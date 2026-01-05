Засыпаем за рулем: какие модные «навороты» интерьера современного авто хотят нас убить

Из-за заснувших по причине усталости водителей происходит до четверти серьезных ДТП, утверждают в пресс-службе ГК «Автодом». Впрочем, сегодня многие производители стараются активно интегрировать в свои ТС технологии, направленные на противодействие этой проблеме, делая фокус на активном управлении состоянием шофера. Но вот насколько успешно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Мало кто знает, что на превентивное устранение риска закемарить во время движения, направлены многие современные решения в дизайне автомобильного интерьера. Передовые разработки в реальном времени анализируют физическое состояние водителя с помощью камер и датчиков. Распознав признаки усталости, система автоматически активирует функцию массажа водительского кресла, настраивает комфортную температуру и освещение в салоне.

Кроме того, многие автостроители (к сожалению — не китайские) понимая, что излишняя сложность и неудобство управления мультимедийными комплексами становятся источником повышенной когнитивной нагрузки на водителя, активно работают над оптимальным дизайном мультимедиа, сочетающим сенсорный экран со стандартными кнопками для, например, регулировки «климата», громкости музыки, или использование точного голосового помощника. Теоретически, все это вместе взятое позволяет улучшить концентрацию автовладельца и снизить напряжение, способствующее усталости.

— Впрочем, не все так просто, — утверждает директор по развитию онлайн-платформы финансирования автобизнеса Carcraft Борис Беленький. — Именно повышенный комфорт, создаваемый сегодня различными системами в автомобиле, зачастую способствует потере водителем концентрации. А ведь еще относительно недавно автомобильный интерьер был «техническим»: жесткие формы, контрастные приборы, четкие границы элементов управления. Однако современное авто все чаще проектируется как пространство комфорта, а не концентрации. Интерьер, свет, мультимедиа и акустика работают на расслабление, и это вступает в прямой конфликт с задачей безопасного управления...

Фото: freepik.com

— Дизайн салонов последних лет стал заимствовать решения из лаунж-пространств: мягкие формы, плавные линии, минимализм, теплые оттенки, матовые поверхности. Визуально такой интерьер воспринимается как «безопасный» и спокойный. Мозг перестает считывать пространство как зону повышенной ответственности. Сегодня салон машины напоминает кокпит бизнес-класса в самолете или дорогую гостиную. Это снижает уровень внутренней мобилизации, особенно на длинных трассах и ночью, — настаивает Беленький.

Один из самых недооцененных факторов сонливости — многоцветная амбиентная подсветка, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Мягкий рассеянный свет снижает время бодрствования, поскольку ассоциируется у мозга с вечерним временем и отдыхом. При длительной езде в темноте подсветка снижает контраст между дорогой и интерьером, уменьшает зрительное напряжение, ускоряет адаптацию к «полусонному» состоянию. В результате водитель замечает первые признаки усталости позже, чем мог бы в других условиях, и переоценивает свою способность контролировать ситуацию.

— Экраны на 12-17 дюймов, сложные меню, анимации, уведомления, голосовые ассистенты — все они формально упрощают управление, но фактически создают фоновую когнитивную нагрузку, — считает Беленький. — Даже если водитель не взаимодействует с экраном напрямую, мозг продолжает отслеживать движение элементов, реагировать на смену интерфейса и обрабатывать визуальные стимулы. Это приводит к эффекту «тихой усталости», сетует эксперт. Внимание рассеивается, а субъективное ощущение бодрости сохраняется дольше, чем реальная концентрация.

Отдельная проблема — премиальные аудиосистемы с активным шумоподавлением. Они лишают водителя важного канала обратной связи — звука дороги. Когда исчезает шум ветра, шин и мотора, мозг получает меньше сигналов о скорости и динамике движения. Монотонная музыка, подкасты с ровной интонацией, аудиокниги с мягким голосом усиливают эффект «качания» и способствует наступлению микросна (когда кратковременно засыпает часть мозга, отключаясь на промежуток до 30 секунд), особенно при равномерном движении по трассе, — предупреждает эксперт.

Фото: freepik.com

— Да и современные кресла тоже могут создавать проблему. Ведь они спроектированы так, чтобы минимизировать нагрузку на тело, но в долгосрочной перспективе это снижает мышечную активность, а вместе с ней — уровень бодрствования. Чрезмерно удобная посадка уменьшает количество микродвижений, снижает приток крови, усиливает ощущение «растворения» в кресле. Водитель физически перестает ощущать себя активным участником процесса.

Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоторможение тоже создают ложное чувство подстраховки. Часть ответственности незаметно перекладывается на систему, и уровень вовлеченности падает. Даже если водитель понимает, что система — лишь помощник, на подсознательном уровне контроль ослабевает. Это особенно опасно при существенной усталости, когда реакция и так замедлена, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».