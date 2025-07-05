Получите ответочку: российский десант воюет на трофейной шведской БМП

Затрофеенных «шведов» на счету российской армии уже немало. Но такой, чтобы на нем в бой против хохла можно ходить — первый. Рассказываем о скандинавской гусеничной машине, вставшей на вооружение одного из подразделений российских десантников в зоне СВО.

Что может быть лучше, чем бить врага его же оружием

В последнее время в ряде военных пабликов стали регулярно проскакивать сообщения о том, как в одной из российских частей в зоне СВО отремонтировали и приняли на вооружение трофейную натовскую БМП CV90 (Combat Vehicle 90).

В Швеции, на родине этой «брони», ее называют Stridsfordon 90 (сокращенно — Strf 90). Партию из нескольких десятков единиц таких аппаратов бандеровцы получили еще в 2023 году. И потихоньку используют до сих пор, хотя счет достоверно уничтоженных или захваченных наши военными CV90 с того момента идет уже на десятки.

Украина стала отличным полигоном для проверки боевых качеств скандинавской «брони». Если изучить специализированные околовоенные ресурсы стран НАТО, то выяснится: на западе пришли к выводу, что CV90 отлично проявила себя в реальном конфликте.

Фото baesystems.com

Тамошние эксперты поют дифирамбы защищенности Strf 90, ее огневой мощи и способности противостоять ударным дронам. В ряде публикаций, в частности, приводится некая статистика (без упоминания источника данных) о том, что ни один хохлятский экипаж CV90 не пострадал, пока находился в этой БМП.

И что ее 40-мм автопушка великолепно показала себя на поле боя. Все это можно, конечно, считать вражеской пропагандой. Если бы не были известны планы стран НАТО по оснащению своих армий CV90. А производитель этих машин — британская BAE Systems — периодически сообщает о целом ряде усовершенствований, внесенных в конструкцию CV90 на основе опыта украинских событий.

На данный момент общее количество таких БМП на вооружении Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Словакии, Украины и ряда других стран превысило 1300 единиц. Судя по интересу к БМП в НАТО, ее группировка будет только расти, а география стран-обладателей — расширяться.

Что же представляет собой этот «уникум», на котором теперь ходят в бой русские десантники? Первые CV90 начали сходить со стапелей шведской компании Hagglunds (сейчас она контролируется BAE Systems) еще в середине 1990-х.

Фото baesystems.com

С тех пор машина пережила несколько модернизаций, связанных с улучшением ее электронной начинки, усилением защиты, совершенствованием трансмиссии и тому подобными мероприятиями. На данный момент актуально четвертое поколение «девяностой». А BAE Systems некоторое время назад объявила о завершении работ по созданию пятого поколения БМП.

Как бы то ни было, но в любом случае ее конструкция останется классической для современных натовских гусеничных машин пехоты. Габариты современной CV90 — 6550х3170х2710 мм. Вес — 23-35 тонн в зависимости от характера дополнительного бронирования.

Материал основного корпуса — стальная катанная броня, на которую дополнительно навешивают блоки композитной защиты и динамической брони. А также обвешивают противокумулятивными решеткам и антидроновыми «мангалами».

В базовой комплектации броня выдерживает попадания 14,5-мм боеприпасов с любого ракурса. А оснащение штатными блоками керамической брони позволяет лобовой проекции CV90 противостоять даже обстрелу из 30-мм автоматической пушки.

Фото baesystems.com

Моторно-трансмиссионное отделение располагается в передней части бронекорпуса. Тут используется 14-литровый дизельный V8 Saab DS14 мощностью 550 л. с. КП — «автомат». В итоге БМП может разогнаться до 70 км/ч по дороге. Плавать «швед» не приспособлен.

Рабочее место механика-водителя расположено слева. Командир и оператор вооружения размещены в башне, установленной на крыше бронетранспортера. В ней же располагается основное оружие — 40-мм автоматическая пушка Bofors L40/70В и вспомогательное — 7,62-мм пулемет.

Первая считается одним из главных козырей БМП. С расстояния в 1000 метров ее бронебойный снаряд пробивает до 140 мм брони! В кормовой части предусмотрено место для 6-7 десантников. Они могут высаживаться через аппарель в корме.

Короче говоря — все действительно серьезно. И тот факт, что российские солдаты воюют с хохлом на отобранной у него же Strf 90, во-первых, просто приятно. А во-вторых, косвенно свидетельствует: в распоряжении наших предостаточно боеприпасов для «импортной» 40-мм пушки, а также запчастей для эксплуатации скандинавской техники.

Фото baesystems.com

И то, и другое можно заполучить лишь одним путем: отбив у ВСУ. Таким образом, единственный «рабочий» CV90 на вооружении российской войсковой части говорит о том, что в ее тылу имеется еще как минимум несколько ранее захваченных у врага БМП такого типа.

А поскольку боекомплект и склад запчастей для CV90 требуется регулярно пополнять, российским десантникам придется отбирать у хохла все новых «шведов». Другого пути нет...