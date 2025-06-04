Пожалуй, любой, кто застал времена позднего СССР, «перестройку» и «лихие 90-е» прекрасно знаком с обликом чешского бескапотного грузовика семейства Tatra 815. За характерный «развал» колес в незагруженном состоянии водители прозвали его «косолапым».

Но мало кто знает, но на вооружении ВСУ сейчас состоят многие сотни боевых и транспортных машин, построенных на базе этой машины. Хотя об этом, порой, и не догадаешься, даже если стоишь рядом с одним из таких агрегатов. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Широкую популярность этому полноприводному шасси обеспечила его конструкция. В ней изначально, еще на этапе проектирования семейства в начале 1980-х, была заложена модульность. Благодаря этому «815-я» может быть и двух-, и трех-, и четырех-, и пяти-, и шестиосным грузовиком. Варианты привода: 4x4, 6x6, 8x8, 10x8, 10x10, 12x8, а также 12x12.

Фото: armedconflicts.com

С двигателями примерно такая же история. Они представлены дизелями с воздушным охлаждением мощностью от 310 л.с. до 400 л.с. — V8, V10 и V12. Конструкция этих моторов тоже модульная: каждый цилиндр и соответствующую часть головки блока можно поменять по отдельности от остальных. Даже коленвал предусматривает возможность замены по частям!

«Косолапость» Tatra 815 обусловлена оригинальной конструкцией ее рамы, подвески и привода. Тут применена так называемая хребтовая рама. Это, фактически, труба, проходящая вдоль продольной оси ТС со стоящим на одном ее конце двигателем. Внутри трубы, в безопасности от воздействия внешних факторов, проложен вал привода мостов.

От которого к каждому из колес момент передается через «персональный» кардан. Подвеска каждого колеса — независимая, качающаяся. Собственно, из-за такой конструкции в незагруженном состоянии «косолапый» самосвал как бы «поджимал» под себя свои колеса: они располагались под углом к проезжей части.

Высокая проходимость и выносливость конструкции обеспечили этой модели большую популярность при производстве карьерных работ, в качестве средства передвижения экстренных и спасательных служб. А также у военных: это же «815-е» шасси (в исполнении 8х8 и задним расположением двигателя) используется, например, в 155-мм гаубицах Zuzana (Чехия) и Dana (Словакия). И обе эти самоходки стоят на вооружении ВСУ.

Фото: armedconflicts.com

Кроме того, хохлы, получившие в свое время в подарок изрядное количество грузовиков Tatra 815, используют их не только для перевозки военных грузов. Приличную часть парка «Татр» переоборудовали в «гантраки» — грузовики с установленным в кузовах артиллерийским вооружением. Некоторые из них оснастили спаренными 23-мм установками ЗУ-23-2. Эти аппараты используют, как правило, для противовоздушной обороны — в качестве средства борьбы с не особо скоростными российскими дронами-камикадзе типа «Герань».

Реже встречаются варианты с более серьезны вооружением в кузове. Например, с древним советским 100-мм зенитным орудием КС-19. Укронацисты применяют его, разумеется, не по воздушным целям, а по наземным. Как и 57-мм скорострельные советские пушки С-60 — их тоже замечали в кузовах хохлятских Tatra 815.

В общем, чешская «старушка» 815-ая пришлась ко двору и в мирной жизни, и на войне. Век таких машин на созидательной ниве карьерного самосвала, как правило, долог — при условии квалифицированного ремонта и грамотной эксплуатации. А в боевых условиях — до первого российского ударного дрона, как говорится...