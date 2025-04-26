Дизель против бензина: почему СССР и Германия выбрали разные танковые моторы

Советские танки периода Великой Отечественной оснащались преимущественно дизельными двигателями, а немецкие — бензиновыми. Впрочем, по обе стороны были исключения, но они не поменяли общую картину, пришел к выводу портал «АвтоВзгляд».

В СССР активно развивались именно дизельные моторы для танков, и для этого был целый ряд причин. Солярка была дешевле в производстве, и в стране сформировалась развитая переработка, ориентированная прежде всего именно на солярку.

Кроме того, дизельные двигатели зарекомендовали себя и как более экономичные, нежели бензиновые, обеспечивая танки большим запасом хода. К тому же солярка обладает гораздо меньшей горючестью, чем бензин, что при возгорании машины дает экипажу больше шансов на выживание. Надо также учесть, что советские дизельные моторы хорошо работали в суровых условиях русской зимы.

Танкостроение в гитлеровской Германии направлялось преимущественно требованиями специального госоргана — Управления вооружений, в состав которого входил отдел, занимавшийся гусеничными и полугусеничными машинами. Чиновники этого ведомства, ориентируясь на чаяния военных, ставили на первое место компактность силовой установки, о чем уже после войны в ходе допросов рассказывал руководитель отдела Генрих Книпкамп.

Фото globallookpress.com

В этом смысле выигрывал бензиновый агрегат. Он устраивал немецкие войска и запасом хода — пять часов работы при максимальной мощности. Кроме того, как показала практика, дизельные движки для танков оказалось гораздо сложнее разрабатывать.

Да, перспективные модели мощных танковых моторов, способных работать на солярке, в рейхе все же были. Еще до нападения на Советский Союз, весной 1941 года, первый образец прошел успешные испытания.

Однако по итогам первого года «русской» кампании, которая, несмотря на головокружительные успехи, не увенчалась блицкригом, в Берлине поняли, что придется учитывать наличие у СССР таких танков, как Т-34 и КВ-1.

И решили сделать дальнейшую ставку на выпуск тяжелых машин — будущих «Тигров» и «Пантер». А этот выбор, в свою очередь, вновь ставил вопрос о компактности силовой установки. К тому же, в Германии оказались разочарованы опытом испытаний и ограниченной эксплуатации собственных разработок: немецкие «дизеля» в мороз заводились хуже, чем бензиновые.

Фото globallookpress.com

По факту, хотя у рейха все же были дизельные танки, все без исключения серийные немецкие модели в ходе Второй мировой войны оснащались бензиновыми двигателями. В свою очередь, не все советские боевые машины в грозные годы работали исключительно на солярке.

Однако подавляющее большинство основных серийных машин все же оснащались именно дизельными моторами. А четырехтактный V-образный 12-цилиндровый В-2, созданный в конце 1930-х коллективом под руководством конструктора Ивана Трашутина, стал одним из самых массовых и самых надежных в истории. Он устанавливался и на Т-34, и на «тяжеловесов» — КВ и ИС.

Можно довольно долго дискутировать о преимуществах бензиновых и дизельных двигателей для танков. Однако Победа в той страшной войне, 80-я годовщина которой скоро будет отмечаться в России и во многих других странах, оказалась на стороне Советского Союза, сделавшего основную ставку именно на боевые машины с дизельными установками. И этот выбор во многом определил дальнейшее развитие всего мирового танкостроения.