Стало известно о планах поставок на Украину британских зенитных ракетных комплексов малой дальности. Очередной «мутант» авиационной ракеты и легкого грузовика предназначен для борьбы с массовыми налетами российских дронов-камикадзе на стратегические тыловые объекты.

Эта «новейшая разработка» знаменитых английских ученых называется Raven Air Defence System — противовоздушная система «Ворон». «Птичка» появилась на свет, как утверждается, всего за четыре месяца — как результат судорожных поисков натовскими военными защиты от русских беспилотников, эффективно «выносящих» тыловую инфраструктуру бандеровского режима.

Создать что-то более-менее существенное «с нуля», тем более силами полудохлой английской военной промышленности, за столь короткий срок — задача нереальная. А вот скрестить имеющихся под рукой «ежей с ужами» ради получения относительно недорогого орудия борьбы с дешевыми и массовыми российскими дронами типа «Герань» — вполне по силам даже «англичанке».

Для этого тамошние спецы взяли шасси британского многоцелевого военного грузовика Supacat HMT 600 и установили на него импровизированную пусковую установку из пары авиационных ракет ближнего радиуса действия AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile).

Фото defenceimagerymod.uk

Что касается «тележки», то она уже достаточно давно используется в качестве базовой для легкобронированного транспортера спецназа Supacat HMT Extenda и патрульной машины HMT 600/Coyote. Обе они, по сути своей — трехосные полноприводные грузовики (как правило — без крыши) с парой дополнительных сидений за спиной водителя и переднего пассажира.

Бронирование по бокам — в лучшем случае противопульное. Вооружение — какой-нибудь из натовских пулеметов. Зато есть еще кузов для перевозки груза или запасов припасов. Несколько дней автономно гонять по какой-нибудь пустыне вооруженных «калашами» босоногих туземцев — самое то.

Но в нормальную заварушку с равным по силе противником на таком «траке» соваться — самоубийство. Хотя хохол и на «Койотах» в запорожский контрнаступ лета 2023-го года ходил — с прогнозируемо печальными последствиями для экипажей этих таратаек.

Так вот, для создания Raven взяли платформу Supacat HMT 600 с закрытой двухместной бронекабиной, 6,7-литровым 185-силным дизелем Cummins и «автоматом» в трансмиссии 6х6. Габариты машины — 7040х2050х2445 мм. Максимальная скорость по шоссе — 120 км/ч.

Фото defenceimagerymod.uk

С «ракетной» частью у «новейшего» британского ЗРК тоже все без намека на сюрприз. На платформу грузовика приспособили простейшее гидравлическое устройство, которое отвечает за подъем из горизонтального в наклонное положение двух направляющих для ракет AIM-132. Направляющие — точно такие же, как под крыльями у британских истребителей Typhoon. Поворот пусковой установки не предусмотрен.

Сама ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и 10-килограммовой боевой частью. В момент принятия на вооружение в 1998 году, максимальная дальность ее полета составляла примерно 25 км при пуске с самолета. Старт с земли уменьшает этот показатель как минимум до 16 км. В 2004 году на вооружение британской армии встала модернизированная AIM-132 с максимальной дальностью в 50 км. У нее запуск с земли «крадет» не менее 15 км дистанции поражения цели.

Точно неизвестно, какого именно поколения AIM-132 поступают на вооружение ВСУ. Скорее всего — более древние. Во-первых, этого старья на складах британских ВВС наверняка осталось изрядное количество. И украинский конфликт стал отличной возможностью бесплатно их утилизировать. Во-вторых потому, что для задач ПВО ближнего радиуса действия дальность в 10-15 км вполне приемлема. А более дальнобойная модификация ракеты и самим бритам пригодится!

Фото defenceimagerymod.uk

Обнаружение цели и наведение ракеты на нее у комплекса Raven осуществляется с помощью оптоэлектронной станции, установленной за кабиной машины носителя. Оператор системы работает с ней через выносной блок управления, состоящий из проводного пульта и модуля с монитором.

По данным европейских СМИ, с 2023 года укронацистам уже передали восемь таких зенитных установок. Утверждается, что с тех пор они произвели порядка 400 пусков по российским «Гераням» с результативностью около 70%. Насколько достоверны эти данные — судить сложно.

Тем не менее, англосаксы планируют отправить бандеровцам еще пять «Воронов». Таким образом, их суммарное число будет доведено до 13 единиц на всю «хохляндию». При том, что в налетах на тот или иной объект ВСУ в последнее время принимает участие иной раз по 10-20 «Гераней» одновременно.

Недостатки «сляпанной на коленке» ЗРК Raven лежат на поверхности. Отсутствие радиолокационного наведения превращает его в слепца при ненастной погоде. Невозможность развернуть пусковую установку относительно шасси делает нереализуемой своевременную атаку цели, подлетающей с тыловых ракурсов.

Фото defenceimagerymod.uk

Всего две боеготовые ракеты в пусковой установке требуют частых перерывов на перезарядку. Пока расчет установит новые снаряды на направляющие, стая «Гераней» успеет стереть с лица земли защищаемый объект.

Понятно, что несколько слепленных из имеющихся под рукой компонентов ЗРК это лучше, чем вообще ничего. Но в противостоянии со все более многочисленными роями российских беспилотников они явно не сумеют «сделать погоды».