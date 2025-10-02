Какой в постели, такой и за рулем: как либидо влияет на стиль вождения

Нередко мы видим на дороге лихачей, чье вождение выглядит даже не как дерзость, а как откровенное хамство. Тотчас находятся желающие это поведение усмирить и начинается «битва баранов», в которой могут пострадать и случайные участники движения. Однако тут все, как в известном анекдоте — «есть нюанс». И такие водители, как объяснили порталу «АвтоВзгляд» практикующие сексологи, заслуживают снисхождения, потому что их наглое поведение вызвано, как правило, отсутствием одного из главных факторов радости и самоутверждения для мужчин — секса.

— По тому, как водитель ведет себя на дороге, можно понять, каков он в интимной жизни. Тут все дело в нашей внутренней химии, — говорит психолог, сексолог Светлана Васильева. — Суетливая, агрессивная манера вождения с частым «бибиканьем», криками или жестами из окна — классический пример вытесненного сексуального возбуждения и стресса.

Энергия ищет выход, а выплеснуть ее в постели у таких индивидуумов по разным причинам не получается. Вот она и прорывается агрессией на дороге, подпитываемая кортизолом и тем же тестостероном, не нашедшим здорового применения. И еще такой тип людей зачастую менее развит интеллектуально.

И если соотносить тип половой конституции (набор физиологических и психологических характеристик, влияющих на сексуальную жизнь) и стиль вождения, можно провести следующие параллели, — продолжает эксперт.

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

— Так, «тихоходы» — неспешные, предпочитающие правые полосы водители. Их половая конституция — это как низкооборотистый дизель. Им комфортнее в размеренном потоке. Их стиль вождения — плавный, предсказуемый. Ровно такое же поведение и в сексе. Они ценят безопасность, размеренность и предсказуемость. Зачастую по жизни их ведет окситоцин — гормон привязанности и безопасности, а не адреналиновая гонка.

«Гонщики- задиры» — те самые автохамы. Их либидо сродни турбомотору, требующее прямого впрыска адреналина. Резкие старты, «шашечки», прямоточные выхлопы. Во всем этом реализовывается их выход сексуальной энергии. Зачастую ими управляет исключительно тестостерон — гормон доминирования и самоутверждения. Он прописывает в мозгах установку «Я должен быть первым!», будь то трасса, постель или просто спор с друзьями.

«Я знаю, как надо» — самый сбалансированный тип. Эти люди знают, как и где проскочить. Умеют в нужный момент ускориться и притормозить. Некоторая конъюнктурность, которая играет им на руку. Ровно такое же поведение и в сексе.

Они чувствуют себя, чувствуют партнера, и уверенно доводят дело до финала, получая не только физиологическое, но и моральное удовлетворение. В их гормональном фоне удачно переплетаются и дофамин — гормон, дающий заряд от разнообразных маневров и новизны, и система самоконтроля, позволяющая наслаждаться самим процессом, — раскладывает палитру в картине «секс-вождение» собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Кстати, в поддержку взаимосвязи секса с безудержной энергией и агрессией говорит и поведение спортсменов, которые практикуют воздержание перед важным соревнованием. Это помогает сильно поддерживать тонус, а накопившиеся гормоны служат некоторым катализатором.

Изменить тип половой конституции нельзя, так как он врожденный. Однако когда заходит разговор о мужской прыти, сильный пол очень хочет отнести себя к доминирующему типу и выражает это по-разному. В том числе и в манере в вождения, надевая на себя маслу «альфача». Но, по мнению психолога — это тоже показатель нереализованности.

Короче говоря, когда вы видите некоторое дерзкое поведение на дороге или вдруг сами внезапно начнете превращаться в стритрейсера, задумайтесь, какой гормон сейчас вами рулит? Тестостерон требует боя? Или дофамин ищет острых ощущений? Возможно, лучший способ унять дорожную агрессию — честно признаться себе в своих желаниях и найти им более приятное и конструктивное воплощение, соединив приятное с полезным.