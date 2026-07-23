Пасхалки: какие секреты таит в себе память нового китайского автомобиля

Современные китайские автомобили, которых на отечественных дорогах становится все больше, имеют одно серьезное конкурентное преимущество: они невероятно технологичны и богато оснащены. О некоторых опциях не догадываются ни покупатели, ни продавцы, поэтому неприятные новости о прошлом вашего, казалось бы, нового авто можно узнать заранее, до злополучной подписи в документах и выдачи с бантом на крыше. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Несмотря на пятый год тесного, пусть и вынужденно, знакомства с творчеством и подходами «поднебесного» автопрома, особенности его мы только-только начинаем познавать. Более того, касается этот неумолимый довод не только конечного потребителя, то есть — нас с вами, но и автокупцов.

Чехарда марок, моделей, модификаций и спецификаций привела к тому, что редкий продавец может хоть что-то рассказать о представленной в шоу-руме машине. Обычно его знания заканчивается правильно выговоренным названием, перечислением далеко не полного ряда опций и ценой. Так что изучение автомобиля — дело рук автомобилиста. И этим надо пользоваться.

Не секрет, что путь машины к своему первому владельцу — долог и тернист: с того искрометного момента, как мотор впервые оживет в зоне контроля, которой заканчивается любой конвейер, он должен постоять на заводской парковке под открытым небом, потом погрузиться на автовоз, доехать до распределительной региональной парковки, оттуда — на стоянку к дилеру и только после — в зону выдачи, где на крышу положат бант.

Фото avtovzglyad.ru

Много стран и километров придется «железному коню» преодолеть, а потом — пережить «особенности» отечественных дилерских центров.

Бывает, что машина, представленная как новая, уже побывала даже в кузовном ремонте: порой хватает и полировки, но иногда в дело вынужден вступить и маляр. Взгляните на новые ТС — некоторые из них уже разноцветные, потому что их красили вне завода.

Покупателя об этом, конечно, не уведомят, а ежели тот окажется внимательным, начнут рассказывать о разности наложения одной и той же краски на металл и на пластик. У японцев вот как-то выходило, даже если машину собирали в Калуге или Питере, а у китайцев — ну никак! Но как узнать правду?

В этом может поспособствовать сам автомобиль: на многих «чайнакарах» предустановлены видеорегистраторы, которые начинают запись в тот самый момент, когда машина заводится.

На том же LiXiang — и вовсе пишет постоянно, да еще и по всему периметру! Отчего бы не посмотреть запись перед тем, как подписать акт приема-передачи? Там может найтись множество интересного. И, увы, неприятного.

Фото avtovzglyad.ru

Съемки порой попадают в интернет: перегонщики в салонах не щадят новые машины, гоняя с дымом и проходя повороты боком, а мелкие и не очень аварии, случающиеся в последний момент, будут всеми силами скрываться, как и пренебрежительное отношение сотрудников ДЦ к дорогой технике.

И все это — подробно запротоколировано, ведь мало кто из продавцов догадается проверить память сложного устройства! Об этом нужно заранее подумать покупателю, который намерен вложить миллионы собственных средств в новую машину.

Очень возможно, что многочисленные «ноги» многочисленных же претензий к машинам из КНР растут не там, где мы их ищем. Но должен быть «пруф». И машина зачастую способна его предоставить.