Пять способов, которыми пешеходы подставляют даже опытных водителей

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Непонятно откуда взявшееся, но прочно засевшее в головах не сидевших за рулем людей убеждение, будто «пешеход всегда прав» приводит к печальным последствиям как для самоуверенной «кегли», так и для сбившего ее водителя.
Максим Строкер

Ситуаций, в которых пешеход может надолго испортить жизнь любому, даже самому аккуратному водителю предостаточно. При этом он, разумеется, сам получает серьезнейшие увечья и даже может погибнуть. Но это, как говориться, его собственный выбор.

«Бессмертный пешик» внезапно оказывается перед капотом и водитель, с точки зрения закона, мгновенно превращается во «владельца средства повышенной опасности» со всеми вытекающими из этого обязательствами перед пострадавшим. И это при том, пешеход сам вел себя как самоубийца, а водитель оказался жертвой его бездумного поведения.

Рассмотрим самые распространенные виды самоубийственных «подстав» со стороны пешехода. Среди них первой приходит на ум ситуация, когда вдоль обочины или бордюра дороги с достаточно интенсивным движением припаркован ряд машин. При этом каждое едущее в крайней правой полосе авто постоянно находится в зоне риска. Поскольку практически из-за каждого стоящего транспортного средства в любой момент под колеса проезжающих может шагнуть пешеход.

Это может быть как ребенок, так и старик, как мужчина, так и женщина, как трезвый, так и пьяный. Глупости, атрофированному инстинкту самосохранения и пренебрежению к ПДД, как говорится, «все возрасты покорны».

Водителю в такой ситуации остается лишь стараться держаться подальше от ряда припаркованых авто, что называется, держать ногу на тормозе и смотреть не только перед капотом, но и выискивать глазами малейший намек на подозрительное движение между стоящими машинами.

Место действия следующей ситуации, когда «пешик» организует проблемы и себе, и водителю — регулируемый пешеходный преход. Когда машинам горит зеленый свет, а людям, соответсвенно, красный. Большинство из них, как правило, спокойно стоят и ждут разрешающего сигнала. Но в толпе обязательно найдутся один-два-три индивидуума, которые очень торопятся.

Имено они ломятся поперек проезжей части на красный свет. Очень часто потому, что на противоположной стороне дороги вот-вот от остановки отчалит автобус или еще какой общественный транспорт. Завидев такое, «кегля» включает тоннельное зрение, переставая замечать мчащиеся машины, а ее мозг поглощает единственная мысль — успеть! Как будто речь идет о попадании на последний в мире автобус.

В результате под колеса проезжающей мимо на приличной скорости машины из толпы стоящих людей внезапно вываливается стремительное тело. Среагировать и затормозить при этом у водителя, как правило, просто нет времени.

Совет тут один: стараться не ездить в крайней правой полосе мимо толпы, а уж если приходится — снижать скорость до минимально допустимой для текущей дорожной ситуации. Чтоб хоть не убить пешего придурка…

Еще один случай провоцирования пешеходами аварий также связан с нарушением ими ПДД, а именно переходом дороги в неположенном месте. Ладно, если подобное происходит на какой-нибудь тихой улочке в спальном районе, гда и машин относительно мало ездит, и проезжая часть имеет ширину всего 1—2 полосы в каждую сторону. Но особенно жутко смотреть, как люди точно таким же образом пересекают шести-, восьми- и десятиполосные магистрали. Причем, даже если рядом имеется подземный переход.

Такие граждане, как правило, уверены, что полностью контролируют ситуацию, отслеживая все машины в потоке, который собираются пересечь. Но вот незадача: бывает, что за медленным грузовиком скрывается быстрая легковушка. Или восприятие порой полностью сосредотачивается на более дальних машинах, начисто игнорируя ближайшие. Мозг ошибочно решает, что «горизонт чист» и человек шагает под колеса.

С точки зрения водителя это выглядит так, что гражданин стоит на осевой линии дороги, пропускаят машины, и когда твое авто почти с ним ровняется он словно специально бросается под колеса. Как-то спастись от подобных «атак» водителю можно только одним способом: в подобных местах мониторить безумных «пешиков», которым лень дойти до ближайшего перехода, и быть готовым к экстренному торможению.

Перекликается с описанным вариантом «подставы» со стороны пешехода другой, когда последний переходит многополосное скоростное шоссе вообще в произвольном месте.

Чаще всего подобное поведение свойственно гражданам, находящимся в изрядном подпитии. Им «море по колено» и они могут решительно пересекать любые преграды, в том числе бесстрашно лезть поперек скоростных магистралей. Дополнительное коварство ситуации в том, что бдительный водитель вполне в состоянии такого «героя» вовремя заметить и даже оттормозиться, что называется, «в пол», сохранив жизнь пьяному придурку.

Но сей поступок вполне может обойтись ему очень дорого: ведь не всякий из следующих сзади коллег-водителей среагирует на внезапно тормозящего авто и сам сумеет вовремя сбросить скорость. Результат — ДТП, порой с погибшими и раненными. А спровоцировавший его алкаш преспокойно и безнаказанно утопает по своим алкашеским делам.

Нельзя не упомянуть и о безответственности пешеходов ночью, особенно на дорогах в сельской местности. Добираться домой пешком в темное время суток повсякому лучше по асфальтированной дороге, чем по темным тропинкам в поле и лесу. Про светоотражающие элементы на одежде большинство селян, как показывает практика, и не слыхали. В результате ну не видно их в ночи! Особенно, если встречная машина слепит тебя своими фарами. Верней пешехода видно, но только, как говорится, «в упор», в последний момент, когда объехать такого «призрака» уже практически нет возможности.

Таким образом, безрассудство пешехода приводит к самой настоящей «подставе» для водителя.

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12 сентября 2018
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