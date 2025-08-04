Шведский подгон: в Украине «засветился» эвакуатор на базе культового шасси Volvo

Логистику любой армии обеспечивают десятки видов различного рода техники. В том числе — грузовые эвакуаторы. Поскольку у бандеровцев их явно было недостаточно, натовские спонсоры снабдили их своими. Один из ярких образчиков таких аппаратов — армейский эвакуатор Volvo N10 6х6.

Как известно, ломаются любые машины. А военные еще и принудительно — силами противника. С момента начала украинских событий, НАТО, помимо разнородной боевой техники, отправило в адрес ВСУ сотни, если не тысячи грузовиков. Которые, наряду с имевшимися в распоряжении хохла собственными «фурами», обеспечивают львиную долю тылового снабжения войск укронацистов.

Столь многочисленный автопарк неизбежно подразумевает большое количество поломок и выходов транспорта из строя. Вставшие колом ТС требуется как-то переправлять в ремонтные подразделения. И тут на сцену выходят незаметные, но незаменимые армейские грузовые эвакуаторы.

Хохол среди прочих поставок получил какое-то (неафишируемое) количество Volvo N10 6х6 в комплектации армейского эвакуатора. Эти машины выпускались с 1973 по 1987 год. Причем не только в Швеции, но и в США, на заводе White Motor Company в Чарльстоне, приобретенном компанией Volvo Trucks в 1980 году.

Фото: degrootetrucks.com

Армейские эвакуаторы Volvo N10 6х6 в свое время состояли на балансе ВС как скандинавских стран, так и других членов НАТО — например, Бельгии, Нидерландов и Британии. К моменту начала СВО большинство из них уж давно находились на консервации или в процессе распродаж армейского имущества всем желающим. Так что со снабжением хохла этой техникой у западных спонсоров проблем не возникло никаких.

Volvo N10 — тяжелый грузовик капотной компоновки. Всего в серии было три модификации — N7, N10 и N12. Все они имели рядные 6-цилиндровые дизеля с турбонаддувом. Рабочий объем которых (округленно) составлял 7,10 и 12 литров, соответственно.

Мощность этих моторов, в зависимости от модификации и объема, варьировалась в диапазоне 207-395 л.с. Конкретно у армейского полноприводного эвакуатора Volvo N10 рабочий объем силового агрегата составляет 9,6 литра. Он развивает мощность в 275 л.с. и крутящий момент на уровне 1060 Нм.

Считается, что когда Volvo разрабатывала первую систему промежуточного охлаждения наддувного воздуха (всем сейчас привычный интеркулер), опытные варианты этого устройства обкатывались, в том числе, и на Volvo N-серии.

Колесная база полноприводного эвакуатора на базе Volvo N10 — 4,8 метра при габаритах 7650х2500х3200 мм. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» с демультипликатором. Аппарат оснащен блокировками всех дифференциалов, а мосты имеют бортовые планетарные редукторы. Предусмотрен дополнительный вал отбора мощности движка. Снаряженный вес —18 тонн. Максимальная грузоподъемность — 16 тонн.

Фото: degrootetrucks.com

Максимальная скорость машины — 90 км/ч. Впрочем, в процессе эвакуации «максималка» вообще не играет никакой роли. Главное тут — оперативно доставить обездвиженную технику в ремонт.

Эвакуатор оснащен гидравлическим краном-манипулятором от компании Fassi. С его помощью спасаемое транспортное средство частично вывешивается и в таком положении буксируется.

Отметим, что эвакуационные Volvo N10 6х6 до сих пор ни разу не становились героями видеороликов, снятых камерами российских ударных FPV-дронов. То есть, возможно, эту разновидность шведской военной техники и страдала от ударов российского оружия. Но явно не в прифронтовой полосе, контролируемой нашими ударными беспилотниками-камикадзе. Что, на самом деле, печально.

Ведь чем меньше у врага грузовых эвакуаторов, тем больше у него проблем с материальным обеспечением боевых подразделений. Искренне желаем хлопчикам, заселфившимся на фоне «Вольво», скорейшей встречи с российским ударным беспилотником или с воздействием боевой части ракеты комплекса «Искандер», например.