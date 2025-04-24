Кому за 30: парк захваченной нашей армией у бандеровцев бронетехники резко вырос

Еще относительно недавно захват у противника любой боевой техники в близком к работоспособному состоянию заинтересованной публикой воспринимался как серьезная удача российских воинов. А вот в последнее время поток бывших хохлятскими бронемашин скачкообразно усилился.

На днях в профильных телеграм-каналах был поднят животрепещущий вопрос. Оказывается, на хранении в российских тыловых частях одних только американских боевых бронированных машин International MaxxPro скопилось уже около 30 единиц. В принципе, все они более-менее исправны, при желании можно пользоваться. Но кто, как и на основании каких уставов мог бы их эксплуатировать в интересах российских войск? Вот что не вполне понятно.

Подозреваем, что это лишь вершина трофейного «айсберга». Ведь на вооружении ВСУ стояли и стоят еще несколько десятков типов всевозможной «брони» — как условно «советских» образцов, так и созданных в странах НАТО. И большинство из них рано или поздно оказывается в руках российской армии.

Особенно заметно поток захваченной брони усилился в процессе окончательного освобождения от бандеровцев части Курской области и пресечения попыток хохлятского «наступа» на Брянскую область. В ходе этих событий укронацисты потеряли десятки единиц боевых машин самых разных типов. В том числе и брошенными своими экипажами. Просто захваченных российскими солдатами MaxxPro на данный момент, видимо, накопилось особенно много. Вот и всплыла проблемка...

Фото: nddefense.com

То, что она сфокусировалась именно на International MaxxPro отчасти объяснима. Этих машин хохлу прислали (и продолжают слать!) многие сотни единиц. Как говорится, «добра не жалко». Ведь с 2007-го года, когда «Макспро» был одобрен к службе в армии США, их было выпущено более 9000 штук. И производство продолжается и по сей день.

Это авто с бронированным кузовом, установленным на грузовое шасси, относится к массовому классу военной техники НАТО — MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). То есть защищенный от мин транспорт. Ключевой признак — днище V-образного профиля и сиденья для экипажа и десанта, «подвешенные» за потолок. Такая форма дна бронекапсулы отклоняет взрывную волну от сработавшего фугаса в стороны. А изоляция сидений от пола существенно снижает воздействие взрыва на расположившихся на них людей.

Конкретно MaxxPro выпускает американская компания Navistar International Navistar Defense. Бронированный корпус разработан израильской фирмой Plasan Sasa. Своеобразная «фишка» MaxxPro — в конструкции его брони. Обычно кузова MRAP сваривают из бронелистов. А в данном случае вместо сварки применены болтовые соединения.

Фото: nddefense.com

У такого технического решения есть серьезный резон. Броня подавляющего большинства MRAP защищает экипаж максимум от бронебойных пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, обладающих сопоставимой кинетической энергией. Любое более серьезное оружие, начиная от крупнокалиберного пулемета и мощнее, «вскрывает» коробку МRAP как нож консервную банку.

Уже только потому с точки зрения защищенности не важно: сварная у машины броня или на резьбовых соединениях. Зато в случае повреждения одного элемента его можно оперативно заменить даже в полевых условиях. Чтобы открутить-закрутить несколько винтов не нужна ни сварочная техника, ни квалификация сварщика.

В остальном MaxxPro — типичный МRAP капотной компоновки с приводом 4х4. Габариты броневика — 6,5х2,5х3 метра. Боевая масса — 12-13,5 тонн в зависимости от комплектации (конструкция аппарата допускает оснащение блоками дополнительной брони и противокомулятивными решетками).

Грузоподъемность ТС — порядка 1,5 тонн. В движение его приводит 8,7-литровый 330-сильный дизельный мотор. Трансмиссия — 5-ступенчатый «автомат» Allison 3000. Раздаточная КП имеет понижающую передачу. Экипаж состоит из двух человек — водителя и стрелка-командира. В ведении последнего находится либо 7,62-мм, либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, установленный в башенке на крыше.

Фото: nddefense.com

Опционально возможна замена пулемета на 40-мм автоматический гранатомет. Вооружение может размещаться в дистанционно-управляемом модуле на месте башни.

Помимо основного экипажа в десантном отделении размещаются 4-6 пехотинца. Для их входа-выхода в корме предусмотрена механизированная аппарель. Экипаж попадает в свою кабину «по грузовому», через боковые двери.

Хохлы еще со времен летнего «контрнахрюка» 2023 года используют MaxxPro для быстрой доставки серьезных масс пехоты к боевым позициям. Что, как правило, приводит к большим потерям этих машин — на минах, от огня артиллерии и ПТУР, а также от воздействия дронов-камикадзе.

По доброй воле «зеркалить» столь самоубийственный хохлятский опыт на трофейных MaxxPro в российской армии, судя по всему, мало кто готов. Вот и непонятно: что теперь делать с этим трофейным автопарком? На металлолом пускать вроде как жалко — штуковины-ты вполне рабочие...