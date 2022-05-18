Чем аукнется водителям массовое производство авто без ABS и подушек безопасности

Перебои с поставками комплектующих на российские автозаводы начались еще во времена ковида, а сейчас проблемы только усугубились. Поэтому производствам разрешили выпуск машин без ABS, ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней.
Уже скоро граждане охотно станут покупать такие машины, ведь они будут заметно дешевле тех вариантов, что были прежде. А бывалые автомобилисты вспомнят, что раньше все легковушки были такими, и люди «нормально» ездили.
Действительно, так оно и было, но сейчас, как прежде уже не будет. Раньше ведь и машин на дорогах было гораздо меньше, и автомобильная культура складывалась иная. Даже «Запорожец» считался настоящим автомобилем, о нем мечтали и долго копили на такую покупку. Поэтому относились к машине бережно, а еще долго учились ездить, совершенствуя свои водительские навыки.
Нынче машина стала простым средством передвижения. А только что получивший права гражданин сразу может сесть за руль, воспользовавшись каршерингом. Если такой автомобиль будет без ABS и подушек, на дороге у новичка появятся серьезные проблемы.
Достоинство ABS в том, что система позволяет сохранить автомобиль управляемым. А без нее при резком торможении колеса заблокируются и отвернуть в сторону, то есть уйти от аварии, попросту не получится. Для этого нужно отпустить тормоз, но даже бывалым водителям это психологически трудно сделать. Что уж говорить о новичках. Вот поэтому аварий на дорогах станет больше. Особенно в дождь и гололед.
К слову, отсутствие ABS иногда помогает избежать аварии. Такое может произойти на снежной дороге. Заблокированные колеса нагребут перед собой снежный бруствер, и автомобиль остановится быстрее. Но подобного точно не случится в городе, где дороги хорошо чистят. Поэтому «паровозиков» уже этой зимой в мегаполисах станет заметно больше. А отсутствие в машинах систем стабилизации приведет к тому, что лихачей будет буквально «разматывать» на проезжей части. Иными словами, у такого автомобиля пойдет ритмический занос, который закончится кюветом, либо столкновением с другой машиной. Не дай Бог, конечно…
Наконец, отсутствие подушек безопасности и преднатяжителей ремней увеличит количество травм. Встреча лица человека с рулевой колонкой всегда заканчивается серьезными увечьями. И чем выше скорость, тем эти увечья серьезнее. Придется гражданам раскошеливаться на раллийные шлемы. Только так голову можно будет сохранить в целости.
В общем, уже этой осенью автомобилистов ждет веселая жизнь, особенно в городах, где машин много. Количество аварий резко возрастет, и уберечься от них можно будет только, поставив «железного коня» в гараж.
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