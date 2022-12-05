Как проехать открытый люк, не повредив кузов, подвеску и шины

Большинство водителей хорошо знает, как правильно преодолеть «лежачего полицейского». Непосредственно перед тем, как передние колеса врежутся в этот элемент дорожной безопасности, нужно коротко, но мощно нажать на педаль тормоза. В результате чего передняя подвеска сожмется и в момент хода отбоя колеса окажутся на препятствии, существенно уменьшив силу удара. Причем, этот прием работает даже при движении в рамках рекомендованных безопасных скоростей. Так что здесь никаких откровений нет.
Другое дело, когда вы едете на высокой скорости и вдруг встречаете «лежачего полицейского» естественного происхождения. Например, открытый люк. Или банальную яму. Любопытно, что часто они возникают не только из-за дефекта дорожного покрытия: это могут быть проталины во льду или укатанном снеге.
Подобная встреча с дорожными дефектами всегда неожиданна. При этом возникают ситуации, когда водитель просто не в состоянии избежать контакта колес с тем же открытым люком. Просто потому, что слева и справа от него — другие авто. Что же делать, чтобы свети к минимуму возможные повреждения подвески и кузова?
Как правило, если вы не имеете возможности увернуться от попадания в яму, то инстинктивно прибегаете к торможению. И тогда вес автомобиля перераспределяется на передние колеса, которые не просто проваливаются в яму, а еще и очень сильно врезаются в ее край. Что практически гарантированно приводит к разрушению шин, колесных дисков, рычагов подвески и даже силовой структуры кузова. Не говоря уже том, что в результате машина может резко изменить направление движения с последующим столкновением с другим авто. Так что делать?
Как ни странно, но ни в коем случае не тормозить! Скорость, как минимум, должна оставаться прежней. А для того, чтобы автомобиль не пострадал, необходимо воспользоваться инерцией кузова, чтобы разгрузить ту сторону машины, что окажется над ямой или люком. Для этого (непосредственно перед тем, как переднее колесо «рухнет» в яму) коротко и резко поворачиваем руль в сторону препятствия! Причем, с немедленным возвратом «баранки» в положение «прямо»!
То есть, если яма под правым колесом, то и рулем будем работать в правую сторону! Это приведет к тому, что вес автомобиля перераспределиться на левую сторону и он — с как бы поднятой вверх правой стороной — безболезненно преодолеет препятствие. Очевидно, что чем выше скорость движения, тем более эффективен прием.
Однако многое зависит и от амплитуды, и от скорости поворота руля. Фактически, он работает настолько быстро, что транспортное средство даже не успевает изменить направление движения, просто кренясь в сторону, противоположную повороту.
Любопытный факт. Когда этот навык осваивали члены сборной СССР по автоспорту, то при правильной технике руления без каких либо проблем проезжали через открытый люк на скорости 30 км/ч.
Но в любом случае, чем выше скорость движения, тем эффективнее можно разгрузить соответствующую сторону машины. Так что если на дороге вам попался открытый люк, а маневрировать невозможно, портал «АвтоВзгляд» рекомендует воспользоваться этим приемом. Правда, желательно обучиться технике его исполнения под руководством опытного инструктора.