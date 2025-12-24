Сделка Долина-Лурье и рынок «вторички»: фатальные последствия для всех

Одним из главных скандалов уходящего 2025-го года был невероятный, нелогичный и дотянувший далеко за голливудскую кульминацию процесс, затеянный Ларисой Долиной: забрать деньги и не отдать имущество, мотивируя психологическим воздействием мошенников. Очень быстро аналогичным образом стали «режиссировать» и сделки на автомобильном рынке, отбирая у ни в чем неповинных людей честно приобретенные машины. Как результат — сбой всей системы, последствия которого мы будем наблюдать еще долго. А если не повезет — то и на себе прочувствуем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Верховный суд намедни поставил точку в самом громком процессе 2025-го года: в «деле Долиной-Лурье», за которым без всякого преувеличения следила вся страна, а прямая трансляция из зала суда побила все рекорды просмотров. Полина Лурье получила-таки оплаченное имущество, справедливость восторжествовала.

И все бы вроде ничего, однако пройденный путь, пусть и завершившийся «хэппи эндом», врагу не пожелаешь. Тем более — себе. А ведь волей судьбы и неназванного, но алчного пенсионера на месте Лурье мог оказаться каждый, даже квартиру покупать не надо. Дело в том, что прецедент с квартирой Долиной тут же был адаптирован и под автомобильный рынок: престарелые граждане стали подавать в суд, рассказывая Фемиде о мошенниках, и автоматически получать обратно уже проданные машины.

Покупатель при этом оставался и без транспортного средства, и без денег — бабушка не виновата, судитесь с преступниками, что у нее эти деньги увели. И таких дел в судах тут же появились сотни. Более того, не спасала и покупка автомобиля у дилеров, которые в свою очередь выкупили указанную машину у того самого «пенса». Срока давности — тоже нет: некоторые сделки были заключены годы назад, что не мешало судам возвращать автомобили бывшим владельцам.

Фото аvtovzglyad.ru

Не изменило тенденцию и решение Верховного суда: по делу Долиной: сразу после «исторического» заседания несколько аналогичных дел закончились «по старинке» — дедушкам машину, а новым собственникам — фигу с маслом, приправленную сверху заявлениями о наличии неких жуликов.

Однако, скажете вы, надо идти в суды высшей инстанции и доказывать свою правоту, есть же прецедент и найденная справедливость! Но скажет это человек, никогда с судебной системой не сталкивавшийся. И вот, собственно, почему. Фокус заключается в том, что в мировом суде можно представлять самого себя, читай бесплатно, заплатив только государственную пошлину.

Тут речь идет примерно о 10 000 рублей, если мы пытаемся отсудить, скажем, подержанный автомобиль. Арбитражный суд — уже дороже, а 10 000 — минимальная мзда: за спор об автомобиле, стоимостью миллион рублей, придется выложить из кармана уже 55 000 рублей. Более того, потребуется диплом о юридическом образовании.

А вот кассационный суд и, тем более, Верховный — потребует привлечения адвоката и весьма существенные вложения, которые зачастую несопоставимы со стоимостью «актива». И люди на такие траты уже просто не идут. Чем и пользуются «обманутые». Как результат, сделки с пенсионерами встали, тормознув попутно до 30% «квартирных вопросов» на вторичном рынке жилья.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

С автомобилями — не лучше, хотя толковой статистике по данному вопросу пока нет. И последствия, как для продавцов, так и для покупателей, продлятся еще не один месяц, пока не будет принята некая новая конструкция, защищая нового собственника от подобных проблема продавца.

Ведь даже справка из ПНД, заверения нотариуса и видео, где бывший собственник клянется в своей независимости от мошенников, в судах, как показывает практика по всей стране, за аргумент не воспринимаются. Берегите себя, свои нервные клетки и свои деньги: не торопитесь с большими покупками.