Живописные кадры, снятые российским ударным дроном в процессе преследования мчащегося по проселку бандеровского БТР-4 «Буцефал», вновь напомнили о существовании этого «чуда» украинского бронестроения. Названная в честь любимого коня Александра Македонского, эта машина стала, пожалуй, самой яркой попыткой харьковских танкостроителей «натянуть сову на глобус» — скрестить конструкцию советского БТР с натовскими стандартами бронетехники.

Советские корни «Буцефала» бросаются в глаза даже не специалисту в этом вопросе. Один внешний вид чего стоит. Злые языки даже поговаривают, что часть корпусов БТР-4 не сваривали с нуля, а делали чуть ли не из «коробочек» от списанных «древнесоветских» БТР-60. В принципе, принятая еще в СССР концепция четырехосного бронетранспортера с колесной формулой 8х8 оказалась вполне приемлемой и для НАТО. Достаточно вспомнить американский Stryker, немецкий Boxer, финскую Patria AMV и прочих.

Так что вполне понятно желание хохла соорудить нечто, хотя бы в общих чертах напоминающее «как в НАТО». Для этого, в частности, рабочие места водителя и командира машины (в ее головной части) получили лобовые стекла и боковые двери для входа-выхода вместо перископических приборов наблюдения и люков как у советских «предков».

Что же касается внутренних различий, наиболее радикальное заключается в компоновке. У советско-российских БТР двигатели располагаются в корме корпуса, а десантное отделение — в его центральной части. У «Буцефала» же десант (до семи человек) размещен по-натовски — в задней части кузова, с возможностью высадки через двери в кормовой бронеплите.

Считается, что так оно безопаснее для солдат. У машин НАТО аналогичного класса двигатель расположен обычно в передней части машины — ради дополнительной защиты экипаж от огня «в лоб». У бандеровцев «дотащить» мотор туда не получилось. Мозгов хватило допереть его только до середины корпуса.

Двигатель тут, кстати, примечательный. Еще в советские времена на Харьковском тракторном заводе разрабатывалось семейство двухтактных дизельных моторов для бронетехники на базе пятицилиндрового турбодизеля 5ТДФ для танка Т-64. Он любопытен тем, что у него два коленвала и поршни движутся навстречу друг другу. В позднем СССР существовали планы переоснащения отечественной бронетехники движками этого семейства — разной мощности и с разным количеством цилиндров.

Позднее хохлы более-менее довели до ума трехцилиндрового представителя этого семейства мощностью 500 л.с. и установили его на «Буцефала». Полтысячи «лошадей» для машины весом около 21 тонны — это очень хорошо. К тому же сам по себе мотор компактен и не занимает много места. Можно было бы поздравить бандеровцев с этой технической победой, если бы не несколько «но».

Их «двухтактник» жрет дикое количество масла — порядка 1,5 литра в час. Оно сгорает в цилиндрах «на радость» всем вокруг. Но это ладно, военной технике и не такое прощают. Самая печаль в том, что ресурс у такого агрегата не превышает 1000 часов. А «родная» КП тут рассчитана не более чем на 20 000 пробега.

Из-за столь «высокой» надежности, с некоторых пор хохлятский БТР стали оснащать немецким дизелями от Deutz мощностью 440 л.с. и «автоматом» от Allison. Энерговооруженность боевой машины при этом снизилась. Зато исчезла куча мороки с техобслуживанием «нефритовых» хохлятских конструкций.

Броня у «Буцефала» ничего особенного из себя не представляет — обычная противопульная. Зато все «кони» теперь обвешены противодроновыми решетками, призванными защитить от ударных БПЛА. Эти сооружения еще больше увеличивают вес аппарата. Между тем она использует подвеску, аналогичную российскому БТР-82 и его модификаций. Который, на минуточку, в полтора раза легче украинского чуда техники!

К тому же, лишний вес сильно сокращает ресурс ходовой части. Ну и более тяжелый «Буцефал», у которого из-за расположения мотора центр тяжести смещен к «морде», очень не любит бездорожье: норовит на нем закопаться передними колесами без шансов на самостоятельное продолжение движения.

Вооружен БТР-4 дистанционно-управляемым боевым модулем на крыше. Оператор располагается под этой башенкой за спиной водителя. Основное оружие — 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 — копия советской автопушки 2А72, оснащенная приспособлениями для снижения вибраций ее ствола при стрельбе. Кроме нее по бокам модуля устанавливают четыре пусковых контейнера ракет хохлятского ПТРК «Барьер».

Вспомогательное оружие — 7,62-мм пулемет и иногда — 40-мм автоматический гранатомет. Это достаточно мощный комплекс вооружений. Однако, судя по сообщениям в прессе еще до начала СВО, выпуск полноценной копии 2А72 хохлы освоить так и не смогли. На имеющемся в их распоряжении оборудовании 30-мм пушки выходят не особо хорошего качества. Они достаточно часто клинят и выходят из строя прямо во время боевых действий.

Противоминных стандартов НАТО БТР-4 «Буцефал» так и не достиг. Никакой допзащиты от взрыва под днищем для экипажа не предусмотрено. Разве что кресла у него не привинчены к полу, а крепятся к потолку. Ступни солдат все равно находятся на полу и в случае подрыва БТР, ногам находящихся в нем людей достается «по полной программе».

Как видим, «Буцефал» — тот еще «мутант» «старо-советского» с «современно-натовским». Но за неимением лучшего хохол воюет с нами и на подобных чудовищах. Все равно для бандеровского руководства что БТР, что его экипаж — нечто вроде одноразовой пластиковой посуды: попользовался и выкинул, не жалко.