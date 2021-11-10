Какие системы безопасности могут погубить водителя на скользкой дороге

Даже самая продвинутая электронная система не способна заменить водительские навыки. Она может лишь помочь в трудной ситуации, а остальное зависит от квалификации и подготовки того, кто сидит непосредственно за рулем. Но бывают случаи, когда электроника может только навредить.
Вспомним продвинутые комплексы безопасности, которые основаны на камерах, радарах и лазерных лидарах. В сухую погоду они работают отлично, а вот в дождь или туман отключаются, перекладывая всю ответственность на водителя. Если человек едет в расслабленном состоянии, то может поздно среагировать и опоздать нажать тормоз. Это приведет к тому, что он въедет в задний бампер впереди идущей машине или еще куда…
Серьезную опасность представляют и ошибки при перестроении. Особенно в городе, где большой трафик. Если кто-то резко вырулит в соседний ряд, при этом не посмотрит, что там едет другой автомобиль, то передним крылом он ударит заднее крыло другой машины. От этого «побитое» авто может уйти в занос, который несможет погасить никакая система стабилизации. Итог — разворот или попутное столкновение с другим автомобилем. Не дай Бог…
Кстати, сама по себе система стабилизации тоже не всегда полезна. При заносе она обрубит топливоподачу, и машину нельзя будет стабилизировать газом. А если учитывать то, что ESP многих автомобилей автоматически включаются на скорости, водитель в любом случае превращается в зрителя и может влиять на ситуацию, лишь вращая руль. Обычно это заканчивается в кювете.
Системы автоторможения тоже спасают не всегда. При плохой погоде, когда датчики залеплены грязью или снегом, электроника часто путается, что и приводит к серьезным ДТП.
Наконец, ошибки есть и у систем слежения за разметкой. Они могут подрулить в неподходящий момент, да так, что водителю придется «перебарывать» руль, дабы автомобиль остался в траектории движения. Если дорога скользкая, а пилот — неопытный, это может стать причиной небольшого сноса передней оси. Подобная дестабилизация машины на скользком покрытии рискует превратиться в проблему, ведь автомобиль может развернуть поперек дороги, что кратно увеличивает риск аварии.
В общем, будьте аккуратны и внимательны за рулем. Не доверяйте себя электронике полностью. Все же не она управляем автомобилем, а водитель.