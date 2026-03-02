«Китайцы» до трех лет: эксперт рекомендует что выбрать, чтобы не прогадать

Цены в автосалонах нынче откровенно кусаются, и покупка нового автомобиля для многих россиян превратилась в серьезное финансовое испытание. Тем не менее на отечественном рынке представлено немало китайских моделей, укладывающихся в относительно вменяемый по сегодняшним меркам бюджет бюджет до трех миллионов рублей. Седаны, кроссоверы, компактные городские машины и даже электромобили — выбор по-настоящему широк. Однако широта ассортимента порой лишь усложняет задачу: далеко не каждая модель одинаково хороша с точки зрения надежности, ликвидности и стоимости владения. Так на какие предложения стоит обратить внимание в первую очередь?

Китайский автопром за последние несколько лет совершил настоящую экспансию на российский рынок. После ухода ряда европейских, японских и корейских брендов именно производители из Поднебесной заняли освободившиеся ниши, причем сделали это стремительно и масштабно. Сегодня в шоурумах по всей стране можно встретить десятки моделей от Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Jaecoo, Jetour и других марок. Значительная часть этих автомобилей вписывается в ценовой коридор до трех миллионов рублей — сумму, которая еще недавно казалась весьма солидной, а теперь стала своеобразной психологической границей для массового покупателя.

Впрочем, обилие вариантов не означает, что каждый из них достоин внимания. Китайские автомобили различаются не только по уровню оснащения и ездовым характеристикам, но и по степени адаптации к российским условиям, доступности сервиса и запасных частей, а также по прогнозируемой остаточной стоимости — параметру, который приобретает все большее значение в условиях нестабильного рынка.

Автомобильный эксперт Александр Ковалев, комментируя ситуацию для «Российской газеты», выделил два наиболее удачных варианта в сегменте до трех миллионов рублей — один среди новых автомобилей, другой на вторичном рынке.

По мнению специалиста, одним из самых «безопасных» приобретений среди новых машин остается кроссовер Haval Jolion. Ковалев подчеркивает, что эта модель хорошо адаптирована для российских условий эксплуатации и, что крайне важно для владельца, не имеет проблем с доступностью запасных частей. Кроме того, Jolion удачно вписывается в сетку транспортного налога, что снижает ежегодные расходы на содержание.

Салон автомобиля предлагает достаточный запас пространства, а в старших комплектациях покупатель получает систему полного привода и широкий набор оснащения, включая пакет активных ассистентов водителя. «Данный автомобиль уже успел показать себя достаточно надежным и ликвидным», — отмечает эксперт, и это замечание трудно переоценить: ликвидность на вторичном рынке фактически означает, что при перепродаже владелец потеряет меньше денег, чем в случае с менее раскрученными моделями.

Тем же, кто готов рассмотреть подержанный автомобиль и при этом хочет получить максимум за свои деньги, Ковалев рекомендует обратить внимание на кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Эта модель, по его словам, представляет собой одно из самых интересных предложений среди китайских машин с пробегом в данной ценовой категории.

Главное достоинство Tiggo 8 Pro Max — полноценный семиместный салон с достаточным запасом пространства и продуманным набором трансформаций, который подойдет для большинства семей. Под капотом установлен двухлитровый двигатель, обеспечивающий уверенную динамику, а наличие системы полного привода, как подчеркивает специалист, является немаловажным преимуществом для тех, кто эксплуатирует автомобиль не только в городе.

Разумеется, двумя моделями рынок не ограничивается. В сегменте до трех миллионов рублей сегодня, повторим, конкурируют десятки моделей из КНР. Однако рекомендации эксперта ценны именно тем, что из всего этого многообразия выделены варианты с оптимальным балансом потребительских качеств, надежности и экономической целесообразности. В условиях, когда каждый рубль на счету, а ошибка при выборе автомобиля может обойтись в сотни тысяч, такой прагматичный подход выглядит более чем оправданным.