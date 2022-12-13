Скорость больной черепахи: чего не знают про задний ход даже опытные водители

Несмотря на то, что автомобиль создавался для того, чтобы стремительно разрывая пространства пытаться догнать ускользающий горизонт, время от времени нам приходится двигаться назад. И чаще всего необходимость в этом возникает, когда вокруг нас или мало места, или присутствуют другие машины. Поэтому фокус водительского внимания начинает смещаться на них. А о технике движения задним ходом мы и вовсе забываем, в результате чего даже самые опытные водители начинают исполнять странные маневры, пугая и себя, и окружающих. Невольно на ум приходит сравнение с большой собакой, вынужденной идти назад в ограниченном пространстве, сметая все на своем пути.

А если большинству водителей внезапно задать вопрос о том, куда нужно повернуть руль, чтобы машина, двигающаяся задним ходом, повернула влево — многие ответят неправильно. И это вообще не зависит от уровня мастерства и водительского стажа. Вот как вы думаете, вокруг какой точки автомобиль совершает маневр, двигаясь назад? Ответ простой.

Вокруг заднего, внутреннего по отношению к повороту, колеса. То есть при правом повороте именно правое заднее колесо описывает окружность минимального радиуса. А раз так, то при движении назад мы должны ориентироваться именно на задние колеса. И не стоит забывать о внешних габаритах машины. Например, в левом повороте правый угол переднего бампера будет двигаться по самой большой дуге и вы рискуете его поцарапать, если сосредоточитесь исключительно на том, что находится позади вас. Но именно положение задних колес оказывается для нас самым важным.