5 самых серьезных зимних проблем электромобилей в России

Фото: АвтоВзгляд
На наших дорогах появляется все больше электрокаров. Да и отечественные автозаводы намерены в ближайшем будущем наладить массовый выпуск «зеленых» машин. Однако рядовому автолюбителю жизнь с экологичным «железным конем» сулит немало трудностей. О самых мерзких и неоднозначных проблемах их эксплуатации рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

О том, что с наступлением холодов у любой «электрички» падает запас хода, не писал только ленивый. Тут вспомню LADA Ellada с китайской «начинкой», которую тестировал несколько лет назад. В десятиградусный мороз ее километраж таял на глазах, так что пришлось выключить «печку», магнитолу и фары. Поездка получилась нервной. Кстати, Tesla тоже быстро разряжается. Если летом машина может проехать около 400 км, то зимой — 250 км.

Что касается зарядной инфраструктуры, то ее мало даже в Москве. Да и добраться до консоли — квест. Нужно припарковаться на заметенной парковке, очистить от грязного снега «столбик» и только потом подключать кабель. Занятие не из приятных. Кстати, вот для чего в электромобиле нужно обязательно возить лопату.

Но и это еще не все. Придется ждать, пока тяговая батарея наполнится энергией, а на это уйдет 30—40 минут. Где греться? Только прыгать вокруг машины, или пойти пить кофе. Но за час можно употребить столько кофеина, что давление зашкалит.

Фото: Drive2.ru (PBakanov)

Идем дальше. Прошедший снегопад показал абсолютную неподготовленность электрокаров к суровым погодным условиям. Дело в том, что тяговые батареи подавляющего большинства авто размещены под днищем. Стоит заехать в заметенный двор, как легковушка садится на «брюхо». А так как «батарейка» широкая, сдвинуть машину с места можно только трактором.

Кстати, силовые кабели многих электрокаров открыты всем ветрам. При попытке выбраться из снежного плена, их можно повредить. Не забываем и про пластиковые бамперы, которые отлично раскалываются о спрессованный снег. В общем, ничего не остается, как достать уже упомянутую лопату.

Еще одна проблема — обслуживание. Многие СМИ твердят, что оно дешевле традиционных т/с. Действительно, менять масло, свечи и фильтры в двигателе не надо. Но вот если произойдут неполадки в электронике, то решить их непросто. У дилеров сейчас нет нужных программ для сканеров, чтобы прочитать ошибки и найти дефект. Да и с теми же кузовными элементами не все просто. Так что лучше зимой на «электричке» вообще не выезжать.

седан, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, электромобили, дорога
21 декабря 2022
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