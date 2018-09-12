Пять способов, которыми пешеходы подставляют даже опытных водителей

Ситуаций, в которых пешеход может надолго испортить жизнь любому, даже самому аккуратному водителю предостаточно. При этом он, разумеется, сам получает серьезнейшие увечья и даже может погибнуть. Но это, как говориться, его собственный выбор.

«Бессмертный пешик» внезапно оказывается перед капотом и водитель, с точки зрения закона, мгновенно превращается во «владельца средства повышенной опасности» со всеми вытекающими из этого обязательствами перед пострадавшим. И это при том, пешеход сам вел себя как самоубийца, а водитель оказался жертвой его бездумного поведения.

Рассмотрим самые распространенные виды самоубийственных «подстав» со стороны пешехода. Среди них первой приходит на ум ситуация, когда вдоль обочины или бордюра дороги с достаточно интенсивным движением припаркован ряд машин. При этом каждое едущее в крайней правой полосе авто постоянно находится в зоне риска. Поскольку практически из-за каждого стоящего транспортного средства в любой момент под колеса проезжающих может шагнуть пешеход.

Это может быть как ребенок, так и старик, как мужчина, так и женщина, как трезвый, так и пьяный. Глупости, атрофированному инстинкту самосохранения и пренебрежению к ПДД, как говорится, «все возрасты покорны».