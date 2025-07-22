Бронемашин американского происхождения BATT UMG на Украине уничтожено немало. Захват в виде трофея в почти неповрежденном виде этого заокеанского «чуда техники» — настоящая редкость.

На покровском направлении СВО в руки российских солдат попал вполне «живой» BATT UMG. Сама по себе потеря украинскими войсками броневика такого типа — отнюдь не сенсация. Уникальность ситуации в том, что он был захвачен в отличном техническом состоянии.

Выпуском BATT UMG занимается американская The Armored Group (TAG). Первые поставки своей продукции в адрес ВСУ она совершила аж в 2022 году. Тогда практически все страны НАТО с энтузиазмом гнали на Украину тысячи единиц техники, хотя бы формально способной участвовать в современных боевых действиях.

Тут имеются ввиду как откровенное старье времен так называемой холодной войны (как «советского», так и западного происхождения), так и изделия, явно не предназначенные для применения в полноценных баталиях. К числу последних относится и BATT UMG. Несмотря на это, к укронацистам отправилось как минимум около сотни таких машин. С другой стороны — а почему бы и нет? Бюджеты «бескорыстной помощи Украине» со стороны стран НАТО и Евросоюза сами себя не «попилят»!

Фото: armoredcars.com

В итоге, самым масштабным периодом применения BATT UMG хохлом стала битва за Артемовск и кавалерийский бросок механизированных бригад хохла на Запорожье летом 2023-го года. Поля обоих сражений превратились в настоящие кладбища украинской бронетехники вообще и американских броневиков производства Armored Group — в частности.

Последние, что было доступным противотанковым языком «объяснено» бандеровцам, на современном поле боя могут играть лишь роль самоходных братских могил для экипажа. Дело в том, что BATT UMG — это, на самом деле, полицейский транспорт. С соответствующими показателями защищенности и прочими ТТХ.

Машина построена на популярном в США полноприводном шасси Ford F550 Super Duty. Оно допускает установку надстройки массой до 8000 кг. Бронекузов капотного типа сварен из листов стальной брони. Снаряженная масса BATT UMG составляет 11 тонн при габаритах 6,01х2,31х2,41 метра.

В движение машину приводит стандартный фордовский 6,7-литровый дизельный V8 мощностью 350 л.с. Коробка передач — 10-ступенчатый «автомат». Помимо командира и водителя, BATT UMG может перевозить полторы тонны груза и 6-8 пехотинцев в полном облачении.

Фото: armoredcars.com

Для входа-выхода из грузовика предназначены по две двери по бортам и пятая — в кормовом бронелисте. Завод-изготовитель снабдил «хохлятские» BATT UMG поворотной башенкой-турелью на крыше. Уже на месте «конечный пользователь» — ВСУ — установил в них 7,62-мм пулеметы.

Относительно невысокая грузоподъемность выбранного за основу шасси вынудила создателей этого аппарат «сэкономить» на бронировании. В своих официальных материалах Armored Group хвастается, что ее изделие обладает защитой уровня B7 по стандарту CEN. В переводе на человеческий язык это значит, что экипаж может не опасаться попаданий боеприпасов, выпущенных из легкого стрелкового оружия.

Но даже бронебойная винтовочная пуля калибра 7,62-мм при выстреле в упор пробьет, скорее всего, тоненький металл кузова BATT UMG. А гарантия фирмы-производителя, что сидящие в нем люди не пострадают от близкого взрыва противопехотной гранаты смотрится откровенной издевкой — с точки зрения хохлов, которым пришлось ехать на этом тарантасе по минным полям навстречу ракетам ПТУРов, огню 30-мм автоматических пушек российских БМП, танковым снарядам и прочим «радостям», не говоря уже о ударных FPV-дронах.

Фото: armoredcars.com

С самого начала любому здравомыслящему человеку, даже ни имеющему никакого военного опыта, было ясно, что BATT UMG — исключительно полицейская машина. Воевать на ней по-взрослому — чистой воды самоубийство. И даже появление на ее крыше пулеметика ничего принципиально не меняет.

Однако подобные «глупости» не помешали украинскому военному руководству использовать американские броневики фактически в роли полноценных БТР или БМП. Перед наступлением в Запорожье оно, похоже, всерьез полагало, что один вид надвигающихся волн из сотен единиц разномастной «брони» обратит в бегство российские войска.

Расплата за тот стратегический идиотизм, как мы все сейчас знаем, была для ВСУ страшной. BATT UMG тогда погорело изрядно. И в последствии тоже. Слабая защищенность этого типа машин приводит к тому, что для полного их уничтожения порой достаточно единственного попадания из чего-то посерьезней ручного пулемета.

Тем примечательней, что BATT UMG удалось захватить у врага в практически целом состоянии. В плену у русских лучше, чем на том свете.