Германия отрапортовала об отправке хохлу очередной партии военного оборудования для войны с Россией. Среди прочего «добра» в нее входят и несколько самоходных гаубиц Zuzana 2. Они пополнят изрядно поредевший в последнее время парк бандеровской артиллерии.

Три «немецких» 155-мм Zuzana 2, о которых идет речь — не первая поставка таких самоходных орудий из Европы на Украину. Еще в 2023 году европейские страны «скинулись» и отправили ВСУ 16 аналогичных установок. С тех пор ветры СВО успели развеять немало порохового дыма, а еще и копоти от горящих «Сусанн».

Однако точный подсчет уничтоженных российскими войсками боевых машин именно этого типа затруднен. Поскольку их часто внешне путают с другими натовскими колесными гаубицами, оказавшимися в распоряжении ВСУ — например, чешской Dana или хохлятской «Богданой».

Как бы то ни было, но изначальный списочный состав Zuzana 2 в руках укронацистов наверняка уже сильно сократился — как из-за боевых потерь, так и из-за износа. Так что немцы решили подкинуть чубатым хотя бы что-то взамен выбывшего вооружения — на этот раз три единицы САУ Zuzana 2.

Фото: kotadef.sk

Полное название этой артиллерийской системы — Zuzana 2 SpGH (Self-propelled Gun Howitzer — «самоходная пушка-гаубица»). Любопытно, что поставка этих орудий была осуществлена по линии официальных властей Германии. При том, что создало и выпускает гаубицы словацкое предприятие Konštrukta-Defence. Просто немцы оплатили словакам изготовление этих артсистем специально для дальнейшей отправки на Украину.

Изначально Zuzana была разработана еще в 1990-х годах под орудие «советского» калибра 152 мм. Ну а после того, как Словакия была поглощена Евросоюзом, пушка была заменена на 155-мм орудие с длиной ствола в 52 калибра — по натовским стандартам.

Еще один любопытный момент. В качестве шасси здесь использована четырехосная полноприводная «тележка» от чешского грузовика Tatra 815.

Точно такое же шасси возит чешскую самоходную 155-мм гаубицу vz.77 Dana. Эти обстоятельства обуславливают как визуальное сходство Zuzana с Dana, так и их почти одинаковые боевые характеристики. Однако «Сусанна» демонстрирует более высокую степень автоматизации.

Фото: kotadef.sk

Компоновочно машины действительно очень близки. В передней части расположена кабина водителя. Но у Zuzana, в отличии от чешского конкурента, она одноместная. В средней части шасси установлена поворотная башня со 155-мм гаубицей. В двух ее боевых отделениях по обе стороны от качающейся части орудия размещены трое членов экипажа.

Командир и заряжающий метательных зарядов сидят в левой кабине башни, а заряжающий снарядов — в правой. Таким образом, у Zuzana в экипаже на одного человека меньше, чем у чешской Dana. Поскольку командир орудия «Сусанны» выполняет функции наводчика.

Процесс подготовки к выстрелу у «словака» высокомеханизирован. Автомат заряжания извлекает снаряды и гильзы с метательными зарядами из транспортеров и перемещает их в специальный лоток на оси ствола. Далее механизм досылает их в ствол. Привод у системы гидравлический. Люди манипулируют ею с помощью электрических органов управления.

Максимальная скорострельность достигается в режиме автоматического ведения огня — 5 выстрелов в минуту или 13 выстрелов за три минуты. Выпуская снаряды в таком темпе, ствол и его механизмы отката-наката очень быстро перегреваются. Поэтому сколь-нибудь длительное ведение огня с такой интенсивностью невозможно без последующей расплаты: выхода орудия из строя.

Фото: kotadef.sk

Поэтому нормальный темп стрельбы Zuzana 2 составляет два выстрела в минуту. Возимый боезапас — 40 выстрелов в комплекте с зарядами к ним. Максимальная дальность выстрела заявляется производителем на уровне 41 км при использовании снаряда типа ERFB-BB («полнокалиберный снаряд увеличенной дальности») и свыше 50 км активно-реактивным снарядом типа VLAP.

Поворот башни может осуществляться на 360° - в отличии от 225° у Dana. У последней ограничения по повороту налагаются наличием кабелей, связывающих башню с моторно-трансмиссионным отделением в корме машины. У Zuzana 2 подобные сложности отсутствуют.

Кроме того, в качестве двигателя тут применен более мощный чем у Dana дизель — 12-литровый V8 Tatra T3B-928.70 мощностью 440 л.с. В трансмиссии применена 14-ступенчатая МКП с демультипликатором. С ними 34-тонная машина способна разгоняться до 90 м/ч по шоссе.

Как и все колесные гаубицы, Zuzana 2 может похвастаться внушительными габаритами: 14 200х3110х3600 мм. Все три отсека ее кузова имеют противопульную броню. Лобовая часть кабины водителя защищена лучше всего: производитель заявляет, что она выдерживает даже попадания из 14,5-мм пулемета. В качестве оружия самообороны тут имеется крупнокалиберный 12,7-мм пулемет: либо клон «советского» НСВ, либо американский Browning M2HB-QCB.

Как видим, Zuzana 2 — вполне серьезное и грозное оружие. К счастью, их относительно немного в распоряжении ВСУ. Да и темпы производства таких САУ невысоки и вряд ли превышают скорость, с какой их выбивают из строя российские беспилотники и артиллерия. Так что и свежая поставка из трех Zuzana 2 наверняка в ближайшее время окажется ликвидирована.