Чем аукнется водителям массовое производство авто без ABS и подушек безопасности

Перебои с поставками комплектующих на российские автозаводы начались еще во времена ковида, а сейчас проблемы только усугубились. Поэтому производствам разрешили выпуск машин без ABS, ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней.

Уже скоро граждане охотно станут покупать такие машины, ведь они будут заметно дешевле тех вариантов, что были прежде. А бывалые автомобилисты вспомнят, что раньше все легковушки были такими, и люди «нормально» ездили.

Действительно, так оно и было, но сейчас, как прежде уже не будет. Раньше ведь и машин на дорогах было гораздо меньше, и автомобильная культура складывалась иная. Даже «Запорожец» считался настоящим автомобилем, о нем мечтали и долго копили на такую покупку. Поэтому относились к машине бережно, а еще долго учились ездить, совершенствуя свои водительские навыки.

Нынче машина стала простым средством передвижения. А только что получивший права гражданин сразу может сесть за руль, воспользовавшись каршерингом. Если такой автомобиль будет без ABS и подушек, на дороге у новичка появятся серьезные проблемы.