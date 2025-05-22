Старья не жалко: Британия передала Украине остатки своих самоходных гаубиц AS-90

На днях стали известно о передаче последней партии британских устаревших гусеничных самоходных гаубиц AS-90 укронацистам. Теперь эта техника официально больше не числится на вооружении «королевских сил чего-то там». Примечательно, что нишу старушки «девяностой» в британской армии заняла шведская колесная САУ Archer.

Она практически по всем артиллерийским параметрам совершенней отправившихся на Украину «коллег». И по дальности стрельбы, и по уровню приборов наведения и связи, и по степени автоматизации процесса заряжания и стрельбы, и по скорострельности, и с сточки зрения численности экипажа...

Хохлу же опять достались «обноски с барского плеча». А он и им рад, надо полагать. Ведь собственной промышленной базы даже не для разработки, а хотя бы полноценного выпуска своей собственной гаубицы у него не было, нет и вряд ли, когда будет. Так, формально украинская колесная САУ «Богдана» собирается на импортных грузовых шасси, из импортных комплектующих, с импортным 155-мм стволом...

Фото: defenceimagerymod.uk

Что у хохла действительно неплохо получается, так это эксплуатировать «до талого» старые самоходки советского образца и импортные натовские гаубицы — типа той же AS-90.

К 2022 году у Британии оставалось на вооружении 89 САУ AS-90 из 179 изготовленных изначально. Поскольку со временем часть этих боевых машин выходила из строя, а с выпуском запчастей для них имелись серьезные проблемы, для ремонта одних САУ приходилось разбирать другие.

В 2023-м бриты передали хохлу сначала 32 работоспособные самоходки, а затем еще 18. Осенью 2024-го ВСУ получили дополнительные 16 боевых машин. И вот на Украину отправились все остальные САУ. Теперь общее количество подаренных ВСУ AS-90 оценивается примерно в 80 единиц.

Название британской AS-90 (Artillery System 1990 — «Артиллерийская система девяностых годов») исчерпывающе характеризует возможности этой модели. С конструктивной точки зрения AS-90, выпускавшаяся с 1992 по 1995 годы, типичная дальнобойная артустановка того времени.

Фото: defenceimagerymod.uk

На заднюю часть гусеничного шасси с передним расположением двигателя установлена поворотная башня с орудием калибра 155 мм длиной 39 калибров. Габариты самоходки (без учета длины ствола) — 7200х3400х3000 мм. Боевая масса — 45 тонн. Корпус сварен из стальных бронелистов, толщина которых не превышает 17 мм. Они обеспечивают защиту лишь от пуль стрелкового оружия.

В качестве двигательной установки используется дизельный V8 Cummins VTA903T мощностью 660 л.с. Он способен разогнать САУ до 55 км/ч по асфальту. Экипаж боевой машины состоит из пяти человек. Все его члены, кроме водителя, размещаются в боевом отделении под башней и в ней самой.

Для облегчения их боевой работы расчету самоходки на огневой позиции могут придаваться еще пять артиллеристов. Кроме того, по штату британской армии к каждой AS-90 прикреплен грузовик, перевозящий дополнительный боекомплект и запчасти — вплоть до запасного двигателя.

В корпусе и башне может размещаться до 48 выстрелов вместе с пороховыми зарядами к ее 155-мм орудию модели L31. Оно в состоянии стрелять обычными боеприпасами на дальность до 27 км, а активно-реактивными — до 30 км.

Фото: defenceimagerymod.uk

Максимальная скорострельность пушки составляет три выстрела за 10 секунд. Нормальный же темп стрельбы — два выстрела в минуту. Для самообороны боевую машину оснащают 7,62-мм пулеметом.

Неизвестно, сколько именно на текущий момент в распоряжении ВСУ осталось британских самоходок. Ведь их регулярно жгут российские артиллеристы и операторы дронов. По кране мере, новые кадры горящих либо уже сгоревших AS-90 появляются в соцсетях со стабильной регулярностью.

Обычно фронтовая жизнь типичной хохлятской гаубицы заканчивается в объективе российского разведывательного беспилотника. Он сначала обнаруживает ее в процессе ведения огня или на марше, а затем наводит на САУ либо корректируемый артиллерийский снаряд типа «Краснополь», либо дрон-камикадзе семейства «Ланцет». Хотя «самоходки», посмевшие достаточно близко подобраться к линии боевого соприкосновения, порой становятся добычей также и операторов FPV-дронов.