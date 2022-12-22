Как в городском заторе максимально снизить расход топлива

Основной вклад в расход топлива и разрушение экологии вносят городские пробки. В которых автомобиль вынужден больше стоять, чем ехать. Да еще и находится в режиме постоянных остановок и активного начала движения. Это приводит к тому, что двигатель работает в так называемых переходных режимах. Из-за чего топливо не оптимально сгорает в цилиндрах и его расход резко увеличивается. Причем даже модная сейчас система старт/стоп не всегда спасает ситуацию. Как же тогда быть? Включаем интеллект и начинаем разбираться с проблемой.
Если мы стоим на месте и у нашего т/с автоматическая КП, то ее нахождение в режиме Drive приводит к тому, что мотор тратит часть своей мощности на взаимодействие с гидротрансформатором. В этом случае расход топлива увеличивается. То есть мы стоим, селектор можно переключить в режим Neutral. Когда поток начинает двигаться, переключаемся обратно в Drive. И сразу возникает вопрос: как снизить расход горючего при старте? Ведь движку для начала движения необходимо преодолеть инерцию тяжелого кузова.
Иначе говоря, он будет испытывать большую нагрузку и расходовать много топлива. Поэтому начинаем движение не столько за счет нажатия на газ, сколько благодаря плавному отпусканию педали тормоза. А силовому агрегату в любом случае хватит момента, чтобы на ровной поверхности начать плавно ускорять машину. И только потом мягко и аккуратно нажимаем на газ. Но не приведет ли это к тому, что остальные водители начнут нервничать из-за наших вялых действий?
Чтобы этого не случилось, стараемся ориентироваться не на старт впереди идущего автомобиля. Всегда стараемся смотреть чуть дальше. И когда движение начал водитель, стоящий через одного, уже можно включать Drive и плавно начинать отпускать тормоз. Кроме того, очень многое зависит и от тактики торможения. Если вы понимаете, что очередное торможение в пробке будет коротким, то можно заранее отпустить газ, чтобы темп потери скорости не потребовал от вас полной остановки.
Если автомобиль двигается под гору, то можно вообще не пользоваться газом. И даже не включать Drive. Но это зависит от того, на какое расстояние вы прокатываетесь вперед. Если это единицы метров, то все нормально. А если больше, то лучше все-таки проделывать это на передаче. А что с механикой?
В принципе, ничего не меняется. Просто вам придется нежно работать со сцеплением, поскольку, в отличии от «автомата», уже оно будет обеспечивать плавный старт на минимальных оборотах. Кроме того, для уменьшения расхода топлива можно переключаться на повышенную передачу намного раньше, чем вы к этому привыкли в обычных условиях. Это позволит двигателю продвигать автомобиль вперед на меньших оборотах и на большей скорости.
И немного о других нюансах. Так, если вы понимаете, что пауза на стояние в пробке может быть большой, а топлива совсем нет, можно попробовать вообще заглушить двигатель.
Хотя зимой (или в том случае, если есть сомнения в исправности аккумулятора) портал «АвтоВзгляд» рекомендует не рисковать. Лучше заглохнуть от недостатка топлива, чем не завестись из-за севшей АКБ.
Естественно, что все эти технические приемы требуют постоянного контроля над ситуацией. И если вы проспали начало движения потока и автомобили позади начинают истерически сигналить, вряд ли есть смысл усугублять ситуацию очень плавным и осторожным стартом.