Алюминиевые огурцы: на вооружении бандеровцев засветился старый испанский БТР

Обычно, когда мы говорим в своих публикациях о какой-нибудь редкой для украинского театра военных действий модели натовской технике, подразумевается, что тут ее насчитывается хотя бы десяток-другой экземпляров. Для конфликта масштаба СВО это действительно мало.

Но в случае с недавно засветившейся в Сети BMR-600 все «еще уникальнее». Дело в том, что Испания отправила в конце 2023-го хохлу этот БТР в крайне редком исполнении — в модификации VRAC (Vehiculo de Rescate en Areas Catastroficas — «автомобиль для аварийно-спасательных работ в зонах катастроф»).

И дело не в том, что бандеровцы сразу же переделали «посылку» в санитарно-эвакуационный транспорт. А в том, что таких аппаратов было выпущено всего три (3) штуки. Из более чем полутора тысяч суммарного тиража «шестисотых». Судя по фото, недавно объявившемуся в военкоровских ТГ-каналах, это либо тот самый уникальный спасательно-санитарный BMR-600, тщательно обвешанный противодроновыми сетками/решетками, либо часть новой, не объявленной публично, партии испанских БТР, прибывшей на Украину.

Фото military-abs.com

Отсутствие штатного вооружения на крыше бронемашины говорит в пользу первой версии. Хотя как там оно на самом деле — знают лишь хохлятские военные снабженцы, да испанские спонсоры украинского конфликта. Ведь на вооружении армии Испании до сих пор стоят порядка 300 таких BMR-600 в разных комплектациях и исполнении. Могли и из этих «закромов» зачерпнуть...

Так что же за диковина такая BMR-600? Проектирование этого ТС (BMR Blindado Medio de Ruedas, «колесная бронированная машина, средняя») для испанской армии началось в начале 1970-х. Тамошняя госкомпания ENASA в 1975-1976 годах изготовила и испытала несколько прототипов BMR-600, прежде чем первый армейский заказ на 15 BMR-600 был размещен на предприятии в 1979 году. В том же году первые товарные «шестисотые» отправились на военную службу.

BMR-600 относится к классу пехотных БТР с колесной формулой 6х6. Корпус этого трехосного броневика сварен из алюминиевых бронелистов, толщина которых варьируется в диапазоне от 10 мм до 38 мм. Передняя часть «шестисотки» выдерживает попадания 12,7-мм пуль крупнокалиберного пулемета.

Все остальные проекции «испанца» защищены хуже — только от огня из 7,62-мм стрелкового оружия и артиллерийских осколков с аналогичной кинетической энергией. Днище машины, теоретически, выдерживает подрыв противопехотной мины, снаряженной тремя килограммами взрывчатки.

Фото military-abs.com

С точки зрения компоновки и прочих характеристик, BMR-600 — типичный натовский колесный бронетранспортер. Его габариты: 6150х2500х2000 мм. Снаряженная масса — 12 000 кг. Он может перевозить до 3400 кг полезной нагрузки.

Двигатель расположен в правой передней части машины. Это дизельный агрегат Scania мощностью 310 л.с. С ним в паре работает 6-соростной «автомат» ZF HP 500. Силовые агрегаты в состоянии разогнать БТР до 95 км/ч.

Благодаря легкому корпусу, BMR-600 может держаться на плаву и перемещаться по воде с помощью прокручивания колес. На специализированные плавающие версии устанавливают водометный движитель. С ним испанский БТР рассекает водные глади со скоростью до 10 км/ч.

Слева от моторно-трансмиссионного отделения располагаются водитель (впереди) и стрелок-радист у него за спиной. Над головой последнего стандартно устанавливают турель с 7,64-мм, либо 12,7-мм пулеметом. Вся задняя часть отдана тут в распоряжение десанта.

Согласно разным данным, в БТР помещается 8-11 пехотинцев в полной экипировке. Для их высадки-посадки предназначена распашная дверь в кормовой пластине. Некоторые модификации вместо двери оснащены рампой.

Фото military-abs.com

Заметим, что алюминиевый корпус авто — отнюдь не экзотика. Основная «скорлупа», например, американского M2 Bradley тоже сделана из алюминия. Однако он дополнительно обвешан еще и пластинами композитной и стальной брони, противокумулятивными экранами, а также блоками динамической брони. В таком виде — да, с Bradley сложно справиться даже 30-мм автоматической пушке. А «голый алюминий» BMR-600 ее снарядам помехи не составит.

Зато в случае попадания и пожара алюминиевая броня горит «в труху». Делая принципиально невозможным восстановление или ремонт подбитой техники. Возможно, что именно эта конструктивная особенность и вынуждают хохла беречь полученную BMR-600. Авось и доживет «испанская старуха» до момента победы русского оружия на Украине.