«Рога и копыта»: итальянцы оправляют на Украину своих «Кентавров»

В прессу просочились данные об отправке в адрес ВСУ из наличия итальянской армии партии любопытных бронемашин. Речь идет об «истребителе танков» на колесном шасси под названием B1 Centauro.

В профильных телеграм-каналах проскочили фотографии подготовленных, как утверждается, для бандеровцев итальянских колесных танков/машин огневой поддержки B1 Centauro. Официальной информации на этот счет нет. Но это нормально: итальянцы и раньше не афишировали большинства поставок своих наступательных вооружений на Украину.

Рим обычно громко объявляет лишь о передачах хохлу так называемых «оборонительных» систем — типа установок ПВО. Такая вот двусмысленно-фарисейская позиция. Но это в данном случае не главное. Что это за «зверь» такой — итальянский «Кентавр»?

B1 Centauro относится к тому же типу боевых машин, что и французский «колесный танк» AMX-10. «Итальянец» построен на четырехосном шасси типичного натовского бронетранспортера, приспособленном под установку башни с достаточно мощной пушкой.

Что касается итальянского «Чентауро», то его разработка началась в начале 1980-ых. В 1989-ом его официально приняли на вооружение итальянской армии. Однако в войска он начал фактически поступать только через пару лет. Аппарат создало совместное предприятие Iveco-FIAT и OTO-Melara (CIO).

Фото globallookpress.com

Итальянские генералы захотели тогда получит быструю и маневренную бронемашину — «истребителя танков». Она должна была оказывать огневую поддержку более медлительным гусеничным основным танкам при обороне Адриатического побережья Италии — от вероятных морских десантов стран Варшавского договора. Кроме того, «истребитель» должен был встать на пути советских танковых клиньев, прорвавшихся к итальянским границам со стороны континентальной Европы.

Разумеется, эти бредовые сценарии не сбылись и B1 Centauro свой небольшой боевой опыт получал преимущественно в миротворческих миссиях ООН. А теперь «старичку» предстоит встретиться с реалиями настоящих боевых действий.

Габариты броневика составляют 8,48x3,05x2,73 метра. Причем длина самого корпуса, без учета торчащего вперед ствола пушки, равна 7,63 метрам. Боевой вес в базовой комплектации — 24,7 тонны. При наличии дополнительного бронирования он вырастает до 26,8 тонн.

Корпус и башня «Кентавра» изготовлены из сварных бронелистов. С боков и сзади они успешно противостоят обстрелу из крупнокалиберного 14,5-мм пулемета. А в лобовой проекции — снарядам 25-мм автопушки. Любопытно, что итальянцы сразу же поняли, что этой защиты недостаточно и разработали для B1 Centauro комплект навесной керамической брони толщиной 15 мм.

Фото globallookpress.com

Считается, что она позволяет машине выживать под обстрелом даже 57-мм пушки. Внушительные параметры защищенности. Правда, это заявленные параметры. В открытых источниках нет официальных данных о дистанциях стрельбы из всех этих пулеметов и пушек по «Кентавру», на которых его броня обеспечивает заявленную степень защиты. Одно дело выстрел в упор, а другое — с расстояния, скажем, в километр...

Как бы то ни было, но B1 Centauro, помимо керамической разнесенной дополнительной брони может штатно оснащаться еще и динамической накладной броней. Итальянцы утверждают, что она 95% снижает урон от 125-мм кумулятивных боеприпасов типа РПГ-7 и РПГ-29.

Двигатель у «Чентауро» расположен в «морде». Это 520-сильный дизель Iveco MTCA 8262 V6. КП — пятиступенчатый «автомат». Сообщается, что броневик можно «раскочегарить» до 130 км/ч, но крейсерской скоростью по дороге для него считается 110 км/ч. Привод — 4х4. Две передних оси — управляемые.

Фото globallookpress.com

Позади моторно-трансмиссионного отсека расположено рабочее место водителя. Для него в корпусе предусмотрен персональный люк. Любопытно, что кресло мехвода имеет специальный гидролифт — чтобы тот мог управлять машиной, высунув голову из люка. Остальные члены экипажа (командир, наводчик и заряжающий орудия) «живут» в башне на крыше корпуса и под ней в боевом отделении — например, в походном положении машины.

В крыше башни для них предусмотрены люки. Кроме того, в корме «Кентавра» имеется дверь, через которую в него может попадать экипаж, а также производиться загрузка боекомплекта. В башне броневика размещена 105-мм пушка, оснащенная гиростабилизатором. Благодаря ему, огонь можно вести на ходу.

Заявленная максимальная скорострельность — восемь выстрелов в минуту. Но это, скорее всего, с места: в движении машины по пересеченной местности ручная перезарядка ее орудия — то еще «удовольствие». Как бы то ни было, но довольно продвинутая система управления огнем и приборы видения позволяют «колесному танку» воевать как днем, так и ночью. В его башне хранится 14 унитарных выстрелов. Еще 26 снарядов располагаются в двух боеукладках по бортам нижней части корпуса.

Помимо основного орудия, итальянский «истребитель» вооружен несколькими дымовыми мортирками на корпус, а также аж тремя пулеметами калибра 7,62-мм. Один из них спарен с пушкой, а два других установлены на крыше башни. Из них могут вести огонь командир машины и заряжающий.

Фото globallookpress.com

Количество B1 Centauro, приговоренных к участию в боевых действиях на Украине, по понятным причинам неизвестно. Но вряд ли им тут «светит» более счастливая судьба, чем у их французских «коллег» AMX-10.

«Огневая поддержка» со стороны последних свелась преимущественно к красивому горению посреди украинских черноземов. Сколь-нибудь существенных аргументов за то, что «приключения итальянцев в хохляндии» пойдут по какому-то иному сценарию, на данный момент не просматривается.