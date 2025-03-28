Краше Rolls-Royce и незаметный в лесу. В Иркутске продают внедорожник «Скорпион»

Уникальный полноприводный внедорожник «Скорпион-ЛША» выставили на продажу в Иркутске. Эти автомобили производила по заказу Минобороны РФ московская корпорация «Защита». Продавец обещает новому владельцу повышенное внимание на дорогах и отличную приспособленность к бездорожью.

Этот экземпляр собрали в 2013 году. За это время легкий штурмовой автомобиль (ЛША) «Скорпион» преодолел 18 000 километров. Длина внедорожника — 4810 мм, ширина и высота — 2100 мм, колесная база — 3050 мм. Как сообщает telegram-канал «Грузовики и вообще», этот аппарат создавали для замены УАЗ-469 в армии. От проекта отказались после ухода в отставку тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова. Выставленный на продажу в Иркутске внедорожник оснащен 2,6-литровым турбодизелем и пятиступенчатой МКП передач от УАЗ «Патриот».

«На дороге приметный — не меньше, чем Rolls-Royce Cullinan», — отметил собственник в своем объявлении, попросив за машину 3,9 млн рублей, но реальному покупателю пообещав торг.

Между тем, в 2021 году на оборонном форуме «Армия» был представлен новый отечественный внедорожник «Стрела». Создали его во многом из агрегатов «Газели». За автомобиль, по предварительным данным, просили около 2,5 млн рублей. Портал «Автовзгляд» сообщал об основных характеристиках внедорожника.