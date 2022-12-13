Скорость больной черепахи: чего не знают про задний ход даже опытные водители

Несмотря на то, что автомобиль создавался для того, чтобы стремительно разрывая пространства пытаться догнать ускользающий горизонт, время от времени нам приходится двигаться назад. И чаще всего необходимость в этом возникает, когда вокруг нас или мало места, или присутствуют другие машины. Поэтому фокус водительского внимания начинает смещаться на них. А о технике движения задним ходом мы и вовсе забываем, в результате чего даже самые опытные водители начинают исполнять странные маневры, пугая и себя, и окружающих. Невольно на ум приходит сравнение с большой собакой, вынужденной идти назад в ограниченном пространстве, сметая все на своем пути.
А если большинству водителей внезапно задать вопрос о том, куда нужно повернуть руль, чтобы машина, двигающаяся задним ходом, повернула влево — многие ответят неправильно. И это вообще не зависит от уровня мастерства и водительского стажа. Вот как вы думаете, вокруг какой точки автомобиль совершает маневр, двигаясь назад? Ответ простой.
Вокруг заднего, внутреннего по отношению к повороту, колеса. То есть при правом повороте именно правое заднее колесо описывает окружность минимального радиуса. А раз так, то при движении назад мы должны ориентироваться именно на задние колеса. И не стоит забывать о внешних габаритах машины. Например, в левом повороте правый угол переднего бампера будет двигаться по самой большой дуге и вы рискуете его поцарапать, если сосредоточитесь исключительно на том, что находится позади вас. Но именно положение задних колес оказывается для нас самым важным.
Если «железный конь» не оснащен системой кругового обзора, то, двигаясь назад, необходимо активно использовать боковые зеркала. В правом повороте смотрим в правое зеркало. А в левом — в левое. Если происходит изменение направления движения от правого поворота к левому, то сначала переносим взгляд из правого зеркала к левому и только после этого начинаем поворачивать влево руль. Это связано с тем, что при движении задним ходом автомобиль становится экстрауправляемым и может настолько быстро поменять курс, что вы просто потеряете ориентацию в пространстве.
При этом помним, что по мере роста скорости, склонность т/с к курсовым рысканиям возрастает. Если на 50 км/ч повернуть руль даже на небольшой угол и задержать его в этом положении, машина гарантированно резко сорвется в скольжение и восстановить над ней контроль будет практически невозможно. Да и эффективность торможения станет намного хуже, что связано со спецификой работы регулятора тормозных усилий.
Так что если авто едет назад и необходимо откорректировать его траекторию, то делаем это короткими движениями руля с его обязательным возвратом в положение «прямо». Кстати, и сидеть за рулем лучше всего тоже в положении «прямо»: так, как будто вы двигаетесь вперед. Естественно, что для эффективного использования зеркал их наклон нужно изменить, чтобы в ваше поле зрения попадали задние колеса. И мы обязательно должны иметь представление о заднем габарите автомобиля, чтобы не устроить обидное ДТП.
Короче говоря, в случае любых сомнений лучше остановиться и даже выйти из машины, чтобы убедиться, что вы никуда не врежетесь. А если сомневаетесь в своих навыках, то, двигаясь назад, не стоит делать это быстро: достаточно скорости больной черепашки. По крайней мере, даже если вы во что-то и врежетесь — это не создаст практически никаких проблем.