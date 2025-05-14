Тряхнули стариной: шведский Pbv 302 служит теперь в российской армии

В последнее время в соцсетях все чаще «всплывают» видеоподтверждения захвата российскими войсками на Украине вполне работоспособной вражеской техники. Недавно в список трофеев категории «не бит, не крашен» попал и шведский БМП Pbv 302.

За время украинского конфликта Швеция отправила хохлу практически все свои БМП Pansarbandvagn 302 (Pbv 302). По крайней мере, об этом сами шведы объявили весной 2024-го.

Всего на складах хранения тамошней армии на момент начала СВО насчитывалось порядка 200 единиц таких бронемашин — после их «демобилизации» в 2014-ом. Тогда Pbv 302 был окончательно заменен БМП следующего поколения — Strf 90.

Отметим, что Pbv 302 наши военные успешно уничтожали задолго до текущего момента. Что, в том числе, говорит и о том, что это транспортное средство стало активно применяться врагом на фронте, причем в серьезных масштабах. Видимо, «викинги» и правда свезли бандеровцам весь свой запас старичков «триста вторых».

Фото: globallookpress.com

Ведь Pansarbandvagn 302 («бронированная боевая машина тип 302») разрабатывался в самый-самый разгар холодной войны — в 1960-е. В 1966-ом этот гусеничный агрегат был принят на вооружение шведской армии и выпускался до 1971 года. Общий тираж его превысил, по разным данным, 660 единиц в разных модификациях.

Pbv 302 сконструировала и выпускала оборонная компания Hägglund Söner. Ее корпус сварен из листов брони. Борта и корма расположены практически вертикально по отношению к земле, а лобовая пластина — под наклоном. Благодаря этому стальная «коробочка» Pbv 302 может противостоять даже 20-мм снарядам, пущенным «в лоб». А в боковых кормовой проекциях — только стрелковому оружию.

Габариты БМП — 5350х2860х2500 мм. Боевой вес — менее 14 тонн. Грузоподъемность — порядка 1,5 тон. Оснащение дополнительной навесной броней не предусмотрено. Хотя укронацисты приваривают к корпусу всевозможные решетки («мангалы»), защищающие от ударных дронов.

Конструктивная «фишка» БМП — расположение моторно-трансмиссионного отделения: силовые агрегаты спрятаны под полом. Двигатель — дизельный шестицилиндровый Volvo-Penta THD 100B мощностью 280 л.с. КП — механическая 8-ступенчатая, модели Volvo-Penta T60. Такое решение увеличивает полезный внутренний объем небольшой по современным меркам машины.

Фото: globallookpress.com

Кроме того, при наезде на мину движок и трансмиссия принимают на себя изрядную долю энергии взрыва, спасая экипаж. С этой точки зрения Pbv 302, конечно, не современный аппарат типа MRAP, но как минимум, приближается к нему.

Водитель шведского БМП сидит в передней части корпуса по центру. Справа и чуть сзади от него располагается командир, а слева-сзади, в боевом отделении, стрелок.

Над его головой на крыше корпуса размещена поворотная (с ручным приводом) башенка с 20-мм автоматической пушкой модели Hispano Suiza HS 804 (m/47D).

Десантное отделение, рассчитанное на 10 пехотинцев, находится в корме. По нынешним меркам тут откровенно тесно.

Для входа-выхода солдат предназначены распашные двери в задней части. Кроме того, в крыше десантного отсека предусмотрены два люка с гидроприводом. Теоретически, солдатики могут высовываться в них для ведения огня из личного оружия.

Фото: globallookpress.com

При всей архаичности конструкции, Pbv 302 достаточно адекватен характеру боевых действий, ведущихся сейчас на Украине.

Гусеничная платформа обеспечивает высокую проходимость по раскисшим полевым дорогам, броня защищает десант от стрелкового огня и осколков. Расположение силового агрегата и трансмиссии сильно повышают шансы на выживание экипажа при подрыве на мине.

Дополнительно установленные «мангалы» обещают приличную защиту от ударных дронов. А штатная 20-мм пушка — вполне пристойное оружие поддержки штурмовой пехоты.

И самое главное: Pbv 302 практически ничего не стоит «стране 404» и ее спонсорам! Поскольку уже давным-давно списан со строевой службы в запас. Поэтому то, что один из этих «приветов холодной войны» теперь воюет в российской армии, отличная новость: прекрасно, когда вражеская техника приближает победу над ним же.