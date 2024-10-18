Держи дистанцию: почему легковушкам не стоит «прижиматься» к грузовым авто

За первые шесть месяцев этого года в России случилось 56 369 ДТП, причем более 4000 аварий произошло по вине водителей грузовых автомобилей. В результате этих дорожных ЧП погибли 631 и получили травмы различной степени тяжести почти 5000 человек. Однако в эту печальную статистику входят только те инциденты, в которых пострадали люди. На самом же деле, как считают некоторые эксперты, дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта происходит в стране гораздо больше. Иными словами, водителям легковых авто стоит держаться от большегрузов подальше.

В том числе и потому, что как сообщили «Российской газете» специалисты ГК «Автодом», «езда за грузовиком может спровоцировать аварийную ситуацию, поскольку габариты фуры ограничивают обзор водителей автомобилей». А сотрудники ГК «АвтоСпецЦентр» добавляют, что «езда за грузовиком на минимальной дистанции не позволяет увидеть возникшие препятствия на дороге или вовремя среагировать на неровности при плохом качестве дорожного покрытия».

Но даже если езда за большегрузом не приведет к ДТП, ее последствия все-равно могут оказаться весьма неприятными легковушки и кармана ее владельца. Ведь из-под колес фуры летят мелкие камушки, гравий и песок, что часто приводит к повреждению стекол и ЛКП «маленького» авто. Кроме того, «прижимаясь» к грузовику, вы всегда рискуете попасть под «обвал» плохо закрепленного в его кузове груза.