Военная разборка: как можно хорошо заработать на разукомплектовании техники НАТО

Доска бесплатных объявлений — лучшая социальная сеть. Самая искренняя и честная — точно. Только с ней можно оценить и запрос, и настроения в социуме, а также ничуть не хуже, а может -и лучше, узнать о происходящем вокруг. Например, о тенденциях на рынке труда и зарплатах, что сегодня готовы платить за действительно непростую работу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вопрос занятости сегодня перед любым соискателем работы не стоит от слова «совсем»: вакансий куда больше, чем желающих. Причем — на любой вкус, цвет и пожелания. И зарплаты предлагаются солидные. Это если кратко и дипломатично, а так, честно говоря, буквально будоражащие воображение: сплошь шестизначные, позволяющие многие накопленные проблемы решить быстро. А иногда встречаются такие предложения, что даже самого любознательного и разностороннего ценителя колесной техники впечатлят. Колесной и не только.

В частности, на самой известной в России доске объявлений появилась самое крутое предложение для мастеров с опытом разборки автомобилей. Государство предлагает «прикоснуться к прекрасному» и приложить свои золотые руки к трофейному фонду. В частности — разбирать многочисленный «зоопарк» натовской техники, набитый нашими бойцами в зоне СВО. Цена вопроса — 32 500 рублей за смену.

Внушает? Еще как! Уверен, что таких доходов даже у хозяев разборок — еще поискать. А уж у простых мастеров, что целыми днями занимаются «обратным инжинирингом» — тем более. Зачем государству такие специалисты? Во-первых, многие «представители» западной техники вполне еще могут послужить правому делу на нашей стороне, так что запчасти нужны.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, многочисленный, еще советский опыт подсказывает, что даже старое иностранное вооружение способно натолкнуть наших инженеров на улучшение отечественных танков и бронетранспортеров, а также остального весьма многочисленного разнообразия военной «машинерии».

Но логичнее и финансово целесообразнее не таскать по всей стране подбитые и обгорелые остовы, а разобрать их на месте, после приняв решение по полученной компонентной базе.

Да, работа опасная, близкая к линии боевого столкновения. Да, риск «прилета» не просто есть — он велик. Однако патриотические чувства, возможность своими глазами не только увидеть, но и покрутить, а также (будем честны) цена вопроса делают такое предложение по меньшей мере привлекательным.

Более того, контракт с государством — есть контракт с государством, его исполняют «от буквы до буквы», о чем в отечественном бизнесе, особенно в малом, даже мечтать можно не всегда.