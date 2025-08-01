На безрыбье: почему Leopard 1 попытаются превратить в основной украинский танк

Древний немецкий танк Leopard 1 и в свои-то лучшие годы не мог выступать в качестве серьезной ударной силы на поле боя. А теперь ВСУ будут вынуждены использовать его в качестве «боевой машины самоубийц».

Leopard 1 — немецкий основной боевой танк времен разгара холодной войны. Современник «железного занавеса», конфликта во Вьетнаме и Кубинского кризиса. Что не помешало этой машине «тряхнуть стариной» в ходе СВО. Дело в том, что ряд европейских стран в 2023-м смахнули полувековую пыль с башен хранящихся на их складах «Леопардов» и отправили на Украину.

В СМИ сообщалось о примерно 200 единицах этой техники, поступившей хохлу из Германии, Дании и Нидерландов. Но, скорее всего, втихую в адрес ВСУ в конечном счете отправилось намного больше пожилых «кошек». Их ведь все равно больше некуда пристроить...

Причем перед отправкой непосредственно в «страну 404» эту «броню» пришлось приводить в порядок силами немецких компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Таким образом, сейчас на Украине, по всей видимости, находится несколько сотен Leopard 1. И до последнего времени хохол всячески избегал использовать этот мощнейший, на первый взгляд, танковый кулак в боях с российской армией.

Фото: tankhistoria.com

При том, что запасы «советских» моделей танков у укронацистов к текущему моменту оказались крайне истощены. А большая часть поставленных американцами Abrams M1 либо уничтожена, либо захвачена нашими. С немецкими Leopard 2 — примерно та же ситуация. Про полтора десятка бестолковых британских Challenger 2 и вспоминать смешно...

Дефицит танков в ближайшее время однозначно вынудит бандеровца перейти к широкому применению своих Leopard 1 «из загашника». Что сделает их, по факту, основным танком ВСУ на ближайшую перспективу. Несколько сотен новых (в смысле — еще не использованных) бронемашин на поле боя — грозная сила. Хотя, как говорится, есть нюанс.

Дело в том, что хохлы своих престарелых «кисок» берегли по тылам по одной простой причине: морально устаревшие Leopard 1 на украинском поле боя представляют собой сладкую мишень буквально для всех. И для ударных FPV-дронов, и для артиллерии, и для расчетов ПТУР.

Напомним, что первые Leopard 1 появились на вооружении бундесвера аж в 1965 году. Их серийное производство в интересах армий стран НАТО, включая Канаду, шло до 1984 года. Конструктивно «Леопард» первого поколения создавался в соответствии с бытовавшей у генералов НАТО в 1960-1970-х концепцией будущей войны в Старом Свете.

Фото: tankhistoria.com

Согласно ей, танковые армады стран Варшавского договора в обрамлении «грибов» от ядерных взрывов должны хлынуть через границы старушки Европы. Их должен был встречать — преимущественно из засад, со скрытых позиций — именно «Леопард». Исходя из этого, «немца» оснастили пушкой стандартного для тех времен калибра 105 мм и откровенно тонкой броней, ведь в его задачи не входил лобовой штурм вражеских позиций.

Поэтому передняя часть корпуса у него имеет толщину (с усилением) не более 70 мм, а лоб башни — 52 мм, усиленный еще 40-мм листами дополнительного бронирования. Бортовая броня — 30-35 мм. Крыша — 25 мм. Габариты «германца» — 9,54х3,37х2,76 м. Благодаря скромной защите, вес относительно невелик — всего 42,5 тонны.

С помощью 10-цилиндрового дизеля MTU MB 838 объемом 37,4 литра и мощностью 830 л.с. танк может разгоняться до 65 км/ч. По меркам 60-70-х прошлого века — очень неплохо. Подвижный и легкий Leo должен был эффективно разить наступающие советские танковые клинья на ухоженных полях и весях Европы.

На Украине же условия совсем не те ландшафты и реалии. Броня будущего основного танка ВСУ, как мы выше отмечали, совсем «не але». По этой причине хохол обвешивает каждую пядь корпуса машин своих блоками активной защиты типа «Контакт». А также устанавливает на них противодроновые решетки.

Фото: tankhistoria.com

В итоге, сточки зрения защищенности, получается что-то типа... БМП Bradley! Только без возможности перевозить пехоту. Но зато со 105-мм пушкой. Притом, что для современных танков калибр орудия в 120 мм считается самым-самым минимумом — с точки зрения мощи боеприпаса.

То есть, мы теперь знаем, почему хохол старался не использовать Leopard 1 в боях: толку — чуть, а потери — ого-го. Но теперь, когда более-менее нормальных танков в наличии уже почти не осталось, в бой наверняка пойдут даже эти «ветераны бундесвера». Других вариантов у противника уже не остается...