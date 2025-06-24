Чем дальше, тем больше поражаешься количеству древней бронетехники, завезенной натовцами на Украину. Уж больше трех лет идет СВО, а все не иссякают запасы накопленных хохлом старинных боевых машин типа британской AFV 432. Этот образец промелькнул среди продемонстрированных Минобороны РФ трофеев, захваченных у противника в районе Беловод Сумской области «государства 404».

Характерно, что «британец» в данном случае оказался в компании с американской БМП Bradley M2A2 и бандеровским бронеавтомобилем «Казак» — также захваченных нашими военными). Этакий мгновенный «срез» разномастной техники, на которой воюет ВСУ... Что же касается главного героя этого материала — AFV 432 — то его можно по праву считать одним из самых «возрастных» представителей натовского «зверинца» боевой техники из числа представленных на Украине вообще.

Дело в том, что выпуск AFV 432 начался аж в 1963 году на предприятиях британского военно-промышленного конгломерата GKN Sankey. А последняя из «четыреста тридцать вторых» покинула территорию родного завода в 1971 году. В общей сложности тираж легких БМП этой серии составил порядка 3000 единиц.

Однако рекорды «долголетия» на военной службе поставили не все из них. В начале 2000-х королевские вооруженные силы сообразили, что AFV 432 уже совсем никак «не вывозит» в современных условиях и модернизировали примерно 500 «старичков». Что выразилось в установке нового двигателя, «апгрейде» подвески и рулевого управления, навешивания дополнительной брони (блоков динамической защиты и противокумулятивных решеток), а также и улучшения защиты днища от подрывов на минах.

Фото: valka.cz

Омолодившийся «бронестарикан» получил название AFV 432 Mark 3 Bulldog — в строгом соответствии с привычкой бриттов давать своим бронемашинам собачьи прозвища. Согласно их планам, эта «псина» должна дотянуть свою строевую лямку до конца 2020-х.

Bulldog успел поучаствовать в военных действиях НАТО в Ираке и Афганистане. А затем оказался на Украине. Численность этих машин в распоряжении ВСУ ни разу не афишировалась. Однако тот факт, что они до сих пор продолжают активно применяться хохлом, косвенно намекает: Британия в общей сложности отправила на укронацистам как минимум несколько десятков, а может быть и сотню «Бульдогов».

Между тем, эта «коробочка» выполняет там ровно ту функцию, что и должна: пока не подбили — развозит бандеровцев и припасы по опорным пунктам и обратно в тыл. А если подобьют то, по большому счету, не жалко: все равно такое старье по нынешним временам годится разве что на металлолом.

С технической точки зрения AFV 432 — 15-тонная гусеничная боевая машина со сварным стальным корпусом. Максимальная толщина брони (в лобовой проекции) — 12,5 мм. Что обеспечивает защиту экипажа только от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Накладные блоки динамической защиты по бортам и на «морде» Bulldog дают надежду на спасение от более мощного оружия типа автоматической пуши или кумулятивных боеприпасов. Но довольно призрачную надежду, надо полагать.

Фото: valka.cz

Габариты БМП — 5,25х2,55х2,28 метра. Двигатель (350-сильный дизель) размещен в левой передней части корпуса. С ним аппарат разгоняется чуть более чем до 50 км/ч. Справа от силового агрегата расположено рабочее место водителя. Сразу за его спиной сидит командир машины. Он же выполняет функции стрелка.

Для ведения огня из штатного оружия (7,62-мм пулемета L7 GPMG) ему приходится высовываться из люка. Вся кормовая часть отдана под отделение десанта. Пехотинцы размещаются на 10 сиденьях, расположенных вдоль бортов. Последние можно сложить таким образом, что весь отсек превращается в грузовой.

В такой конфигурации Bulldog способен перевозить до 3,5 тонн поклажи. Вход-выход десантников возможен через широкую распашную дверь в корме AFV 432. Для них также предусмотрены люки в крыше кормовой части корпуса.

Как видим, AFV 432 — типичная гусеничная БМП стандартов НАТО середины-конца прошлого века. Какие-либо ноу-хау «от британских ученых» российские оружейники из нее вряд ли сумеют для себя почерпнуть. Тем не менее, захват любой боевой техники у противника — это прекрасно. Ведь чем меньше оружия в руках хохла, тем меньше у него и возможностей нагадить российскому солдату.