Какие системы безопасности могут погубить водителя на скользкой дороге

Даже самая продвинутая электронная система не способна заменить водительские навыки. Она может лишь помочь в трудной ситуации, а остальное зависит от квалификации и подготовки того, кто сидит непосредственно за рулем. Но бывают случаи, когда электроника может только навредить.

Вспомним продвинутые комплексы безопасности, которые основаны на камерах, радарах и лазерных лидарах. В сухую погоду они работают отлично, а вот в дождь или туман отключаются, перекладывая всю ответственность на водителя. Если человек едет в расслабленном состоянии, то может поздно среагировать и опоздать нажать тормоз. Это приведет к тому, что он въедет в задний бампер впереди идущей машине или еще куда…

Серьезную опасность представляют и ошибки при перестроении. Особенно в городе, где большой трафик. Если кто-то резко вырулит в соседний ряд, при этом не посмотрит, что там едет другой автомобиль, то передним крылом он ударит заднее крыло другой машины. От этого «побитое» авто может уйти в занос, который несможет погасить никакая система стабилизации. Итог — разворот или попутное столкновение с другим автомобилем. Не дай Бог…