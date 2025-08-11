Patriaтическая комедия: прибалты начали поставлять хохлу новые БТР

В начале этого года стало известно, что завод компании Defense Partnership Latvia из латвийского Валмиере отгрузит на Украину до конца 2025-го 42 колесные бронемашины Patria 6х6. Объявленная сумма сделки — около 70 млн. евро. На днях первая партия техники прибыла в «страну 404». Чтобы было понятно: Defense Partnership Latvia — совместное предприятие финской компании Patria и латвийской Unitruck. Производственный комплекс в Валмиере занимается, по сути, отверточной сборкой бронетранспортеров Patria 6х6 из «машинокомплектов», завозимых из Финляндии.

Количество таких БТР, завезенных бандеровцам в, так сказать, первой волне, не афишируется. Скорее всего, речь идет о десятке-полутора единиц. Это, на самом деле, для нас не принципиально. Точный учет «обновок» наверняка уже произвели российские спецслужбы. Для нас важно, что поставки начались в условиях, когда ВСУ в ходе своих многочисленных «контрнаступов» (в том числе и в курской военной авантюре) угробили тысячи единиц своей бронетехники.

Кроме того, удерживаемый укронацистами фронт трещит под ударами российских войск во многих местах. В условиях столь мощного давления обостряется потребность обороняющейся на переднем крае пехоты в периодической ротации личного состава, подвозе боеприпасов и прочем снабжении. Колесные БТР, как показал опыт СВО, с подобными задачами справляются заметно хуже, чем гусеничная техника. Но на безрыбье, как говорится и рак свиснет: свеженькие Patria 6х6 наверняка оперативно оправятся в самое пекло — под удары российских беспилотников и артиллерии.

Фото globallookpress.com

О степени опасности со стороны российских дронов-камикадзе для любой хохлятской бронетехники может косвенно свидетельствовать недавний случай, когда их Sisu XA-180 Pasi (тоже трехосный колесный БТР из Суоми) атаковал и уничтожил российский беспилотник типа «Ланцет». При том, что еще примерно год назад «Ланцеты» на рядовые бронетранспортеры не тратили.

Целью дронов такого типа тогда были установки ПВО, системы залпового огня, самоходные гаубицы и тому подобные высокоценные цели. А теперь у нас есть возможность дубасить столь серьезным оружием даже по банальным БТР. Это, кстати, косвенно говорит о том, что общее количество боевой техники разных видов в распоряжении ВСУ критически снизилось...

И вот этот-то дефицит призваны отчасти удовлетворить финско-латвийские Patria 6х6. Любопытно, что слово «patria» с латинского переводится как «родина», «отечество». С этой точки зрения крайне специфично выглядит тот факт, что финская «родина» приперлась на Украину воевать с русским солдатом...

Габариты Patria 6x6 — 7,5х2,5х2,9 метра. Полная боевая масса — 24 тонны. Из них на полезную нагрузку может приходиться до 8,5 тонн. Это может быть то или иное вооружение, до 10 пехотинцев, либо какие-то грузы, размещаемые в кормовом десантном отсеке. В движение трехосную машину приводит пятицилиндровый 440-сильный дизельный агрегат от Scania, установленный в передней части бронекорпуса. Трансмиссия автоматическая, с постоянным полным приводом.

Фото globallookpress.com

Сразу за двигателем размещаются водитель и командир — в кабине с бронеостеклением. За их спинами, в боевом отделении с дистанционно управляемой башней на крыше, находится оператор вооружения. В качестве основного орудия у Patria обычно выступает либо 25-мм автоматическая пушка, либо стандартный натовский крупнокалиберный пулемет — вроде 12,7-мм Browning M2. Можно предположить, что новенькие хохлятские Patria 6х6 оснащены именно таким оружием. Десантное отделение имеет распашную дверь в корме.

Бронекорпус сварен из катаной стали. В базовом исполнении он в состоянии противостоять лишь 7,62-мм пулям автомата АК-47. Но дополнительное навесное бронирование может существенно поднять защищенность экипажа: он будет предохранен уже от пуль 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ. При условии, что те будут лететь с дистанции не менее 200.

То есть от дрона-камикадзе Patria 6х6 предохранит разве что установка дополнительных сеток. С другой стороны, эта машина может спасти жизнь и здоровье экипажу при подрыве на противотанковой мине. Производитель заявляет, что БТР выдерживает удар до 10 кг в тротиловом эквиваленте под днищем.

В общем, перед нами — типичный западный колесный БТР. Ничего выдающегося, но он вполне пригоден для эксплуатации в боевых условиях украинского тетра военных действий. Разумеется, в период распутицы Patria 6х6 будет себя чувствовать намного менее уверенно, чем почти любая гусеничная бронемашина. Но хохлу в его ситуации выбирать уже не приходится. Он вынужден сейчас «жрать, что дают» в всех смыслах этого выражения.