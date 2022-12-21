5 самых серьезных зимних проблем электромобилей в России

О том, что с наступлением холодов у любой «электрички» падает запас хода, не писал только ленивый. Тут вспомню LADA Ellada с китайской «начинкой», которую тестировал несколько лет назад. В десятиградусный мороз ее километраж таял на глазах, так что пришлось выключить «печку», магнитолу и фары. Поездка получилась нервной. Кстати, Tesla тоже быстро разряжается. Если летом машина может проехать около 400 км, то зимой — 250 км.

Что касается зарядной инфраструктуры, то ее мало даже в Москве. Да и добраться до консоли — квест. Нужно припарковаться на заметенной парковке, очистить от грязного снега «столбик» и только потом подключать кабель. Занятие не из приятных. Кстати, вот для чего в электромобиле нужно обязательно возить лопату.

Но и это еще не все. Придется ждать, пока тяговая батарея наполнится энергией, а на это уйдет 30—40 минут. Где греться? Только прыгать вокруг машины, или пойти пить кофе. Но за час можно употребить столько кофеина, что давление зашкалит.