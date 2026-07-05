Вспомнить все: как сократить потребление бензина в условиях топливного кризиса

Когда топлива на наших АЗС не хватает и сложно заранее сказать, не закончится ли заветный 95-й в баке, пока стоишь в очереди к заправочному пистолету, нелишне помнить о простых, но далеко не всеми чтимых правилах «экономной» езды — аккуратной, без фанатизма, позволяющей рациональнее использовать горючее. Специалисты перечислили порталу «АвтоВзгляд» ключевые моменты, влияющие на расход содержимого бензобака, и конкретные способы его сбережения.

— Конечно, проще всего сберечь топливо, отказавшись от необязательных поездок, — признает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — То есть, заменять машину прогулкой, поездкой на общественном транспорте или даже велосипедом. В больших городах — опять же, по возможности — использовать такси, а также кооперироваться с коллегами, добираясь до офиса и обратно, подвозя друг друга по очереди. Хотя, понятное дело, полностью отказаться от езды на личном авто, скорее всего, не получится...

— А чтобы эффективнее беречь залитое в его бак горючее, надо поддерживать ТС в хорошем техническом состоянии, — уверен директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. -Прежде всего, необходимо регулярно проверять давление в шинах: даже незначительное отклонение от нормы ведет к перерасходу топлива...

— Машина должна быть полностью исправна, — соглашается Матвеев. — Повышению затрат будет способствовать неидеальное состояние двигателя и даже давно не менявшийся воздушный фильтр. Часто потребление горючего растет из-за забитого топливного фильтра и дефектов электропроводки...

Также важно избавиться от лишнего груза, замечают специалисты. Дополнительные килограммы в багажнике и на крыше авто увеличивают расход топлива, так что перед поездкой лучше отказаться от внешнего багажника и вообще оставить в машине только необходимое. Открытые окна и люки на высокой скорости создают турбулентность и ухудшают аэродинамику, также повышая потребление топлива.

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А ассистент одной из кафедр Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов уточняет, что «багажник на крыше или открытый люк на скорости около 100 км/ч могут добавить один-два литра к общему расходу горючего на сотню километров пути». И все же основа экономии — плавный и размеренный стиль вождения, настаивают эксперты. Резкие разгоны и торможения провоцируют работу мотора в неэффективном режиме, эксплуатируя его на пределе. Что, в свою очередь, значительно увеличивает потребление топлива.

Поэтому для экономии предпочтительно выбирать маршрут без пробок, даже если он длиннее, уверен Матвеев. Езда в заторах на низкой скорости с частыми резкими торможениями и ускорениями гораздо быстрее снижает уровень заветной жидкости в баке. Как и длительная работа двигателя на холостом ходу. При остановке более чем на 60 секунд стоит заглушить мотор, считает он.

Но особенно важно поддерживать стабильную скорость на трассе, уточняет Серебряков. Превышение отметки в 120 км/ч ведет к резкому росту аэродинамического сопротивления и, как следствие, к неоправданно быстрому расходу горючего. Оптимальное значение для большинства авто — вообще в пределах 80-90 км/ч. Также важно следить за оборотами мотора, стремясь удерживать их в «экономичной» зоне — около 2000-2500 оборотов в минуту.

Кроме того, как замечает представитель ГК «АвтоСпецЦентр», стоит по возможности объединять несколько коротких поездок в одну, поскольку на непрогретом двигателе бензобак опустошается гораздо быстрее. Эффективный прием — движение «в накат» при приближении к светофору или затору, когда вместо торможения водитель просто заранее отпускает педаль газа, не тормозя и не ускоряясь, позволяя автомобилю замедляться на передаче.

Поддержанию постоянной скорости и снижению расхода топлива на трассе способствует использование (при наличии) круиз-контроля. Дополнительную экономию может дать отключение энергопотребителей, например — кондиционера или климат-контроля, если в них нет острой необходимости. Впрочем, потери от работы кондиционера в современных ТС все равно ниже, чем от открытых окон, убежден Матвеев.