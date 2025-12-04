Эксперты напомнили, что делать, если выровнять авто в ледяном заносе не удалось

Очередная зима в очередной раз подпортит аварийную статистику ГИБДД, ведь в это время года, как утверждают, в частности, специалисты «Национальной ассоциации зимнего содержания инфраструктуры и транспорта», число ДТП в России увеличивается аж в два-три раза. И главной их причиной — вы, конечно, не удивитесь — становятся снегопады и гололед. Что может противопоставить этим погодным явлениям водитель, порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

Лучше сугроб на обочине: как не вылететь на «встречку» в гололед

— Тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы, поэтому главное правило езды по гололеду — отсутствие резких движений, — замечает технический специалист дистрибьютора автозапчастей в России Rossko Константин Ершов. — Нельзя сильно газовать или тормозить. При этом важно в первую очередь придерживаться пониженных скоростей движения, держа увеличенную дистанцию. На скользкой дороге между автомобилями в потоке она должна быть в два раза больше выбранной скорости движения. То есть при 40 км/ч оптимальная дистанция — не менее 80 м.

Другой вопрос — как оценить ее на глаз. Для этого необходимо отработать специальные навыки, указывает эксперт автошколы «Звездный мост» Николай Морозов. Для этого еще до появления гололеда (в текущих погодных условиях в Центральной России не поздно заняться этим сейчас) можно потренировать навыки безопасного торможения. А тормозить на скользкой дороге лучше всего двигателем, продолжает он.

— Как именно? Прежде всего — минимизировать использование педали тормоза, отслеживая сигналы светофора и замедление потока. Постарайтесь плавно подъезжать к конечной точке, используя тормоз только для полной остановки. Но если у вас автомобиль с АКП, обойтись только торможением двигателем не получится, хотя в любом случае стоит увеличить дистанцию, на которой вы тормозите, и снизить использование рабочего тормоза. Такая техника снизит риск догнать впереди идущий транспорт и одновременно убережет от удара сзади, — подчеркивает специалист.

А г-н Ершов добавляет, что если с МКП нужно действовать предельно плавно, переключаясь с высокой на более низкую передачу каждые 20-30 секунд, то на «автомате» этот эффект срабатывает еще дольше. Поэтому если возможности авто позволяют, стоит принудительно — в ручном режиме — переходить с высоких передач на низкие: с четвертой на третью, а затем на вторую.

Однако если приходится тормозить на обычной — «летней» — дистанции, сразу следует нажимать на тормоз с большим усилием, а потом постепенно отпускать его, указывает Морозов. При «прогрессивном» торможении (переходя от слабого нажатия к сильному) в последний момент сцепления колес может не хватить, и машина начнет скользить (или сработает АБС). Если же тормозить сразу резко, водитель может раньше нащупать момент блокировки колес, что даст больше дистанции для торможения в полную мощь.

Если на автомобиле есть АБС, водителю остается только жать на тормоз и удерживать автомобиль в полосе. Полосу при этом лучше не менять, учитывая ПДД (пункт 10.1 Правил). Но, как уточняет Ершов, даже если машина оснащена АБС и системой стабилизации, в гололед на ней нужно тормозить плавно и одновременно прерывисто, не допуская полной блокировки колес, избегать экстренных торможений в пол и резких ускорений. В противном случае можно спровоцировать неуправляемый занос. В отсутствие АБС Морозов рекомендует применять прерывистое или ступенчатое торможение. И то, и другое также требует отдельных тренировок на площадке с доведением до автоматизма.

С другой стороны, зимние дороги общего пользования порой пребывают в таком состоянии, что легкий, а то и неуправляемый занос может оказаться неизбежным даже при аккуратном и правильном вождении. Ведь, как замечает исполнительный директор «Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта» Юлий Антонов, каждое пятое ДТП происходит из-за ненадлежащего содержания дорог.

Согласно национальному стандарту ГОСТ 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», дороги должны расчищаться до асфальта и хорошо различимой разметки в любых населенных пунктах. Другое дело — между ними.

— Часто причиной аварий на зимней трассе становится «черный лед»: он далеко не всегда может быть распознан. Водитель, решив, что едет просто по влажному асфальту, заранее не сбрасывает скорость и не увеличивает дистанцию.

А при движении по такому тончайшему скользкому слою шины легко теряют сцепление с поверхностью, и машина уходит в неуправляемый занос, — рассказывает Антонов. — Понять, что перед вами «черный лед» можно по сочетанию темных пятен и блеска на дороге, снижению управляемости машины («легкий» руль) и слабого шума от шин. Кроме того, если поверхность кажется мокрой, но из-под колес впереди едущего автомобиля не появляются брызги, это еще один признак, что дорога покрылась опасной наледью, — предупреждает специалист.

А что же делать, если срыв в занос все же произошел? Надо реагировать мгновенно, замечает Ершов из Rossko. Смотреть при этом следует в том направлении, куда нужно направить авто. Выводя его из заноса, нужно выкрутить руль в сторону увода с траектории, крепко держа руки на «баранке» (при легком захвате ее просто выбьет).

На переднеприводных машинах эксперт рекомендует поддать газу и плавно выпрямить руль, на заднеприводных — отпустить ненадолго педаль акселератора и снова добавить, когда колеса вновь обретут сцепление. Лучше заехать в сугроб на обочине, чем вылететь на «встречку, — категоричен эксперт.