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Последний из могикан: швейцарские грузовики Saurer 2DM дослуживают в ВСУ

Экзотический армейский Saurer 2DM 4х4 замечен на строительстве хохлятских укреплений

Полсотни древних швейцарских армейских полноприводных грузовиков Saurer 2DM еще на начальном этапе СВО лишилась надежд на мирную спокойную «пенсию» на балансе автомобильных музеев и в гаражах автоколлекционеров. Их отправили на Украину воевать с русскими. Удивительно, но как минимум один из тех «мастодонтов» дожил до сих пор, оставаясь на ходу.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Последний из могикан: швейцарские грузовики Saurer 2DM дослуживают в ВСУ

На днях в военкоровских соцсетях промелькнуло ничем не примечательное на первый взгляд фото, сделанное кем-то из бандеровцев на строительстве некого оборонительного рубежа. Помимо наглухо обвешанного противодронными решетками экскаватора и груды земли, на фото запечатлен грузовой автомобиль откровенно древнего вида.

При более внимательном изучении этой картинки оказалось, что это — раритетный Saurer 2DM — краса и гордость ВС Швейцарии времен 1960-х. Характерно, что даже по тем временам машина внешне здорово напоминала грузовой транспорт гитлеровских войск. А уж теперь-то и подавно. Не случайно сохранившиеся экземпляры 2DM снимаются в фильмах «про фашистов».

Ну а к укронацистам 50 штук Saurer 2DM попали странным путем из Швейцарии через Эстонию в самом, повторим, начале СВО. Когда вся Европа в тандеме с украинскими чиновниками радостно «пилила» обильную финансовую помощь натовских государств, почти бесконтрольно перечисляемую хохлу «на войну с Россией».

Что-то подсказывает, что давным-давно списанные вчистую на своей родине, Saurer 2DM были проданы ВСУ за большие деньги — в счет той самой западной помощи. К текущему моменту «старички» тут должны были если и не превратиться в обгорелые остовы, то, как минимум, развалиться и встать на прикол из-за отсутствия запчастей. Ан нет: как минимум один «курилка» из их числа все еще жив и даже что-то там перевозит в интересах ВСУ...

Фото JoachimKohlerBremen.com
Фото JoachimKohlerBremen.com

Серийный выпуск Saurer 2DM и его модели-близнеца Berna 2VM стартовал на швейцарском заводе фирмы Saurer в 1964 году. Конструктивно эти полноприводные грузовики идентичны, разница только в шильдиках. Их производство в неизменном виде продолжалось почти десять лет — до 1976-го.

За это время было изготовлено 3200 единиц модели. Основным потребителем была армия Швейцарии. Кроме того, часть тиража отправлялась вооруженным силам ряд африканских стран. До наших дней компания Saurer дожить не смогла — не выдержала конкуренции. И в 1986 году ее «сожрал» Daimler-Benz.

Габариты Saurer 2DM составляют 7,3х2,3х3,2 метра. Компоновка классическая, капотная с трехместной кабиной. При этом грузовик весит целых 7,1 тонн! Грузоподъемность — без малого пять тонн. Столь большой собственный вес у машины взялся неспроста. При ее конструировании металл не экономили. ТС задумывалось как сугубо утилитарное, предназначенное для работы в тяжелых условиях. Поэтому авто обязано был быть, что называется, крепким.

Характерно, что силовые агрегаты, включая даже ТНВД дизельного двигателя — оригинальные «зауэровские». Рабочий объем атмосферного рядного шестицилиндрового мотора — 8 литров. Мощность по современным меркам смешная — всего 130 л.с. при 2200 об/мин. А расход топлива — чудовищный: не менее 35 л/100 км!

Трансмиссия механическая четырехступенчатая, с делителем: суммарно имеет восемь передач. Благодаря ей, 2DM может двигаться со скоростями от 3,5 до 75 км/ч. Привод — постоянный полный, с возможностью блокировки заднего и межосевого дифференциала.

Фото JoachimKohlerBremen.com
Фото JoachimKohlerBremen.com

Грузовик штатно комплектовался лебедкой с усилием в 6000 кг и тросом длиной 60 м. Лебедка устанавливалась на заднюю часть рамы, а трос можно перекинуть и вперед — через систему блоков. Машина для своего времени была шикарно технически оснащена: помимо гидроусилителя руля, она имеет пневмоприводы тормозов и сцепления! Кабина Saurer 2DM с завода оснащалась люком в крыше для установки турели пулемета.

Почти уникальной для европейского автомобиля «фишкой» модели стало правосторонне расположение ее руля. Это было сделано отнюдь не в расчете на продажи в Великобританию или иные «праворульные» страны. Посадить швейцарского армейского водителя справа было решено ради удобства езды по горным дорогам. Чтобы водителю было проще контролировать правую обочину и в случае необходимости максимально «прижать» движущийся грузовик к скале.

Таким образом, Saurer 2DM можно по праву считать инженерным шедевром военно-транспортной техники начала 1960-х. Благодаря чему его довольно долго использовали в качестве бортового грузовика и фургона для транспортировки военных грузов и личного состава, в амплуа артиллерийского тягача, седельного тягача и тому подобных целях.

Модель считалась (да и сейчас остается) прекрасным вездеходом. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что ее гидро-пневмовеликолепие не отличается особой надежностью. К текущему моменту запчасти и расходники для Saurer 2DM, надо полагать, не меньшая редкость чем сама машина.

С этой точки зрения фотодоказательство работоспособности одного из старинных швейцарских армейских грузовиков — нечто из разряда чудес. Либо свидетельство снабженческого подвига и ремонтного таланта хохлов из какого-то безвестного рембата ВСУ.

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