Немецкая гусеничная БМП Marder 1А3 в состоянии «на ходу» захвачена российскими войсками. Не исключено, что по ставшей уже традиционной методике, наши ремонтники ее «подшаманят» и отправят воевать со своими бывшими хозяевами — укронацистами.

Боевая машина пехоты Marder 1 («Куница») появилась на вооружении Бундесвера еще в начале 1970-х. Не исключено, что так ее назвали в честь другой бронированной «Куницы» — Sonderkraftfahrzeug 135 (Sd.Kfz. 135) — гусеничной противотанковой самоходке с 75-мм орудием, стоявшей на вооружении вооруженных сил гитлеровской Германии.

А «однофамилец» появился на свет через несколько десятилетий: примерно тогда же, когда советская армия обзавелась БМП-1. На тот момент «немец» считался самой хорошо защищенной и подвижной БМП во всей Европе. Однако к 1990-ым он явно устарел морально и на смену ему уже шел Marder 2. Но падение Соцлагеря, объединение Германий и развал СССР сделали эту разработку неактуальной и проект закрыли.

Позднее немцы все-таки решили пересадить свою пехоту на более свежую модель и примерно с 2010 года «Мардеры» стали заменять более современными Puma. А доля первых потихоньку сокращалась: их отправляли на хранение. Пока не случились украинские события. И тут, как и у большинства европейских стран НАТО, «в бой пошли одни старики» — в распоряжение ВСУ официально отправились порядка сотни «Куниц». А на деле, тайком-тишком, их в «страну 404» поехало, скорее всего, гораздо больше.

Фото globallookpress.com

К текущему моменту уже многие десятки этих аппаратов уничтожены российскими войсками в процессе ликвидации бронекулаков череды украинских «контрнаступов» — от Запорожья, до Курской операции.

Да и в ходе наступления наших войск на всех фронтах периодически-постоянно «Куницы» дохнут от русского оружия. Но изредка наши трофейщики находят на освобожденных территориях малоповрежденные экземпляры. Которые вполне можно вернуть в строй.

С момента своего рождения герой этого текста пережил пару модернизаций. По этомй причине на Украину отправились Marder 1А3 — самые «прокачанные» в семействе. Вес машины — под 35 тонн. Для сравнения: БМП весили около 28 тонн. Рост массы произошел преимущественно за счет усиления бронирования.

Изначально корпус «немца» изготавливали путем сварки бронелистов толщиной до 45 мм. Таким образом лобовая часть БМП выдерживала попадания 20-мм боеприпасов, а борта и корма справлялись с 14,5-мм пулями. Переднюю часть корпуса и башню по периметру в ходе модернизации до уровня 1А3 дополнительно оснастили навесными бронелистами толщиной 8-15 мм.

Они установлены на основной корпус с зазором — на резиновых опорах-амортизаторах. Это так называемое разнесенное бронирование. Оно расфокусирует ударную струю кумулятивных боеприпасов, а также меняет направление движения твердотельных сердечников кинетических бронебойных боеприпасов.

Фото globallookpress.com

Защищенность бортов усилили путем установки на них своего рода длинных «коробов» трапециевидного сечения из броневой стали. Фактически и тут организовав «разнесенное бронирование».

В итоге лобовая броня Marder 1А3 стала выдерживать попадания из 30-мм автоматической пушки (основного оружия советских и российских БМП).

Относительно стойкости к обстрелу в бортовой проекции точных данных в открытых источниках нет. Но явно она способна переносить воздействие не только 14,5-мм пуль. В результате всех переделок габариты Marder 1А3 достигли параметров 6880х3380х3050 мм. А вес, как уже говорилось выше, достиг 35 тонн.

Компоновочная схема тут — классическая для гусеничной БМП. В передней правой части корпуса располагается моторно-трансмиссионнное отделение (МТО). В нем размещен V-образный 6-цилиндровый дизель Daimler-Benz MB833 мощностью 600 л.с. В паре с ним работает АКП-4. Силовые агрегаты могут разогнать БМП до 65 км/ч по ровной дороге.

Слева от МТО — рабочее место механика-водителя. За его спиной, в центре корпуса — боевое отделение с поворотной башней на крыше. В ней сидят стрелок и командир. Основное оружие — 20-мм автоматическая пушка RH 202 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG.3. На вооружении Бундевсера стояло некоторое количество машин с пушкой Rh 503 калибра 50 мм. Однако на Украину, насколько известно, эта модификация «Куницы» не отправлялась. По крайней мере, об этом ничего не известно.

Фото globallookpress.com

Задняя часть здесь отдана под «пассажирские места» — для размещения шести пехотинцев. Для входа-выхода в кормовом бронелисте предусмотрена откидная аппарель. В крыше десантного отделения имеются люки, через которые солдаты могут также покидать БМП, либо — высунувшись — вести огонь из личного оружия.

Вот такая БМП (правда, в единичном экземпляре) может появиться на вооружении одного из российских подразделений, сражающихся в зоне СВО. Защита у Marder 1А3 — приличная, двигатель — мощный, трофейных боеприпасов — наверняка полно. Обвесить агрегат противодроновыми решетками и вперед — качественно кошмарить хохла!