Пригодной для «утилизации» в горниле СВО древней бронетехники в странах НАТО становится все меньше. И теперь укронацистам маячат поставки вполне современных образцов вооружений такого рода. Проку от которого, правда, будет немного.

Так, латвийский министр обороны на днях пообещал, что в 2025 году эта страна-лимитроф передаст ВСУ партию из 42 бронетранспортеров Patria 6х6. Этот колесный БТР разработала одноименная финская государственная оборонная компания. Бронемашина одобрена в качестве стандартной для армий скандинавских стран.

Даже минобороны Германии сообщало о планах закупить в общей сложности 1000 таких аппаратов. И это при том, что немецкий концерн Rheinmetall уже достаточно давно и успешно снабжает бундесвер своим собственным 8-колесным БТР на платформе Boxer. Кроме того, вооруженные силы Великобритании, почти полностью растерявшей компетенции в разработке и выпуске современных бронемашин, также остановили свой выбор на Patria 6х6.

Что касается упомянутой в начале материала «страны победившего шпрота», то весной прошлого года в латвийском местечке Валмиер заработало производство, выпускающее лицензионные Patria 6x6. Видимо, продукцию именно этого предприятия и планируется отправить в зону СВО.

Фото производителя.

Patria 6x6 можно в полной мере считать современным натовским бронетранспортером. Его габариты — 7,5х2,5х2,9 метра. Боевая масса — 24 тонны. Полезная нагрузка — до 8,5 тонн. Броня стальная, катанная. Базовый уровень бронирования соответствует стандарту STANAG 2. То есть БТР защищает экипаж от осколков и пуль с энергетикой не выше, чем у патрона автомата АК-47 — то есть калибра 7,62x39 мм. А также от подрыва под днищем машины устройства мощностью до 6 кг тротилового эквивалента.

В такой комплектации Patria 6x6 может плавать со скоростью до 8 км/ч. Предусмотрена возможность дополнительного бронирования до уровня STANAG 4. Он подразумевает устойчивость против 14,5-мм пуль крупнокалиберного пулемета КПВТ на дистанции более 200 метров, а также защиту экипажа от подрыва 10 кг тротила под днищем. При этом машина теряет способность к плаванию.

В движение трехосную Patria 6x6 приводит пятицилиндровый турбодизель Scania мощностью 440 л. с, расположенный в «морде» ТС, сопряженный с автоматической трансмиссией. Две передние оси — управляемые, привод — постоянный полный. Водитель сидит впереди, в остекленной бронестеклом кабине. Рядом с ним — командир. За их спинами расположено боевое отделение с оператором вооружения.

Стандартно Patria 6x6 оснащается необитаемым боевым модулем на крыше. Он представляет собой поворотную башенку с установленным в ней крупнокалиберным пулеметом, либо 25-мм автоматической пушкой. Существуют варианты комплектования Patria 40-мм гранатометом, 120-мм минометом, зенитно-ракетным комплексом малой дальности и ПТУР.

1/2

То есть с точки зрения вооружения, тут все стандартно. В заднем отсеке располагается десантное отделение, оснащенное специальными противовзрывными креслами.

В нем можно перевозить до 10 пехотинцев, высаживающихся через распашную дверь в корме. Скорее всего, хохлу достанутся (если дело вообще до этого дойдет) Patria 6x6, оснащенные крупнокалиберным пулеметом либо автоматической пушкой.

Безусловно, 42 «шпротских» БТР, попав в распоряжение ВСУ, кое-каким подспорьем для армии «страны 404» стать смогут. Однако стоит иметь в виду, что колесные бронемашины в условиях украинских реалий сильно проигрывают гусеничным конкурентам — в первую очередь, с точки зрения проходимости.

Свежий пример тому — случившийся в начале февраля текущего года «контрнахрюк» хохла в Курской области. В нем бандеровцы использовали как колесные, так и гусеничные бронемашины. Оказалось, что колесная техника может перемещаться исключительно по дорогам. «Шаг вправо, шаг влево» с дорожного полотна — и все, сразу же застрял. В отличии от гусеничной «брони», спокойно перемещавшейся по полям, по лесам.

Фото производителя.

Собственно, на Украине Patria 6x6 ждет примерно подобная судьба: большую часть времени быть «привязанной» к дорожной сети. Такая ограниченность в маневре, как демонстрирует все та ж курская битва, означает минимальные шансы выжить в условиях массового применения дронов-камикадзе, пехотных ПТУР, мин и артиллерии. Так что на месте хохла мы бы не стали сильно радоваться будущим поставкам Patria 6x6 от прибалтийских «шпротов».