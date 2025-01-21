Как известно, именно в Канаде после окончания Великой Отечественной войны осело много бандеровцев, служивших на стороне фашистской Германии. Не удивительно, что в распоряжении ВСУ теперь находится много канадской техники, в том числе фактически «полицейские» броневички Terradyne Gurkha MPV, о судьбе которых на полях СВО до последнего было известно немного. Но в конце концов российские военные и до них добрались.

Ранее сообщалось, что из Канады хохлу частным образом было поставлено 13 таких авто в исполнении MPV — многофункционального фургона. Хотя в принципе эта машина выпускается в комплектации патрульного автомобиля, транспорта спецподразделений (с открытой задней платформой) и даже в гражданском варианте — с богато отделанным салоном для трясущихся за свою безопасность богачей.

ВСУ же отправили машину, у которой конструктивно не предусмотрена установка какого-либо внешнего вооружения. Видимо, это и стало главной причиной того, что до последнего времени эта техника не «светилась» в сводках подбитой. Укронацисты использовали «канадцев» преимущественно на удалении от переднего края в качестве санитарных авто.

Но, как известно, сколько хохлятской веревочке не виться, а конец — один. Соответствующее фото доказательство пришло с Покровского направления украинского фронта. На кадрах хорошо различим Terradyne Gurkha MPV с напрочь развороченным двигательным отсеком. Похоже, что машина встретилась с летящим в лоб дроном-камикадзе.

БЛОК

Gurkha спроектировала около 10 лет назад канадская компания Armet Armored Vehicles, которую позднее поглотила фирма Canadian Terradyne Armored Vehicles.

В основе конструкции — полноприводное шасси Ford F-450 Super Duty. Этот грузовик с капотной компоновкой обвесили сварной броней, получив транспортное средство с габаритами 6116,9х2454,2х2645,6 мм.

В качестве двигателя используется штатный 330-сильный турбодизель V8 объемом 6,7 л. Трансмиссия — 6-ступенчатая автоматическая с приводом 4х4. Полная масса — 8,8 тонн. Максимальная скорость по шоссе — 130 км/ч. Вместимость — 8-10 человек в зависимости от комплектации. В санитарном варианте MPV может перевозить до 4-5 лежачих раненных.

Класс бронирования ТС заявлен на уровне B7/STANAG 2. То есть экипаж может рассчитывать на защиту лишь от бронебойной пули 7,62х39м, выпущенной с дистанции 30 м и осколков гаубичного снаряда, взорвавшегося не ближе 80 м от машины. Кроме того, этот класс защиты обеспечивает безопасность пассажиров при подрыве авто на фугасном заряде, содержащем не более 6 кг взрывчатки.

БЛОК

Любое противотанковое оружие или даже крупнокалиберный пулемет гарантированно выводит аппарат из строя. Оно и понятно: транспортное средство изначально разрабатывалось для решения исключительно полицейских задач.

Подбитая под Покровском машина, видимо, «первая ласточка» среди однотипных канадских ТС. Фронт СВО неуклонно движется в западном направлении, транспортные средства, применяемые хохлом для эвакуации раненных, методично выбиваются дронами-камикадзе и артиллерией.

Потому слабо защищенные «полицаи» Terradyne Gurkha MPV наверняка все чаще будут оказываться вблизи линии боевого соприкосновения. Где их продолжат нещадно жечь, как и любую другую технику противника.