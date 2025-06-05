Бронированное недоразумение: еще одно детище «британских ученых» взято в «плен»

Большая часть боевой техники укронацистов оказывается в руках российских военных в состоянии металлолома. Однако время от времени хохол не успевает или забывает сжечь свое брошенное военное имущество. И тогда очередной образчик натовской техники становится достояние российских специалистов. Так произошло с одним из на редкость бессмысленных плодов британской военной промышленности — «недоброневиком» Coyote TSV.

Заметим, что сколько-то десятков единиц Coyote TSV сгорели в ходе бандеровского «контрнаступа» в Запорожье еще летом 2023-го. Кавалерийский наскок «верхом» у бандеровцев, как известно, не сложился. Помнится, один «Койот» был тогда даже захвачен нашими войсками во вполне работоспособном состоянии. С тех пор об этих боевых машинах как-то особо ничего слышно не было, пока в российский «плен» не угодил еще один такой аппарат.

Заметим, что британцы продолжали поставки своих боевых машин на Украину как минимум до конца 2024 года. В обще сложности в распоряжение ВСУ из Великобритании переправили не менее 400 единиц транспортных средств. Сколько точно из этого числа пришлось на Coyote TSV, знают только хохлы да бриты. А еще (наверняка) их союзники по НАТО и (хочется в это верить) российская разведка.

Фото: defenceimagerymod.uk

Боевая бронированная машина) Coyote TSV (Tactical Support Vehicle — «машина тактической поддержки») не заслуживала бы, наверное, даже упоминания, если не ее выдающаяся неприспособленность к условиям современной полноценной войны. Между тем, у себя на родине это «недоразумение» выполняет функции одного из основных транспортных средств сухопутного спецназа!

И если вы думаете, что боевая машина, тем более транспорт спецподразделений в обязательном порядке должен защищать своих пассажиров от вражеского огня, то сильно заблуждаетесь. Британские военные ученые опровергают эти предрассудки! У Coyote TSV, например, вообще нет крыши. А к материалу боковых дверей и других внешних элементов обитаемой кабины язык не поворачивается всерьез применить термин «бронирование».

«Койот» британские инженеры получили простым путем. Взяли трехосное шасси легкого военного грузовика Supacat HMT 600, установили на него силовой каркас кабины на четырех человек, а позади него, примерно в середине шасси, организовали поворотную станину для установки крупнокалиберного 12,7-мм пулемета M2 Browning, либо «обычного» 7,62-мм пулемета.

За спиной же пулеметчика расположили небольшой кузов для перевозки припасов, боекомплекта или еще какого имущества. Концептуально, ТС предназначается для многодневных автономных рейдов или патрулирования спецподразделенями в пустынной равнинной местности. В духе, так сказать Лоуренса Аравийского.

Фото: defenceimagerymod.uk

Непонятно, правда, зачем для этого в прямом смысле слова лишать солдат «крыши над головой»: защиты от солнца и осадков. Видимо, в угоду старинной британской традиции шнырять на верблюдах по чужим землям и пакостить аборигенам. Или ради возможности сделать красивое селфи в профиль на фоне заката где-то на краю цивилизации.

Но это все лирика. По факту мы (точнее, сначала хохлы, а теперь и российские солдаты) имеем дело с трехосной полноприводной машиной (праворульной, разумеется) с габаритами 7040х2050х2445 мм. Масса — 10,5 тонны. В качестве мотора используется дизельный 6,7-литровый V8 Cummins мощностью 185 л.с.

Трансмиссия — полноприводная с 5-ступенчатым «автоматом». Силовая установка может разогнать «Койота» до почти 130 км/ч по шоссе и до 90 км/ч на пересеченной местности. Ради улучшения проходимости он оснащается пневмоподвеской, способной изменять клиренс ББМ в пределах 180-485 мм. Coyote TSV, повторим, может перевозить четырех человек, включая водителя и до четырех тонн груза.

Фото: defenceimagerymod.uk

Для участия непосредственно в боевых действиях на Украине этот агрегат приспособлен на редкость плохо. Поскольку фактически защищает находящихся в нем людей только от подрыва на мине (по отрывочным данным — не более 8 кг в тротиловом эквиваленте). Крыши, как уже было сказано, у «Койота» нет вообще, а с боков он «прошивается» насквозь из любого пулемета калибра 7,62 и выше.

Coyote TSV можно, разумеется, обвесить противодроновыми решетками или импровизированной дополнительной броней. Но и после этого он не дотянет по своим возможностям даже до уровня типичной ББМ стран НАТО, стоящей на вооружении ВСУ.

Таим образом, по факту, британский спецназовский Coyote на Украине можно использовать разве что в качестве банального полноприводного грузовика. Да и то — подальше от линии фронта.

А не то первый же встреченный им российский FPW-дрон превратит бравого аглицкого «Койота» в груду горящего металлолома.