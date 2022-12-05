Как проехать открытый люк, не повредив кузов, подвеску и шины

Большинство водителей хорошо знает, как правильно преодолеть «лежачего полицейского». Непосредственно перед тем, как передние колеса врежутся в этот элемент дорожной безопасности, нужно коротко, но мощно нажать на педаль тормоза. В результате чего передняя подвеска сожмется и в момент хода отбоя колеса окажутся на препятствии, существенно уменьшив силу удара. Причем, этот прием работает даже при движении в рамках рекомендованных безопасных скоростей. Так что здесь никаких откровений нет.

Другое дело, когда вы едете на высокой скорости и вдруг встречаете «лежачего полицейского» естественного происхождения. Например, открытый люк. Или банальную яму. Любопытно, что часто они возникают не только из-за дефекта дорожного покрытия: это могут быть проталины во льду или укатанном снеге.

Подобная встреча с дорожными дефектами всегда неожиданна. При этом возникают ситуации, когда водитель просто не в состоянии избежать контакта колес с тем же открытым люком. Просто потому, что слева и справа от него — другие авто. Что же делать, чтобы свети к минимуму возможные повреждения подвески и кузова?