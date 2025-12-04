Ездил плавно и «положил» мотор: почему «бережливая» езда разрушает движок авто

В объявлениях о продаже автомобилей с пробегом в качестве аргумента, доказывающего хорошее состояние автомобиля, часто можно встретить приписку, что на машине ездили редко и не быстро, что обещает новому владельцу максимально сохраненный ресурс силового агрегата. Но на деле эта не совсем так. Или даже — совсем не так. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Одни водители свято верят, что машина любит плавность и неторопливость, другие — что мотору нужно постоянно поддавать и хорошенько раскручивать, держа стрелку в красной зоне. Парадокс в том, что оба крайних подхода одинаково вредны. Слишком «злая» езда быстро утомляет узлы и порой приводит к перегреву или досрочному ремонту движка.

Чересчур же щадящая делает автомобиль вялым, заставляет систему адаптивного управления современного ТС подстраиваться под медленные реакции. В результате технические жидкости оставляют отложения там, где им быть не положено. Да и вообще их быть нигде не должно.

А еще при езде «внатяг» в современных турбомоторах происходит эффект преждевременного зажигания — детонация, если по-простому. А она физически может разрушить мотор. Ведь взрыв происходит не в верхней мертвой точке цилиндра, а раньше — когда поршень еще идет вверх.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

А ведь казалось бы: чем меньше оборотов, тем меньше трения. Так и появляется некоторый когнитивный диссонанс, когда после долгой спокойной эксплуатации в городе автомобиль вдруг начинает дымить, терять мощность и потреблять много топлива.

По словам Александра Чермицина, некогда работавшего механиком СТО одного из дилеров Opel, «агрегаты действительно реагируют на манеру движения. Резкие старты, торможения в пол и привычка постоянно идти в красную зону создают лишнюю нагрузку на трансмиссию, подвеску и тормозную систему.

Машина не рассыплется на глазах, но изнашивается быстрее, особенно если такие маневры — ежедневная практика. И наоборот, излишняя плавность, когда водитель боится дать мотору подышать, приводит к другому перекосу: механизмы работают монотонно, не выходя на режим, ради которого их разрабатывали".

На деле все упирается в то, что машина должна время от времени работать в разных режимах. Аккуратная езда в городе, уверенный разгон на трассе, короткий выход на средние и чуть выше обороты — все это нормальная эксплуатация, предусмотренная производителями.

Фото Alexey Belkin/Alexey Belkin

От нее агрегаты не страдают, а наоборот, быстрее прогреваются, выходят на рабочие параметры. Трущиеся пары получают нужное количество смазки при оптимальном давлении, а в топливной системе не остается несгоревших фракций. Но когда водитель превращает любой маневр в раллийную тренировку или, наоборот, ездит так, будто везет хрустальную вазу по булыжнику, техника начинает сбоить.

Истина, как обычно, где-то между. Автомобилю нужна ровная, предсказуемая манера езды с редкими, но уместными эпизодами более активной работы двигателя и трансмиссии. Ничего криминального в этом нет — техника только выигрывает от того, что ее не пользуют все время в одном и том же ритме.