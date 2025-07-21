Последний из могикан: швейцарские грузовики Saurer 2DM дослуживают в ВСУ

Полсотни древних швейцарских армейских полноприводных грузовиков Saurer 2DM еще на начальном этапе СВО лишилась надежд на мирную спокойную «пенсию» на балансе автомобильных музеев и в гаражах автоколлекционеров. Их отправили на Украину воевать с русскими. Удивительно, но как минимум один из тех «мастодонтов» дожил до сих пор, оставаясь на ходу.

На днях в военкоровских соцсетях промелькнуло ничем не примечательное на первый взгляд фото, сделанное кем-то из бандеровцев на строительстве некого оборонительного рубежа. Помимо наглухо обвешанного противодронными решетками экскаватора и груды земли, на фото запечатлен грузовой автомобиль откровенно древнего вида.

При более внимательном изучении этой картинки оказалось, что это — раритетный Saurer 2DM — краса и гордость ВС Швейцарии времен 1960-х. Характерно, что даже по тем временам машина внешне здорово напоминала грузовой транспорт гитлеровских войск. А уж теперь-то и подавно. Не случайно сохранившиеся экземпляры 2DM снимаются в фильмах «про фашистов».

Ну а к укронацистам 50 штук Saurer 2DM попали странным путем из Швейцарии через Эстонию в самом, повторим, начале СВО. Когда вся Европа в тандеме с украинскими чиновниками радостно «пилила» обильную финансовую помощь натовских государств, почти бесконтрольно перечисляемую хохлу «на войну с Россией».

Что-то подсказывает, что давным-давно списанные вчистую на своей родине, Saurer 2DM были проданы ВСУ за большие деньги — в счет той самой западной помощи. К текущему моменту «старички» тут должны были если и не превратиться в обгорелые остовы, то, как минимум, развалиться и встать на прикол из-за отсутствия запчастей. Ан нет: как минимум один «курилка» из их числа все еще жив и даже что-то там перевозит в интересах ВСУ...

Фото JoachimKohlerBremen.com

Серийный выпуск Saurer 2DM и его модели-близнеца Berna 2VM стартовал на швейцарском заводе фирмы Saurer в 1964 году. Конструктивно эти полноприводные грузовики идентичны, разница только в шильдиках. Их производство в неизменном виде продолжалось почти десять лет — до 1976-го.

За это время было изготовлено 3200 единиц модели. Основным потребителем была армия Швейцарии. Кроме того, часть тиража отправлялась вооруженным силам ряд африканских стран. До наших дней компания Saurer дожить не смогла — не выдержала конкуренции. И в 1986 году ее «сожрал» Daimler-Benz.

Габариты Saurer 2DM составляют 7,3х2,3х3,2 метра. Компоновка классическая, капотная с трехместной кабиной. При этом грузовик весит целых 7,1 тонн! Грузоподъемность — без малого пять тонн. Столь большой собственный вес у машины взялся неспроста. При ее конструировании металл не экономили. ТС задумывалось как сугубо утилитарное, предназначенное для работы в тяжелых условиях. Поэтому авто обязано был быть, что называется, крепким.

Характерно, что силовые агрегаты, включая даже ТНВД дизельного двигателя — оригинальные «зауэровские». Рабочий объем атмосферного рядного шестицилиндрового мотора — 8 литров. Мощность по современным меркам смешная — всего 130 л.с. при 2200 об/мин. А расход топлива — чудовищный: не менее 35 л/100 км!

Трансмиссия механическая четырехступенчатая, с делителем: суммарно имеет восемь передач. Благодаря ей, 2DM может двигаться со скоростями от 3,5 до 75 км/ч. Привод — постоянный полный, с возможностью блокировки заднего и межосевого дифференциала.

Фото JoachimKohlerBremen.com

Грузовик штатно комплектовался лебедкой с усилием в 6000 кг и тросом длиной 60 м. Лебедка устанавливалась на заднюю часть рамы, а трос можно перекинуть и вперед — через систему блоков. Машина для своего времени была шикарно технически оснащена: помимо гидроусилителя руля, она имеет пневмоприводы тормозов и сцепления! Кабина Saurer 2DM с завода оснащалась люком в крыше для установки турели пулемета.

Почти уникальной для европейского автомобиля «фишкой» модели стало правосторонне расположение ее руля. Это было сделано отнюдь не в расчете на продажи в Великобританию или иные «праворульные» страны. Посадить швейцарского армейского водителя справа было решено ради удобства езды по горным дорогам. Чтобы водителю было проще контролировать правую обочину и в случае необходимости максимально «прижать» движущийся грузовик к скале.

Таким образом, Saurer 2DM можно по праву считать инженерным шедевром военно-транспортной техники начала 1960-х. Благодаря чему его довольно долго использовали в качестве бортового грузовика и фургона для транспортировки военных грузов и личного состава, в амплуа артиллерийского тягача, седельного тягача и тому подобных целях.

Модель считалась (да и сейчас остается) прекрасным вездеходом. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что ее гидро-пневмовеликолепие не отличается особой надежностью. К текущему моменту запчасти и расходники для Saurer 2DM, надо полагать, не меньшая редкость чем сама машина.

С этой точки зрения фотодоказательство работоспособности одного из старинных швейцарских армейских грузовиков — нечто из разряда чудес. Либо свидетельство снабженческого подвига и ремонтного таланта хохлов из какого-то безвестного рембата ВСУ.