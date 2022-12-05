Как проехать открытый люк, не повредив кузов, подвеску и шины

Фото mlive.com
Что делать, если вы встретили на дороге открытый люк или большую яму, объехать которые возможности нет? Инстинктивная попытка затормозить не улучшит ситуацию, а приведет к увеличению тяжести последствий для вашего автомобиля. Однако есть способ, позволяющий существенно минимизировать потери, а то и вовсе их избежать. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает секрет преодоления подобных препятствий при помощи так называемой поперечной разгрузки.
Егор Васильев

Большинство водителей хорошо знает, как правильно преодолеть «лежачего полицейского». Непосредственно перед тем, как передние колеса врежутся в этот элемент дорожной безопасности, нужно коротко, но мощно нажать на педаль тормоза. В результате чего передняя подвеска сожмется и в момент хода отбоя колеса окажутся на препятствии, существенно уменьшив силу удара. Причем, этот прием работает даже при движении в рамках рекомендованных безопасных скоростей. Так что здесь никаких откровений нет.

Другое дело, когда вы едете на высокой скорости и вдруг встречаете «лежачего полицейского» естественного происхождения. Например, открытый люк. Или банальную яму. Любопытно, что часто они возникают не только из-за дефекта дорожного покрытия: это могут быть проталины во льду или укатанном снеге.

Подобная встреча с дорожными дефектами всегда неожиданна. При этом возникают ситуации, когда водитель просто не в состоянии избежать контакта колес с тем же открытым люком. Просто потому, что слева и справа от него — другие авто. Что же делать, чтобы свети к минимуму возможные повреждения подвески и кузова?

  • Фото stolicaonego.ru
  • Фото stolicaonego.ru

Как правило, если вы не имеете возможности увернуться от попадания в яму, то инстинктивно прибегаете к торможению. И тогда вес автомобиля перераспределяется на передние колеса, которые не просто проваливаются в яму, а еще и очень сильно врезаются в ее край. Что практически гарантированно приводит к разрушению шин, колесных дисков, рычагов подвески и даже силовой структуры кузова. Не говоря уже том, что в результате машина может резко изменить направление движения с последующим столкновением с другим авто. Так что делать?

Как ни странно, но ни в коем случае не тормозить! Скорость, как минимум, должна оставаться прежней. А для того, чтобы автомобиль не пострадал, необходимо воспользоваться инерцией кузова, чтобы разгрузить ту сторону машины, что окажется над ямой или люком. Для этого (непосредственно перед тем, как переднее колесо «рухнет» в яму) коротко и резко поворачиваем руль в сторону препятствия! Причем, с немедленным возвратом «баранки» в положение «прямо»!

То есть, если яма под правым колесом, то и рулем будем работать в правую сторону! Это приведет к тому, что вес автомобиля перераспределиться на левую сторону и он — с как бы поднятой вверх правой стороной — безболезненно преодолеет препятствие. Очевидно, что чем выше скорость движения, тем более эффективен прием.

Фото freepik.com

Однако многое зависит и от амплитуды, и от скорости поворота руля. Фактически, он работает настолько быстро, что транспортное средство даже не успевает изменить направление движения, просто кренясь в сторону, противоположную повороту.

Любопытный факт. Когда этот навык осваивали члены сборной СССР по автоспорту, то при правильной технике руления без каких либо проблем проезжали через открытый люк на скорости 30 км/ч.

Но в любом случае, чем выше скорость движения, тем эффективнее можно разгрузить соответствующую сторону машины. Так что если на дороге вам попался открытый люк, а маневрировать невозможно, портал «АвтоВзгляд» рекомендует воспользоваться этим приемом. Правда, желательно обучиться технике его исполнения под руководством опытного инструктора.

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5 декабря 2022
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