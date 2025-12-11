Эффект Долиной: спасет ли от мошенников покупка подержанного авто у юрлица

Прецедент отечественного автоправа, точно названный «эффектом Долиной», разливается волной по всей стране, а «возвраты хозяевам» их бывшей собственности уверенно перекочевали из недвижимости в самую настоящую «движимость» — в подержанные автомобили. В результате чего многие сделки с физлицами подвисли. А стоит ли сегодня приобретать авто с пробегом у юридического лица в надежде, что этот ход защитит от «бабушки»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Лучшим эпитетом, наиболее точно описывающим прямо сейчас любые сделки на вторичном рынке, будет слово «хаос». И, спасибо Ларисе Александровне, получили мы не просто мину, а целую бомбу замедленного действия под любой крупной покупкой, будь то машина или квартира.

Благодаря г-же Долиной мы узнали немало нового о бабушках и дедушках, которые не так уж безобидны, как выглядят, а также об источниках тех самых миллионов, которые пенсионеры регулярно передают мошенникам. Шутки — шутками, а уже не смешно: покупать подержанный автомобиль сегодня просто опасно, причем независимо от его состояния.

Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com

Но порой ситуация складывается так, что машина остро необходима, а денег на новую, без указанных в ПТС владельцев, просто не хватает — не всякая «Лада» в миллион уложится! В таком случае возникает логичный вопрос: а что если приобрести б/у авто не у физического, а у юридического лица?

Например, у официального дилера, кому автомобили попадают в trade in, или у любой компании, избавляющейся от своего автопарка. В таком случае ведь невозможно представить себе сюжет, в рамках которого генеральный директор ДЦ в суде рассказывает как ему, честному человеку, звонили злоумышленники и требовали оперативно распродать склад! Невозможно даже в России. Однако, как показывает практика, присутствие промежуточного звена проблему не решает.

Уже известны случаи, когда купленные у перекупщиков ТС так же по суду «отзываются» прошлыми владельцами, а единственной защитой становится договор с ДЦ, с которым, конечно, в суд пойти не только можно, но и нужно, однако выплата, если и будет присуждена, растянется на годы.

Получается, единственный вариант, который можно считать относительно безопасным, подчеркнув дважды слово «относительно», является прямое приобретение у юридического лица его собственности, в частности — автомобиля.

Фото: globallookpress.com

Во-первых, продать имущество юрлицо в одночасье не может, поскольку требуется долгая бухгалтерско-бюрократическая процедура. А во-вторых, юридические лица у нас в суд по поводу мошенничества такого рода пока не ходят. Опять же подчеркнем — «пока».

Впрочем, и тут стоит «держать ухо востро»: если у продавца уже запущена процедура банкротства, например, то имущество он продавать права не имеет, оно должно быть взыскано на уплату долгов, так что и такую машину тоже отберут. Так же есть и другие причины «влететь».

Открывшийся «ящик Пандоры», конечно, скоро закроют, введя очередной документ или справку для продавца, или, что так же возможно, наделив нотариусов опцией «заверения» отсутствия «мошеннической составляющей».

Но прямо сегодня от крупных приобретений проще отказаться, чем рисковать «кровно заработанными». Уж слишком высок риск у покупателя и соблазн у продавца.