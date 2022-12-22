Как в городском заторе максимально снизить расход топлива

Основной вклад в расход топлива и разрушение экологии вносят городские пробки. В которых автомобиль вынужден больше стоять, чем ехать. Да еще и находится в режиме постоянных остановок и активного начала движения. Это приводит к тому, что двигатель работает в так называемых переходных режимах. Из-за чего топливо не оптимально сгорает в цилиндрах и его расход резко увеличивается. Причем даже модная сейчас система старт/стоп не всегда спасает ситуацию. Как же тогда быть? Включаем интеллект и начинаем разбираться с проблемой.

Если мы стоим на месте и у нашего т/с автоматическая КП, то ее нахождение в режиме Drive приводит к тому, что мотор тратит часть своей мощности на взаимодействие с гидротрансформатором. В этом случае расход топлива увеличивается. То есть мы стоим, селектор можно переключить в режим Neutral. Когда поток начинает двигаться, переключаемся обратно в Drive. И сразу возникает вопрос: как снизить расход горючего при старте? Ведь движку для начала движения необходимо преодолеть инерцию тяжелого кузова.

Иначе говоря, он будет испытывать большую нагрузку и расходовать много топлива. Поэтому начинаем движение не столько за счет нажатия на газ, сколько благодаря плавному отпусканию педали тормоза. А силовому агрегату в любом случае хватит момента, чтобы на ровной поверхности начать плавно ускорять машину. И только потом мягко и аккуратно нажимаем на газ. Но не приведет ли это к тому, что остальные водители начнут нервничать из-за наших вялых действий?