — уже поврежденная. Что в таком случае происходит? Конечно же локальный ремонт: с нарушением всех технологий по причине нарушения всех сроков автомобилю всеми известными и неизвестными в природе способами будут возвращать товарный вид.

Фото аvtovzglyad.ru

Покупателю, естественно, никто и никогда ни в чем не признается: а вдруг прокатит? Ведь особенно щепетильным этот вопрос становится в тот неловкий момент, когда машина уже продана, да не за наличные, а в кредит: в договоре прописан конкретный VIN-код. Но машина разбита. Иногда — даже не слегка, а вполне себе серьезно. Сколько автомобилей продается в кредит?

Ну уж точно больше половины. Поэтому маляры в ночь будут красить, как не в себя. Ведь утром — выдавать, улыбаться и завязывать огромный бант. В надежде, что покупатель ничего не заметит. Чем тяжелее ситуация на рынке — тем больше подобных случаев: брать на себя ответственность и затраты никто не хочет.

Машины «шаманят», да еще и нередко — в соседних гаражах: малярная камера в ремзоне есть не у всех. Качество проделанной работы — соответствующее, но требование заказчика — сделать быстрее — соблюдается. В итоге клиент вместо нового авто получает отремонтированное.

Если «шалость» вскрылась после выдачи, как и бывает чаще всего, нужно без всяких сомнений возвращаться к дилеру и устраивать самые настоящие разборки: кто, как, когда и почему. Во-первых, это повод подать в суд, а во-вторых, получить серьезную компенсацию вплоть до замены ТС. Кодовое слово — Роспотребнадзор — работает изумительно!

Фото Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

Ну а самый опытный, «прошаренный» и прочитавший этот текст до конца автомобилист не постесняется и осмотреть выдаваемую машину вдвое внимательнее, и потыкать кузов в наиболее «уязвимых» местах толщиномером: устройство за 300 рублей «отобьет вложения» на сэкономленных нервных клетках в процессе первого же использования.

Гнаться за дорогим «гаджетом» совершенно необязательно: ответ «крашено» или нет даст самый дешевый прибор. С бампером, конечно, не поможет никакой толщиномер, но там и глаз хватит, чтобы обнаружить «вмешательство». Зато утвердительный ответ дарует спектакль, о котором вы потом будете рассказывать всю жизнь. Попутно перечисляя количество бонусов и подарков, коими продавец компенсировал свой прокол и вашу въедливость.