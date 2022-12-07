Почему зимой все водители обязаны носить желтые очки

В холода окружающий нас мир становится несколько однообразным с точки зрения цвета. Все становится либо белым, либо черным. Причем белый колер с оттенком голубого преобладает, беспощадно выжигая сетчатку глаз водителей. Ведь зимой солнце высоко не поднимается, а значит отраженный от снега свет дает дополнительную засветку. И в этом случае эксперты портала «АвтоВзгляд» рекомендует использовать темные очки.
Если в них применяются поляризационные стекла, то и степень защиты глаз возрастет. Правда, очень важно, чтобы конструкция оправы не уменьшала поле зрения в горизонтальной плоскости: все-таки в городском трафике присутствуют и другие машины. Так что при хорошей освещенности — и тем более в городе — различить дорогу будет просто. А значит становится гораздо легче управлять автомобилем.
С наступлением сумерек, и особенно за городом, ситуация меняется. Если дорога покрыта снегом, то отличить ее полотно от обочины очень непросто. Иногда распознать поворот можно только благодаря тому, что рядом с дорожным полотном проходит линия электропередач или край леса. Но это не очень надежные подсказки. И черные очки, которые вы использовали днем, начинают мешать.
Тем более, что зимой солнце садится очень быстро, а вот человечиские глаза крайне медленно перестраиваются с дневного на ночной тип зрения. В результате именно в сумерки вы можете столкнуться с ситуацией, когда будете не в состоянии отличить дорожное полотно, покрытое снегом, от снежной целины. Из-за этого городские водители часто попадают в аварии при попытке проехать прямо там, где дорога на самом деле поворачивает. Причем даже современные светодиодные фары далеко не всегда позволяют правильно оценить обстановку. Есть ли способ справиться с этой ситуацией? Есть! Надо просто поменять очки с темными стеклами на очки с желтыми. Что это дает?
Во-первых, желтые светофильтры отсекают свет синей части спектра, что существенно снижает риск засветки и ослепления глаз. Во-вторых, «желтизна» повышает разборчивость «картинки» именно в сумерках. Что нам, собственно, и надо. Естественно, что чем темнее вокруг, тем светлее должен быть желтый светофильтр, чтобы не забирать на себя слишком много света. Ну а в-третьих, любой водитель, управляющий авто в желтых очках, выглядит уверенным в себе профессионалом. Не зря раллийные пилоты во время зимних гонок используют очки именно с желтыми светофильтрами.
Так что в перечне вещей, которые водитель должен иметь в автомобиле, должны присутствовать черные очки для яркого солнца и желтые — для сумерек и ночи. Правда, не стоит забывать, что последние меняют привычные цвета дорожных знаков и светофоров. Этот эффект необходимо учитывать, чтобы случайно не упустить из вида жизненно важную информацию.