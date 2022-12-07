Почему зимой все водители обязаны носить желтые очки

В холода окружающий нас мир становится несколько однообразным с точки зрения цвета. Все становится либо белым, либо черным. Причем белый колер с оттенком голубого преобладает, беспощадно выжигая сетчатку глаз водителей. Ведь зимой солнце высоко не поднимается, а значит отраженный от снега свет дает дополнительную засветку. И в этом случае эксперты портала «АвтоВзгляд» рекомендует использовать темные очки.

Если в них применяются поляризационные стекла, то и степень защиты глаз возрастет. Правда, очень важно, чтобы конструкция оправы не уменьшала поле зрения в горизонтальной плоскости: все-таки в городском трафике присутствуют и другие машины. Так что при хорошей освещенности — и тем более в городе — различить дорогу будет просто. А значит становится гораздо легче управлять автомобилем.

С наступлением сумерек, и особенно за городом, ситуация меняется. Если дорога покрыта снегом, то отличить ее полотно от обочины очень непросто. Иногда распознать поворот можно только благодаря тому, что рядом с дорожным полотном проходит линия электропередач или край леса. Но это не очень надежные подсказки. И черные очки, которые вы использовали днем, начинают мешать.